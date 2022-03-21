東京御台場希爾頓飯店攜手「百合海鷗號」　逼真度100%主題房登場

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圖：株式会社ホテルマネージメントジャパン／來源
圖：株式会社ホテルマネージメントジャパン／來源

主題客房以連通房型打造，一邊為列車空間、另一邊則為寢室。　圖：株式会社ホテルマネージメントジャパン／來源
主題客房以連通房型打造，一邊為列車空間、另一邊則為寢室。　圖：株式会社ホテルマネージメントジャパン／來源

【旅奇傳媒/責任編輯-張語柔】天啊！「百合海鷗號」被搬進房間裡了！「東京御台場希爾頓飯店」與百合海鷗號攜手合作，即日起館內推出2間主題客房，最晚明年3月都能住。

▲客房附設有外陽台，能眺望百合海鷗號列車與台場美景。　圖：株式会社ホテルマネージメントジャパン／來源
▲客房附設有外陽台，能眺望百合海鷗號列車與台場美景。　圖：株式会社ホテルマネージメントジャパン／來源

內部以2020年退役的7200系列車為主角，將駕駛座、車廂座椅、扶手等全部搬來，還原逼真度100%的車廂空間。更有趣的是，從駕駛座正前方窗戶還能直接看到百合海鷗號，可以一邊假裝駕駛，一邊欣賞真實列車呼嘯而過。

▲2022年9月底前館內更提供孩童與成人尺寸的制服能夠租借，讓體驗駕駛更逼真！　圖：株式会社ホテルマネージメントジャパン／來源
▲2022年9月底前館內更提供孩童與成人尺寸的制服能夠租借，讓體驗駕駛更逼真！　圖：株式会社ホテルマネージメントジャパン／來源

與其他常見主題客房不同的是，希爾頓使用空間較寬廣的連通房來佈置，因此住起來更舒適！住客除了能拿到百合海鷗號環保袋、文具組等小禮物，還加碼贈送超Q的列車造型午餐餐盒。雙人入住含早餐，每人每晚15,300日圓起，最多可3人同住。

▲午餐能品嘗百合海鷗號列車造型餐盒。　圖：株式会社ホテルマネージメントジャパン／來源
▲午餐能品嘗百合海鷗號列車造型餐盒。　圖：株式会社ホテルマネージメントジャパン／來源

▲百合海鷗號相關周邊商品。　圖：株式会社ホテルマネージメントジャパン／來源
▲百合海鷗號相關周邊商品。　圖：株式会社ホテルマネージメントジャパン／來源

東京御台場希爾頓飯店 百合海鷗號主題客房

期間：即日起至2023年3月底，訂房請見特設網站

交通：百合海鷗號「台場」站直結；或羽田機場搭乘巴士約20分、成田機場搭乘巴士約75分。

 

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