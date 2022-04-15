東京4家早餐錯過扼腕！「紐約早餐女王」、Tabelog名店crisscross，還有現做鐵板早餐

【撰文:Anita/ 窩日本】

東京不像台灣有滿街的早餐店，餐廳也都大多10點後才營業，如果住民宿或飯店沒有附早餐就得自己去覓食，但千篇一律的便利商店和速食想吃也吃得很膩了吧！

其實東京還是有不少值得一去的早餐店喔！而且西式早餐或日式和風都有歐！不管是在日本旅遊還是生活都可以試試~~

Sarabeth’s

被各大媒體譽為「紐約早餐女王」的Sarabeth’s成立於1981年的紐約曼哈頓，一開店不久就擄獲了挑剔的紐約客的胃，接連被選為「紐約第一的甜點餐廳」「在約紐最想吃的早午餐廳」。

雖然是可以吃早、午餐的餐廳，不過早餐的內容是全天候都有供應的，不管你多晚起床，都可以吃得到新鮮美味的第一餐。

Sarabeth’s的餐點包括了法式土司、鬆餅、班尼克蛋、歐姆蛋、三明治、漢堡、沙拉，選項非常豐富。部份的店舖還有提供像小酒館般的豐富菜色，可以吃到魚或肉類為主菜的料理。

Sarabeth’s東京店

地址：東京都千代田区丸の内1-8-2 鉃鋼ビルディング南館2・3F

營業時間：9:00~21:00

Sarabeth’s分店查詢

crisscross

被知名食評網站TABELOG選為2021年百名店，crisscross的早餐不僅美味，用餐環境也很舒適。在寸土寸金的東京表參道巷弄中，圍繞著樟樹設置的平台餐桌，讓人有進入了都市綠洲的放鬆感。

crisscross的早餐是美式風格，有土司、培根、香腸、蛋、鬆餅的各種組合，如果點黑咖啡和冰紅茶可無限續杯。

地址：東京都港区南青山5-7-28

營業時間：8:00~22:00

官方網站

Risaku（利さく）

同樣是飯糰，但是每一間店的特色和講究之處都不同。Risaku對於白飯和炊米非常講究，使用來自於群馬縣的越光米，並且用羽釜飯鍋去炊飯，不管是主要的飯糰或小菜全都是手工製作。

對於沒有白米飯就好像沒有吃飽的人來說，飯糰加味噌湯是早餐最好的選擇。

飯糰的種類多達30種，湯品可從定番的味噌湯到豚汁、豆乳豆腐湯、綠咖哩等當中選擇，要單點或配套餐都能自由選擇。

地址：東京都文京区千駄木2-31-6

營業時間：9:00~21:00

官方網站

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PREMIER MAI

鐵板燒應該大家都有吃過，但鐵板早餐應該就不多見了。在PREMIER MAI 可以實際感受到「現做早餐」的美味與感動。一進門口有個L型的吧台，所有的料理都是在吧台上的鐵板完成，包括土司、蔬菜、起司、雞蛋等全都是在上面慢慢烤出來。

料理用的餐具非常講究，是帶有復古感的灰藍色，並且使用高腳杯裝飲料，客人在用餐時的心情也會變得更高昂。早餐全天供應，偶爾假日會提供限定的「夜間聖代」。

地址：東京都渋谷区富ヶ谷1-6-10 代々木公園ビル2F

營業時間：8:00 – 17:00（每週三公休）

官方網站

大家覺得如何呢?以後到東京旅遊吃美食，就從早餐開始吧！

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