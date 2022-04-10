雜貨風皮件工藝！ 東京高圓寺「kilin商店」 日本先生&台灣太太行動力打造台灣風景

高圓寺商店街轉角的台灣風景

高圓寺，是不少「文青系」的朋友喜愛東京區域之一——車站周圍包括著名的純情商店街、PAL商店街中，藏著不少古著店、小吃店、特色咖啡店及喫茶店等，而高圓寺的阿波舞，更是東京夏日祭典中的經典之一。台日友好 kilin商店，就位在高圓寺站到新高圓寺站間的商店街區，距離高圓寺站約5分鐘腳程，稍稍遠離鬧區，可說是家位於街角的小店。店門口招牌上，有一群住在鞋子裡面的多肉植物格外吸睛，而店門玻璃繪有kilin鞋子的Logo不說，上頭更能見得中華圈的大家熟悉的「金雙喜」字樣。

kilin商店的店舖小巧精緻，一進門右邊的窗邊能見到一排精緻可愛的繡花鞋——那是他們與台北老鞋鋪「小花園鞋莊」聯名設計的繡花鞋款。而左邊的牆上，則能見到繽紛多彩的襪子——來自台灣設計製造的「Yu Square針織襪」，以及多款樣式、材質不同的皮鞋——那是近年來人氣日增的、由青年設計師主理的客製化皮鞋品牌「陳敬凱工作室（chenjingkai office）」的皮鞋樣本。至於中間櫃檯及後方工作室，則是kilin商店老本業的皮鞋皮件修理維修處。

台日友好 kilin商店的店主們是一對日台夫婦，先生高橋文哉擁有皮鞋皮件修理的手藝，亦從事中古鞋貿易等相關的工作，並在6年前開了自己的皮鞋修鞋店。而後由於來自台灣的太太Yui正巧有意轉換工作跑道，兩人在討論之後，決定找一些台灣的商品來放在店內賣。「其實本來比現在更台灣雜貨風的，商品也比現在還要多。」講起這件事，夫妻倆笑得歡樂，表示只可惜礙於手上得以週轉的資金有限，最後還是不得不重新選擇商品內容。

畢竟kilin商店的「母體」還是皮鞋皮件修理，所以最後商品還是圍繞著「足部時尚」作為主概念，選定了目前的三大項目——台北經典老牌「小花園鞋莊」的繡花鞋、台灣設計製造的Yu Square針織襪，及設計師陳敬凱工作室（chenjingkai office）的手工客製化皮鞋日本代訂，亦更顯出店家特色。

不單只是代訂和代售，kilin商店也發揮了自家的創意，與小花園鞋莊聯名設計了特別款手工繡花鞋。不僅針對日本市場採用非常中華風的龍鳳設計，更在鞋跟處繡上了kilin商店的LOGO雙喜，格外吉祥如意。且不僅有一般的繡花平底鞋款，還有很有青天白日滿地紅風的室內拖鞋,還有很美的朱雀室內拖鞋等。近期配合參與靜岡櫻花季時的名祭典「靜岡祭」出展，kilin商店亦公開了與小花園合作的新鞋款及刺繡小雜貨商品。

介紹起這些來自台灣的商品，Yui如數家珍且毫不藏私，讓我想起自己來採訪前，曾私下到他們在下北澤的市集攤位試穿繡花鞋時，Yui向我介紹小花園的鞋子時的親切感——為了讓更多人認識自家選物的台灣製品，kilin商店蠻積極參與在日本的一些台灣相關活動，讓更多日本人有機會認識這些台灣品牌。而近期他們也跟台灣觀光局共同合作，一起遠赴靜岡參加駿府城公園的靜岡祭，在宣傳台灣觀光的同時介紹台灣好物及文化。

當行動派跨海遇見行動派

被問起是怎麼找到這些台灣品牌時，Yui的回答讓我有點意外：「這些都是我先生自己在社群網站上搜索的，那時候我正好回到台灣，他就傳來叫我去談談看合作。」或許是我太直覺地認為，這部分工作或許會是由台灣土生土長的Yui全權包辦，卻沒想到原來一開始的搜索和選定品牌的是高橋先生，同時也佩服夫妻倆說做就做、說去談合作就談合作的行動力。

