藍天下的金黃色寶石！早春賞花就到日本埼玉賞蠟梅花海

【旅奇傳媒/日本部報導】晚冬早春賞花還有它！形狀神似梅花、擁有如蜜蠟般金黃色澤的「蠟梅」經常被誤會是梅花的一種，但其實兩者不同科屬，只是恰巧都同在冬天開花，且同樣是先開花後長葉，並不算是親戚。 埼

2022-03-08 08:30