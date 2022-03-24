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東京嚴選三家「和牛餐廳」 燒烤不同厚度牛舌、熟成和牛，絕美油花帶來極致美味

欣傳媒 / 欣傳媒
圖片來源：ⒸGlobridge Inc.、ⒸWDI GROUP
圖片來源：ⒸGlobridge Inc.、ⒸWDI GROUP

日本和牛是目前世界知名的牛肉品種之一，而來到世界級的美食之都東京，絕對要一嚐日本和牛絕美油花的極致美味。以下位於東京都內，擄獲不少饕客的三家嚴選和牛餐廳正等著你，在逐漸放寬邊境限制後，快來一場日本和牛料理的銷魂之旅吧！

【淺草】百年老店Chinya壽喜燒

Chinya的和牛料理，其纖細均勻油花與入口即化的口感，征服不少觀光客的味蕾。圖片來源：ⒸWDI GROUP
Chinya的和牛料理，其纖細均勻油花與入口即化的口感，征服不少觀光客的味蕾。圖片來源：ⒸWDI GROUP

百年壽喜燒名店「Chinya」講究牛肉品質，每塊肉油花都保持在「適度霜降」狀態。圖片來源：ⒸWDI GROUP
百年壽喜燒名店「Chinya」講究牛肉品質，每塊肉油花都保持在「適度霜降」狀態。圖片來源：ⒸWDI GROUP

Chinya是淺草歷史最為悠久的壽喜燒專賣店，最講究的就是牛肉品質，堅持選用肉香味迷人的上等黑毛和牛的雌牛，且每塊肉都必須是油花恰到好處的「適度霜降」狀態，並且擬定獨家的脂肪融點與油花分布等高規格審核標準，讓顧客可以品嚐到絕佳的和牛美味。

煮製壽喜燒，牛肉當然是最重要的食材，然而搭配的佐料醬汁（日文稱為割下）更是不可或缺的美味靈魂，Chinya加入較多砂糖的特調佐料醬汁，味道比其他店家要濃郁且甜上許多，如此的調配直接可襯托出肉片的豐厚鮮味，醬汁的醇甜與肉品的甘甜，搭配出最完美的壽喜燒料理。

Chinya是淺草當地歷史最為悠久的壽喜燒專賣店。圖片來源：ⒸWDI GROUP
Chinya是淺草當地歷史最為悠久的壽喜燒專賣店。圖片來源：ⒸWDI GROUP

創業於1880年的百年老店Chinya，雖然受新冠肺炎疫情影響，選擇在去年8月拉下鐵門結束營業，但跨足國際的日本餐飲集團WDI GROUP，秉持承續壽喜燒這項日本代表性的飲食而接手經營，於2022/3/18重新營運，全新店面將落腳於淺草隅田川附近。

【品川・大崎】燒肉BEBUYA大崎店

養生厚度牛舌，燒烤出多層次口感

「BEBUYA」超夯的燒烤牛舌搭配檸檬沙瓦，口感絕佳。圖片來源：ⒸGlobridge Inc.
「BEBUYA」超夯的燒烤牛舌搭配檸檬沙瓦，口感絕佳。圖片來源：ⒸGlobridge Inc.

想一嚐烤10秒的牛舌有多麼鮮嫩Q彈，酌一口檸檬沙瓦令人驚豔的感覺嗎?日本近幾年吹起「大口吃燒肉也要吃得健康」的養生風潮，因此口感彈牙且脂肪較少的牛舌便成了燒肉界的新寵兒，而主打牛舌與檸檬沙瓦的BEBUYA，就是搭上這股新潮流的超夯燒肉店。

不同厚度的和牛牛舌，有著不同層次的豐富口感。圖片來源：ⒸGlobridge Inc.
不同厚度的和牛牛舌，有著不同層次的豐富口感。圖片來源：ⒸGlobridge Inc.

BEBUYA燒肉店最大的特色，是提供不同厚度的和牛牛舌食材，主要可分為切成5mm厚度的蔥花鹽味牛舌、8mm厚度的仙台牛舌、10mm厚度的厚切牛舌。店家認為依牛舌的不同厚度，消費者對於食材所感受的鮮甜度也會隨之改變，藉由薄厚不同的牛舌，來提供層次豐富的口感，正是BEBUYA燒肉的美意。

使用低溫調理的牛肉刺身，也是「BEBUYA」的招牌菜色，不少饕客慕名而來。圖片來源：ⒸGlobridge Inc.
使用低溫調理的牛肉刺身，也是「BEBUYA」的招牌菜色，不少饕客慕名而來。圖片來源：ⒸGlobridge Inc.

BEBUYA還有引人為傲的牛舌、牛肉刺身料理，使用低溫調理的半生肉品項，都得選用鮮度極佳的牛肉才有辦法製成，半生的牛舌、半生的橫膈膜肉都是BEBUYA的招牌菜色，店家對食材用料的講究與堅持，不言而喻。

【六本木・西麻布】FIRE WOOD TOKYO

無國界和牛創意料理，融入五種感官樂趣

「FIRE WOOD TOKYO」創意十足的無國界料理，滿足消費者的視覺與味覺饗宴。圖片來源：ⒸFIRE WOOD TOKYO
「FIRE WOOD TOKYO」創意十足的無國界料理，滿足消費者的視覺與味覺饗宴。圖片來源：ⒸFIRE WOOD TOKYO

坐落於西麻布的FIRE WOOD TOKYO，是一間無國界和牛創意料理餐廳，以柴火細緻燒烤、炭香緊密包覆的熟成和牛料理，再搭配上由侍酒師所嚴選的飲品，以及精緻餐具的擺設，期望以刺激五官的多方位感受，來提供消費者全新的和牛享用體驗。

普通的牛肉熟成作業，大約需時10天左右，但FIRE WOOD TOKYO所使用的熟成牛肉，其熟成作業期長達45天～80天之久，因此比普通的熟成牛肉更為濃厚鮮美。

店內齊聚活躍於日本境內與海外一流餐廳的名廚，以融合日式、中式、西式的多重烹飪法，發揮出牛肉、海鮮或蔬菜等配料食材本身的極致美味。

店內裝潢融合東西方元素，精緻典雅，營造舒適的用餐氛圍。圖片來源：ⒸFIRE WOOD TOKYO
店內裝潢融合東西方元素，精緻典雅，營造舒適的用餐氛圍。圖片來源：ⒸFIRE WOOD TOKYO

【INFO】
Chinya（ちんや）
營業時間：週一～週五 11:00～15:00、16:30～22:00，週六・日・假日 11:00～22:00
電話：03-3841-0010
地址：東京都台東区花川戸2丁目16-1 言問橋西交叉口
網站： https://chinya.co.jp/（日文）

牛舌與檸檬沙瓦 燒肉BEBUYA 大崎店（タンとレモンサワー 焼肉 べぶや 大崎店）
營業時間：11:00〜15:00、16:00～23:00
電話：050-5592-6576
地址：東京都品川区大崎3-6-17 ニュー大崎ビル2F
網站：https://tabelog.com/tw/tokyo/A1316/A131604/13199856/

FIRE WOOD TOKYO
營業時間：18:00～凌晨02:00 （定休日：週日）
電話：03-6805-1716
地址：東京都港区西麻布2-25-24 NISHIAZABU FTビル MB1F
網站：https://firewoodtokyo.com/（日文）

Editor／Sasa

欣傳媒 https://www.xinmedia.com/article/202509

和牛 壽喜燒 東京

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