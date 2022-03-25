在地蔬果隨你拿　日本茨城縣土浦「獨棟豪華露營區」開幕

豪華營區腹地寬廣，就像一座在山腰的小小聚落般。 圖：マリントピアリゾート／來源

【旅奇傳媒/責任編輯-張語柔】2022年3／19全新開幕的「Glamping Hills Aura Terrace茨城」位於全年氣候溫暖、經常出太陽聞名的茨城縣土浦市。這裡是近年安排關東戶外活動、騎自行車的超夯地點，當然也超適合來露營！營區內擁有3種類型、共15棟獨立住宿，其中2棟開放毛小孩一起入住。

▲15棟獨棟皆為相連的2個空間，無論寢室、衛浴、用餐區等一應俱全。 圖：マリントピアリゾート／來源

▲自星空帳能直接欣賞茨城山色美景。 圖：マリントピアリゾート／來源

獨立衛浴、桑拿房、星空帳搭配獨棟Villa…等，時下日本豪華露營區常見魅力這裡通通有。與眾不同的是，營區大方提供茨城縣產的蔬菜水果，住客可以免費拿帶回屋內做創意料理，或直接幫BBQ晚餐加菜。

▲為推廣在地美食魅力，茨城縣產農產品供住客免費拿取使用。 圖：マリントピアリゾート／來源

覺得露營少一味的話，也有鍋碗瓢盆免費租，可挑戰正港的野炊！此外，住客只要在Check in時先申請，還能免費參加營區舉辦的手作Pizza體驗。4人同住1泊2食每人每晚24,530日圓起；純住宿不含餐則為每人12,980日圓起。

▲用慣了便捷的BBQ烤肉架，下次就來體驗從零開始的野炊！ 圖：マリントピアリゾート／來源

Glamping Hills Aura Terrace茨城

交通：東京出發，自駕常磐高速公路於「土浦北I.C」下，車程約13分。

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