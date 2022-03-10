東京「風格旅店」3選 日式和風＋現代設計潮流相融 吸引力十足
來到東京這個充滿魅力的大城市，鬧中取靜的住宿地點是不少旅人的考量重點，而古今交融，結合日式與現代設計元素的和洋相融旅店，對外國旅客來說更是吸引力十足。
精選三家宛如城市綠洲般的和洋相融旅店，值得下次赴日旅遊時入住！
【水道橋】幽靜現代和式風格 HOTEL NIWA TOKYO
距離JR中央線．總武線水道橋站走路約3分鐘的HOTEL NIWA TOKYO（東京庭之飯店），主打幽靜現代和式風格。自2009年開幕以來，以都會中隱密飯店之姿，廣受日本國內與海外旅客的喜愛。
為了提供更優質的住宿服務，飯店閉門進行大規模翻修，並於2022/3/25重新開幕。
翻修後全房型將增設可收看網路串流影片的電視，空氣清淨機、USB插槽等設備，還特別推出兩款新房型（Standard Twin、Signature Twin）。其中Signature Twin房型搭配榻榻米、檜木浴缸、日式拉門（障子），透過日式拉門灑進的陽光，讓旅客可以愜意慵懶地在房內休憩。
深受旅客喜愛的3樓休息室（Refresh lounge），翻修後使用面積加大之外，還增設榻榻米休憩處、與當地連結圖書服務、飲料吧台等。
同樓層也加增放鬆室（Relaxation Room），住客可免費使用按摩椅，並藉由投影至牆面的療癒影像與音樂來放鬆身心。
綠意盎然的庭院造景，讓旅客可以在４座庭院裡，輕鬆享受四季更迭的綠意景觀。
【溜池山王・永田町】東急凱彼德大飯店
世界級建築師隈研吾操刀亮相
直通國會議事堂前站、溜池山王站的東急凱彼德大飯店，坐落於可搭乘四條地鐵路線的優越交通位置，而且緊鄰知名能量景點「日枝神社」，拜神社的綠林環繞之賜，處於東京黃金地段的東急凱彼德大飯店，有著鬧中取靜的地緣優勢。
東急凱彼德大飯店在2021年《富比士旅遊指南 Forbes Travel Guide》的飯店項目當中，榮獲5星的最高殊榮，還是日本首間被全球知名獨立酒店品牌「璞富騰酒店及度假村（Preferred Hotel & Resorts）」指定為LEGEND系列的飯店。
2010年重新開幕後，巧妙結合傳統日式建築與現代化的元素，最具象徵性又吸睛的，莫過於由世界級建築師隈研吾匠心獨運在大廳的「斗拱」，這項設計採用支撐傳統佛寺、神社屋頂的木頭組合構造，化解挑高建築給人的壓迫感，也讓大廳與鄰接的日枝神社就像是合為一體，展現出空間延續般的舒適感。
而44.8平方公尺以上的寬敞房型，搭配6公尺寬的巨幅玻璃窗，房外優雅的景緻，一覽無遺。
飯店的所在地曾經進駐美食家北大路魯山人所主宰的會員制料亭「星岡茶寮」，飯店也間接承襲這股對美食探究的熱忱，以提供日式、中式、洋式的料理服務來滿足每位旅客的味蕾。
除此之外，順應近年純素主義者漸增的風潮，飯店也積極開發美味的純素料理，讓素食旅客也能享有賓至如歸的感受。
【品川】「高輪花香路」 追求正宗日式旅館氛圍必訪
2016年營運的「高輪花香路」，距離JR品川站走路約5分鐘，是位於高輪格蘭王子大飯店內的精緻日式旅館。
為了讓旅客充分感受到正宗的日式旅館氛圍，飯店特別設計「高輪花香路」專用的入口，而其低調奢華的設計就像是結界般，遮斷都會鬧區的吵雜。
「高輪花香路」展現日式和風的優雅設計之外，佔地20,000平方公尺的日式庭園最讓旅客青睞；旅客可以從配置矮床、沙發等家具的和室房內，俯視庭園美景，也可以閒適地散步著，欣賞四季各異其趣的花草樣貌，也有鯉魚池、櫻花橋相伴，從奈良搬遷而來的「觀音堂」等藝術史蹟也在其中；在專用休息室，旅客可享受折紙、和服試穿（須收費）等各種日本文化體驗。
【INFO】
東急凱彼德大飯店地址：東京都千代田区永田町2-10-3電話：03-3503-0109網址：https://tw.tokyuhotelsjapan.com/hotels/kanto/capitol-h
HOTEL NIWA TOKYO（東京庭之飯店）地址：東京都千代田区神田三崎町1-1-16電話：03-3293-0028網址：https://www.hotelniwa.jp/en-us/（英文）
高輪花香路地址：東京都港区高輪 3-13-1（高輪格蘭王子大飯店內）電話：03-3447-1117、0120-00-8686（王子大飯店集團的外語服務電話）網址：https://www.princehotels.com/hanakohro/zh-hant/
Editor／Sasa
欣傳媒 https://www.xinmedia.com/article/202167
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