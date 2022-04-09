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高級壽司店65元台幣吃得到！不輸米其林名店的平價好味 東京立食壽司店3選

聯合新聞網 / 窩日本

【撰文:Anita/ 窩日本】

日本最早的路邊攤美食就是壽司，壽司在以前是庶民隨手可買可吃的食物，不知曾幾何時變成高級的代名詞。但最近東京有一些高級壽司名店，卻顛覆了業界以往的常識紛紛開起立食壽司店，以平價、美味、快速搶攻食客的胃！

來看看東京有哪些美味的高級立食壽司店吧~

sakana kurosaki（さかな　くろさき）

由米其林一星壽司店「くろ崎」(kurosaki)所監修的立食壽司店。老闆黑崎一希說這裡是給年輕壽司師傅的鍛鍊道場，雖然師傅資歷尚淺，但使用的魚和米飯等食材都和本店同等級。鮪魚是向號稱「日本第一名的鮪魚中盤商やま幸」進貨，脂肪飽滿，一進入口中就化開。

其實さかな　くろさき有二個面貌，白天時它是以販賣散壽司的外帶專門店，到了晚上才變身為立食壽司店。搭配壽司的日本酒和香檳的選擇也很多，是很適合大人的深夜約會場所。

地址：東京都渋谷区渋谷2-7-14

營業時間：12:00~14:00/16:00~21:00（週一公休）

官方推特

tachigui Akira (立ち喰い　あきら　築地店)

由東京白金地區的壽司名店「すし龍尚」（壽司龍尚）所監修，2021年2月先在新橋開了一間立食壽司店，平價又美味帶給壽司粉絲們極大的衝擊，7月再在築地開了另一家分店，並迅速成為了人氣、話題兼具的壽司店。

店家對煮米方式非常講究，使用京都的超軟水質礦泉水來炊煮越光米，並以3種紅醋和1種米醋來調配味道，米粒顆顆分明又有嚼勁。

店主認為如果去壽司店都點隨意店家配置餐點內容的「お任せ」（omakase）就太無趣了，本來吃壽司就是很個人喜好的事情，想吃什麼就點什麼，所以店裡至少每天都有17種的壽司口味可以讓客人選擇。

注意事項：點餐時必須一次下足單，不接受追加。

地址：東京都中央区築地4-7-5

官方推特

sushi stand 365(鮨スタンド 三六五）

由豐洲市場「島津商店」直營的立食壽司店，他們是提供給都內許多知名壽司店的中盤商，在這裡可以吃到一般壽司店少見的珍貴魚或高級魚。品質和高級壽司店同等級，卻是一貫280日圓起跳的超佛心價格！

店裡的裝潢時尚又摩登，工作人員和師傅們也都很和氣，在這樣的環境下能輕鬆無負擔地享用美食。

圖片來源: https://www.instagram.com/sushi.s.365/
圖片來源: https://www.instagram.com/sushi.s.365/
圖片來源: https://www.instagram.com/sushi.s.365/
圖片來源: https://www.instagram.com/sushi.s.365/

雖然可以單點，不過店家推薦的「本日的五貫」看起來超迷人！有花了12小時醃製的本鮪魚、煮蛤仔、花枝印籠、紅雪蟹等，最後不妨再點個有海膽、鮪魚、鮭魚卵等綜合的「三六五手卷」作為完美的結尾。

地址：東京都千代田区外神田3-6-5

營業時間：12:00~15:00/17:00~22:00

立食店雖然是店家的商業手法，翻桌率高所以可以薄利多銷，但對於想要吃壽司的人就可以更容易排到隊、更快吃到美食，其實是一種雙贏的局面呢！

延伸閱讀:

⇒⇒ 東京超高CP值正統江戶前壽司店必吃三選!台幣1000元以內就嚐的到!

窩日本推薦閱讀：到高級壽司店不可不知的禮儀12選！吃高級壽司Omakase不失禮！　

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壽司 東京 京都

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