於是夫妻倆又笑談起另一件趣事，那就是到台灣學洗鞋子。相比日本人愛修皮鞋，高橋先生說台灣人比較喜歡洗鞋，產業和技術也相對修皮鞋興盛。所以，他曾趁著和Yui一起到台灣的時候，在社群網站上找到了一家到台中的洗鞋店，並前往拜師學藝，儘管他基本聽不懂中文。當時直接到台中拜師學藝，那家店卻因故沒有營業，而老闆轉介紹了另一家在台南的店。於是，他們很有誠意地前往拜訪，而台南的洗鞋店老闆亦格外熱情地傾囊相授。即便全程都是「中文授課」，卻足以讓兩人深深感受到所謂的「台灣人的熱情」，更結下友誼。日本過年時寄了年賀狀過去，對方也特地寄來的鳳梨酥做回禮。

高橋先生的行動力是驚人的，但若無同樣也是高度行動派的Yui搭檔，這巴掌也是拍不響。早在高中時，因為一次旅行對日本產生好感，Yui便懷抱著要到日本生活的夢想。在29歲那年，她和當時的同事相約一起遞辭呈，到日本留學一年，而後又接著打工度假一年，抓住打工度假的最後機會。後來因為簽證的關係，她一度返台，本以為再也沒機會到日本生活，卻又在因緣際會下有了工作機會。於是，趁著打工度假簽證還有效的時候，Yui立馬辭職、買了機票飛到日本，便開始了在日本飯店業的工作，而後順利拿到工作簽證。

「我到最後真的是，人都到了機場才跟爸媽說『我要去日本囉』！」說起往事，Yui笑得很開心，儘管當時爸媽很震驚，但還是就這樣支持女兒的選擇。「畢竟人就已經出發了嘛。」高橋先生在一旁冷不防地來了一句，說其實他們結婚時也是這樣——兩人認識半年後，就迅速決定結婚，而當時Yui也就直接打電話回家通知家裡，把媽媽嚇了一大跳，還以為她已經結婚了。反倒Yui爸爸很冷靜，或許是早已了解自己女兒的個性。

這種「先斬後奏」的行事風格，在高橋先生身上也不遑多讓。當時為了要到台灣「提親」，他去辦人生第一本護照。但由於時間不夠，需要麻煩爸媽協助，他也才「順便」告訴他們自己要結婚的決定。「因為他們根本不知道我交了一個台灣女友，所以聽我說要辦護照去台灣的時候，還以為我是不是發生什麼大事了。」和Yui一樣，說著自己的那一段往事時，高橋先生彷彿在說朋友的笑話似地，開心得不得了。

聽著他們兩人的故事，讓我想到了「快意人生」四個字——想到做什麼事，便開始實際行動，無論是到海外工作、結婚、開店、嘗試新事業等，只要確定在那個當下，那就是自己所想要的，便放手一搏。「有很多事，如果想太多，就不會做了。」高橋先生笑著說，人嘛，難免在行動之前都會想東想西，但當意識到自己開始「想太多」時，他會阻止自己繼續想下去，告訴自己：做，就對了。

最後，談起對kilin商店和修鞋店的未來展望，Yui透露自己終究還是想回台灣生活，而高橋先生也表示有認真考慮再過個幾年，可以和太太一起到台灣生活。「台灣嘛，首先沒有『社交辭令（曖昧不明的客套話）』，再來就是大家很會種植物，植物也很會長。」在台灣人的印象中，總覺得日本人比較會種植物，幾乎家家戶戶門外都有小花壇或盆栽，卻沒想到在這位日本先生的眼裡，居然反了過來。再加上他本人本身就比較怕冷，因此對於相對溫暖的台灣氣候有些嚮往。

只是，如果決定要到台灣生活的話，已經經營了6年的這家店怎麼辦呢？

「要去台灣的話，當然就把店收掉囉！」高橋先生笑嘻嘻地這麼說，而Yui接著道：「對啊，就把店關了，去台灣開啟事業第二春——種植物吧。」然後又是一陣歡聲笑語。

若這是一齣電影，最後當畫面變暗後，將浮現一句話點題，你心中想到的會是什麼？

或許，會是某個品牌的勾勾Logo和那一句Slogen——

Just Do It !

台日友好 kilin商店、kilin修鞋店

地址：東京都杉並区高円寺南３−36−15キリン靴修理

營業時間：10:00～13:00、14:00〜19:00

公休日：週三、四（參展時恐臨時公休，請以官方公告為主）

大眾交通：JR「高圓寺」、Tokyo Metro「新高圓寺」站 步行約5、6分鐘

WEB |FB| IG：kilin_tw_jp | IG：kilinshoes.jp

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