快訊

疫情延燒台東…增1確診擴大篩檢又驗出3陽性 初鹿快篩站啟動

東航空難事故客機MU5735 央視證實：第二個黑盒子已找到

在地蔬果隨你拿　日本茨城縣土浦「獨棟豪華露營區」開幕

旅奇傳媒 / 旅奇傳媒 TR Omnimedia
圖：マリントピアリゾート／來源
圖：マリントピアリゾート／來源

豪華營區腹地寬廣，就像一座在山腰的小小聚落般。　圖：マリントピアリゾート／來源
豪華營區腹地寬廣，就像一座在山腰的小小聚落般。　圖：マリントピアリゾート／來源

【旅奇傳媒/責任編輯-張語柔】2022年3／19全新開幕的「Glamping Hills Aura Terrace茨城」位於全年氣候溫暖、經常出太陽聞名的茨城縣土浦市。這裡是近年安排關東戶外活動、騎自行車的超夯地點，當然也超適合來露營！營區內擁有3種類型、共15棟獨立住宿，其中2棟開放毛小孩一起入住。

▲15棟獨棟皆為相連的2個空間，無論寢室、衛浴、用餐區等一應俱全。　圖：マリントピアリゾート／來源
▲15棟獨棟皆為相連的2個空間，無論寢室、衛浴、用餐區等一應俱全。　圖：マリントピアリゾート／來源

▲自星空帳能直接欣賞茨城山色美景。　圖：マリントピアリゾート／來源
▲自星空帳能直接欣賞茨城山色美景。　圖：マリントピアリゾート／來源

獨立衛浴、桑拿房、星空帳搭配獨棟Villa…等，時下日本豪華露營區常見魅力這裡通通有。與眾不同的是，營區大方提供茨城縣產的蔬菜水果，住客可以免費拿帶回屋內做創意料理，或直接幫BBQ晚餐加菜。

▲為推廣在地美食魅力，茨城縣產農產品供住客免費拿取使用。　圖：マリントピアリゾート／來源
▲為推廣在地美食魅力，茨城縣產農產品供住客免費拿取使用。　圖：マリントピアリゾート／來源

覺得露營少一味的話，也有鍋碗瓢盆免費租，可挑戰正港的野炊！此外，住客只要在Check in時先申請，還能免費參加營區舉辦的手作Pizza體驗。4人同住1泊2食每人每晚24,530日圓起；純住宿不含餐則為每人12,980日圓起。

▲用慣了便捷的BBQ烤肉架，下次就來體驗從零開始的野炊！　圖：マリントピアリゾート／來源
▲用慣了便捷的BBQ烤肉架，下次就來體驗從零開始的野炊！　圖：マリントピアリゾート／來源

Glamping Hills Aura Terrace茨城

交通：東京出發，自駕常磐高速公路於「土浦北I.C」下，車程約13分。

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

露營 美景 毛小孩

延伸閱讀

日本「墮落牧師」借傳教士身份行惡 性侵殺人還偷聖經賣錢

亞洲第一個元宇宙誕生！Meta、NVIDIA與日本經濟產業省合作 建構統一技術應用

「劇場版 咒術迴戰 0」破2億 登日本電影在台賣座第3名

Whoscall開發商考慮台灣或日本IPO 拚訂閱營收過半

相關新聞

用手機做櫻花AR體驗！ 2022日本星巴克櫻花季限定商品 喝得到超夢幻櫻花牛奶拿鐵

隨著日本進入櫻花祭，星巴克也推出兩彈的櫻花季商品。就讓小編帶大家簡單欣賞第一、二彈個別的新品吧！

春天追花趣！ 6大佐賀「人氣賞花景點」攻略 杜鵑、石楠、牡丹全收錄

【旅奇傳媒/日本部報導】百花齊放的春天，處處皆是絢麗花卉。向來以自然美景著稱的佐賀縣當然也不例外，2、3月梅花、櫻花大爆發後，杜鵑、石楠、牡丹等也將陸續加入爭豔行列，帶來春季獨有的視覺盛宴。 本篇

「幸運下午茶組合」超吸睛！日本最新流行宅配午茶宴4選，在家也有滿滿儀式感

日本餐飲業者這兩年推出宅配與外帶版下午茶，從甜點的包裝到茶飲都很講究，讓大家即使在家喝茶也能有在飯店的滿足感，一樣能拍出滿滿美照！

期待再訪日本時！日本「北陸隱藏版景點」全公開 跟著在地人這樣玩

位處日本海沿岸的北陸地區因擁有壯麗自然、景觀四季分明與頂級鮮味食材的觀光魅力，深受台灣遊客歡迎，在疫情前便成為華航、長榮、虎航等三家國籍航空鼎立的激戰區。為了讓大家能超前佈署，認識這二年多因疫情空白期間的旅遊風貌變化，涵蓋富山、石川與福井三縣的北陸地區特別攜手JR西日本，由在地達人來推薦開放後值得最先探訪的旅遊體驗

在地蔬果隨你拿　日本茨城縣土浦「獨棟豪華露營區」開幕

【旅奇傳媒/責任編輯-張語柔】2022年3／19全新開幕的「Glamping Hills Aura Terrace茨城」位於全年氣候溫暖、經常出太陽聞名的茨城縣土浦市。這裡是近年安排關東戶外活動、騎自

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。