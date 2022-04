雜貨風皮件工藝！ 東京高圓寺「kilin商店」 日本先生&台灣太太行動力打造台灣風景

高圓寺商店街轉角的台灣風景

高圓寺,是不少「文青系」的朋友喜愛東京區域之一——車站周圍包括著名的純情商店街、PAL商店街中,藏著不少古著店、小吃店、特色咖啡店及喫茶店等,而高圓寺的阿波舞,更是東京夏日祭典中的經典之一。台日友好 kilin商店,就位在高圓寺站到新高圓寺站間的商店街區,距離高圓寺站約5分鐘腳程,稍稍遠離鬧區,可說是家位於街角的小店。店門口招牌上,有一群住在鞋子裡面的多肉植物格外吸睛,而店門玻璃繪有kilin鞋子的Logo不說,上頭更能見得中華圈的大家熟悉的「金雙喜」字樣。

kilin商店的店舖小巧精緻,一進門右邊的窗邊能見到一排精緻可愛的繡花鞋——那是他們與台北老鞋鋪「小花園鞋莊」聯名設計的繡花鞋款。而左邊的牆上,則能見到繽紛多彩的襪子——來自台灣設計製造的「Yu Square針織襪」,以及多款樣式、材質不同的皮鞋——那是近年來人氣日增的、由青年設計師主理的客製化皮鞋品牌「陳敬凱工作室(chenjingkai office)」的皮鞋樣本。至於中間櫃檯及後方工作室,則是kilin商店老本業的皮鞋皮件修理維修處。

台日友好 kilin商店的店主們是一對日台夫婦,先生高橋文哉擁有皮鞋皮件修理的手藝,亦從事中古鞋貿易等相關的工作,並在6年前開了自己的皮鞋修鞋店。而後由於來自台灣的太太Yui正巧有意轉換工作跑道,兩人在討論之後,決定找一些台灣的商品來放在店內賣。「其實本來比現在更台灣雜貨風的,商品也比現在還要多。」講起這件事,夫妻倆笑得歡樂,表示只可惜礙於手上得以週轉的資金有限,最後還是不得不重新選擇商品內容。

畢竟kilin商店的「母體」還是皮鞋皮件修理,所以最後商品還是圍繞著「足部時尚」作為主概念,選定了目前的三大項目——台北經典老牌「小花園鞋莊」的繡花鞋、台灣設計製造的Yu Square針織襪,及設計師陳敬凱工作室(chenjingkai office)的手工客製化皮鞋日本代訂,亦更顯出店家特色。

不單只是代訂和代售,kilin商店也發揮了自家的創意,與小花園鞋莊聯名設計了特別款手工繡花鞋。不僅針對日本市場採用非常中華風的龍鳳設計,更在鞋跟處繡上了kilin商店的LOGO雙喜,格外吉祥如意。且不僅有一般的繡花平底鞋款,還有很有青天白日滿地紅風的室內拖鞋,還有很美的朱雀室內拖鞋等。近期配合參與靜岡櫻花季時的名祭典「靜岡祭」出展,kilin商店亦公開了與小花園合作的新鞋款及刺繡小雜貨商品。

介紹起這些來自台灣的商品,Yui如數家珍且毫不藏私,讓我想起自己來採訪前,曾私下到他們在下北澤的市集攤位試穿繡花鞋時,Yui向我介紹小花園的鞋子時的親切感——為了讓更多人認識自家選物的台灣製品,kilin商店蠻積極參與在日本的一些台灣相關活動,讓更多日本人有機會認識這些台灣品牌。而近期他們也跟台灣觀光局共同合作,一起遠赴靜岡參加駿府城公園的靜岡祭,在宣傳台灣觀光的同時介紹台灣好物及文化。

當行動派跨海遇見行動派

被問起是怎麼找到這些台灣品牌時,Yui的回答讓我有點意外:「這些都是我先生自己在社群網站上搜索的,那時候我正好回到台灣,他就傳來叫我去談談看合作。」或許是我太直覺地認為,這部分工作或許會是由台灣土生土長的Yui全權包辦,卻沒想到原來一開始的搜索和選定品牌的是高橋先生,同時也佩服夫妻倆說做就做、說去談合作就談合作的行動力。

