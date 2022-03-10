東京「風格旅店」3選　日式和風＋現代設計潮流相融 吸引力十足

來到東京這個充滿魅力的大城市，鬧中取靜的住宿地點是不少旅人的考量重點，而古今交融，結合日式與現代設計元素的和洋相融旅店，對外國旅客來說更是吸引力十足。

精選三家宛如城市綠洲般的和洋相融旅店，值得下次赴日旅遊時入住！

【水道橋】幽靜現代和式風格 HOTEL NIWA TOKYO

受旅客喜愛的3樓休息室，翻修後面積增加，讓整個空間更舒適宜人。（圖片來源：ⒸHOTEL NIWA TOKYO）

距離JR中央線．總武線水道橋站走路約3分鐘的HOTEL NIWA TOKYO（東京庭之飯店），主打幽靜現代和式風格。自2009年開幕以來，以都會中隱密飯店之姿，廣受日本國內與海外旅客的喜愛。

為了提供更優質的住宿服務，飯店閉門進行大規模翻修，並於2022/3/25重新開幕。

改裝後的新房型搭配榻榻米、檜木浴缸、日式拉門，透過拉門灑進的陽光，讓旅客愜意慵懶地在房內休憩。（圖片來源：ⒸHOTEL NIWA TOKYO）

翻修後全房型將增設可收看網路串流影片的電視，空氣清淨機、USB插槽等設備，還特別推出兩款新房型（Standard Twin、Signature Twin）。其中Signature Twin房型搭配榻榻米、檜木浴缸、日式拉門（障子），透過日式拉門灑進的陽光，讓旅客可以愜意慵懶地在房內休憩。

深受旅客喜愛的3樓休息室（Refresh lounge），翻修後使用面積加大之外，還增設榻榻米休憩處、與當地連結圖書服務、飲料吧台等。

四座新舊露台庭院造景，爭奇鬥艷，讓入住旅客輕鬆享受四季更迭的綠意景觀。（圖片來源：ⒸHOTEL NIWA TOKYO）

同樓層也加增放鬆室（Relaxation Room），住客可免費使用按摩椅，並藉由投影至牆面的療癒影像與音樂來放鬆身心。

綠意盎然的庭院造景，讓旅客可以在４座庭院裡，輕鬆享受四季更迭的綠意景觀。

【溜池山王・永田町】東急凱彼德大飯店

世界級建築師隈研吾操刀亮相

佔地極佳的東急凱彼德大飯店，緊鄰日枝神社週邊的綠蔭，添增飯店的隱密與幽靜。（圖片來源：ⒸTOKYU HOTELS）

直通國會議事堂前站、溜池山王站的東急凱彼德大飯店，坐落於可搭乘四條地鐵路線的優越交通位置，而且緊鄰知名能量景點「日枝神社」，拜神社的綠林環繞之賜，處於東京黃金地段的東急凱彼德大飯店，有著鬧中取靜的地緣優勢。

東急凱彼德大飯店在2021年《富比士旅遊指南 Forbes Travel Guide》的飯店項目當中，榮獲5星的最高殊榮，還是日本首間被全球知名獨立酒店品牌「璞富騰酒店及度假村（Preferred Hotel & Resorts）」指定為LEGEND系列的飯店。

東急凱彼德大飯店位置極佳，視野遼闊，添增住宿的情趣與舒適感。（圖片來源：ⒸTOKYU HOTELS）

2010年重新開幕後，巧妙結合傳統日式建築與現代化的元素，最具象徵性又吸睛的，莫過於由世界級建築師隈研吾匠心獨運在大廳的「斗拱」，這項設計採用支撐傳統佛寺、神社屋頂的木頭組合構造，化解挑高建築給人的壓迫感，也讓大廳與鄰接的日枝神社就像是合為一體，展現出空間延續般的舒適感。

而44.8平方公尺以上的寬敞房型，搭配6公尺寬的巨幅玻璃窗，房外優雅的景緻，一覽無遺。

飯店的所在地曾經進駐美食家北大路魯山人所主宰的會員制料亭「星岡茶寮」，飯店也間接承襲這股對美食探究的熱忱，以提供日式、中式、洋式的料理服務來滿足每位旅客的味蕾。

餐飲部分也很講究，期待滿足每位旅客的味蕾。（圖片來源：ⒸTOKYU HOTELS）

除此之外，順應近年純素主義者漸增的風潮，飯店也積極開發美味的純素料理，讓素食旅客也能享有賓至如歸的感受。

【品川】「高輪花香路」 追求正宗日式旅館氛圍必訪

「高輪花香路」充分展現日式和風的優雅設計，讓不少旅客慕名而來。（圖片來源：ⒸPRINCE HOTELS,INC.）

2016年營運的「高輪花香路」，距離JR品川站走路約5分鐘，是位於高輪格蘭王子大飯店內的精緻日式旅館。

為了讓旅客充分感受到正宗的日式旅館氛圍，飯店特別設計「高輪花香路」專用的入口，而其低調奢華的設計就像是結界般，遮斷都會鬧區的吵雜。

飯店特別為「高輪花香路」設計專用入口，其低調奢華的設計像是結界般地遮斷都會鬧區的吵雜。（圖片來源：ⒸPRINCE HOTELS,INC.）

「高輪花香路」展現日式和風的優雅設計之外，佔地20,000平方公尺的日式庭園最讓旅客青睞；旅客可以從配置矮床、沙發等家具的和室房內，俯視庭園美景，也可以閒適地散步著，欣賞四季各異其趣的花草樣貌，也有鯉魚池、櫻花橋相伴，從奈良搬遷而來的「觀音堂」等藝術史蹟也在其中；在專用休息室，旅客可享受折紙、和服試穿（須收費）等各種日本文化體驗。

「高輪花香路」是位於高輪格蘭王子大飯店內的精緻日式旅館，週邊的綠樹林立，讓視野也享受了芬多精。（圖片來源：ⒸPRINCE HOTELS,INC.）

【INFO】

東急凱彼德大飯店地址：東京都千代田区永田町2-10-3電話：03-3503-0109網址：https://tw.tokyuhotelsjapan.com/hotels/kanto/capitol-h

HOTEL NIWA TOKYO（東京庭之飯店）地址：東京都千代田区神田三崎町1-1-16電話：03-3293-0028網址：https://www.hotelniwa.jp/en-us/（英文）

高輪花香路地址：東京都港区高輪 3-13-1（高輪格蘭王子大飯店內）電話：03-3447-1117、0120-00-8686（王子大飯店集團的外語服務電話）網址：https://www.princehotels.com/hanakohro/zh-hant/

Editor／Sasa

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