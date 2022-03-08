藍天下的金黃色寶石！早春賞花就到日本埼玉賞蠟梅花海
【旅奇傳媒/日本部報導】晚冬早春賞花還有它！形狀神似梅花、擁有如蜜蠟般金黃色澤的「蠟梅」經常被誤會是梅花的一種，但其實兩者不同科屬，只是恰巧都同在冬天開花，且同樣是先開花後長葉，並不算是親戚。
埼玉縣「寶登山蠟梅園」占地廣達1萬5千平方公尺，是日本關東知名賞蠟梅景點，只要搭乘寶登山纜車直奔山頂就能輕鬆賞花。園內擁有約3,000棵蠟梅，好天氣時黃花與藍天相映，交織出迷人美景。賞花之餘，這裡同時也是眺望秩父地區的最佳景點，不僅能清楚看到秩父盆地，還能看到秩父地標「武甲山」及日本百名山之一的「兩神山」！
埼玉・寶登山蠟梅園
最佳賞花期：1月下旬～3月上旬
交通：秩父鐵道「長瀞站」下，徒步20分或轉搭計程車至「寶登山纜車山麓站」，再換乘纜車前往寶登山頂。
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