於是夫妻倆又笑談起另一件趣事,那就是到台灣學洗鞋子。相比日本人愛修皮鞋,高橋先生說台灣人比較喜歡洗鞋,產業和技術也相對修皮鞋興盛。所以,他曾趁著和Yui一起到台灣的時候,在社群網站上找到了一家到台中的洗鞋店,並前往拜師學藝,儘管他基本聽不懂中文。當時直接到台中拜師學藝,那家店卻因故沒有營業,而老闆轉介紹了另一家在台南的店。於是,他們很有誠意地前往拜訪,而台南的洗鞋店老闆亦格外熱情地傾囊相授。即便全程都是「中文授課」,卻足以讓兩人深深感受到所謂的「台灣人的熱情」,更結下友誼。日本過年時寄了年賀狀過去,對方也特地寄來的鳳梨酥做回禮。

高橋先生的行動力是驚人的,但若無同樣也是高度行動派的Yui搭檔,這巴掌也是拍不響。早在高中時,因為一次旅行對日本產生好感,Yui便懷抱著要到日本生活的夢想。在29歲那年,她和當時的同事相約一起遞辭呈,到日本留學一年,而後又接著打工度假一年,抓住打工度假的最後機會。後來因為簽證的關係,她一度返台,本以為再也沒機會到日本生活,卻又在因緣際會下有了工作機會。於是,趁著打工度假簽證還有效的時候,Yui立馬辭職、買了機票飛到日本,便開始了在日本飯店業的工作,而後順利拿到工作簽證。

「我到最後真的是,人都到了機場才跟爸媽說『我要去日本囉』!」說起往事,Yui笑得很開心,儘管當時爸媽很震驚,但還是就這樣支持女兒的選擇。「畢竟人就已經出發了嘛。」高橋先生在一旁冷不防地來了一句,說其實他們結婚時也是這樣——兩人認識半年後,就迅速決定結婚,而當時Yui也就直接打電話回家通知家裡,把媽媽嚇了一大跳,還以為她已經結婚了。反倒Yui爸爸很冷靜,或許是早已了解自己女兒的個性。

這種「先斬後奏」的行事風格,在高橋先生身上也不遑多讓。當時為了要到台灣「提親」,他去辦人生第一本護照。但由於時間不夠,需要麻煩爸媽協助,他也才「順便」告訴他們自己要結婚的決定。「因為他們根本不知道我交了一個台灣女友,所以聽我說要辦護照去台灣的時候,還以為我是不是發生什麼大事了。」和Yui一樣,說著自己的那一段往事時,高橋先生彷彿在說朋友的笑話似地,開心得不得了。

聽著他們兩人的故事,讓我想到了「快意人生」四個字——想到做什麼事,便開始實際行動,無論是到海外工作、結婚、開店、嘗試新事業等,只要確定在那個當下,那就是自己所想要的,便放手一搏。「有很多事,如果想太多,就不會做了。」高橋先生笑著說,人嘛,難免在行動之前都會想東想西,但當意識到自己開始「想太多」時,他會阻止自己繼續想下去,告訴自己:做,就對了。

最後,談起對kilin商店和修鞋店的未來展望,Yui透露自己終究還是想回台灣生活,而高橋先生也表示有認真考慮再過個幾年,可以和太太一起到台灣生活。「台灣嘛,首先沒有『社交辭令(曖昧不明的客套話)』,再來就是大家很會種植物,植物也很會長。」在台灣人的印象中,總覺得日本人比較會種植物,幾乎家家戶戶門外都有小花壇或盆栽,卻沒想到在這位日本先生的眼裡,居然反了過來。再加上他本人本身就比較怕冷,因此對於相對溫暖的台灣氣候有些嚮往。

只是,如果決定要到台灣生活的話,已經經營了6年的這家店怎麼辦呢?

「要去台灣的話,當然就把店收掉囉!」高橋先生笑嘻嘻地這麼說,而Yui接著道:「對啊,就把店關了,去台灣開啟事業第二春——種植物吧。」然後又是一陣歡聲笑語。

若這是一齣電影,最後當畫面變暗後,將浮現一句話點題,你心中想到的會是什麼?

或許,會是某個品牌的勾勾Logo和那一句Slogen——

Just Do It !

台日友好 kilin商店、kilin修鞋店

地址:東京都杉並区高円寺南3−36−15キリン靴修理

營業時間:10:00~13:00、14:00〜19:00

公休日:週三、四(參展時恐臨時公休,請以官方公告為主)

大眾交通:JR「高圓寺」、Tokyo Metro「新高圓寺」站 步行約5、6分鐘

WEB |FB| IG:kilin_tw_jp | IG:kilinshoes.jp

