不只是古著天堂！ 東京文青聖地「下北澤」 3所2021~2022年最新人氣潛力觀光景點

【撰文:Shinon/ 窩日本】

下北澤作為次文化集中地是日本年輕人愛到訪的地方，這裡可找到很多小劇場、live house、古著店(日本古著店推薦看這裡)、便宜美味的咖哩餐廳，充滿個性與自由自在的氛圍。隨著下北澤愈來愈受歡迎，車站周邊也興建了一連串新設施，讓大家有更多購物、休憩的場所。

1.ミカン下北(mikan下北)

「ミカン」(mikan)在日語有蜜柑的意思，但這個設施的名字卻同時取自「未完」的諧音，旨在帶來玩樂與工作都能在這進行的未完地帶。mikan下北建在下北澤車站的高架橋下，分A~E 5個街區，從2019年起到今年夏天陸續開業。其中A、D、E區會有19家店進駐，其餘為辦公室用途，讓我們來逐一看看吧！

A區集合了古著店及居酒屋等11家店舖，包括下北澤著名古著店「東洋百貨店」的別館，雞肉料理餐廳「The Drifters」、栃木人氣麵包店「THE STANDARD BAKERS」、三軒茶屋人氣居酒屋「Marco Group」的新分店等等。

區內還有2層樓的「TSUTAYA BOOKSTORE」，特別強化漫畫賣場，也有讓人們可休憩及工作的share lounge，成為愛書之人打發時間的空間。

mikan下北D區

至於D區有人氣漢堡店Island Burgers、在下北澤歷史悠久的紅酒店「下北澤wine shop・Bar FAIRGROUND」及拉麵店「樂觀」。

最後E區則有連鎖眼鏡店zoff、理髮室、圖書館服務窗口等等，A、D、E三個街區都預期會在2022年3月30日開業。

mikan下北地址：東京都世田谷区北沢2-11-15

2. (tefu) lounge

(tefu) lounge在2022年1月20日開業，連接下北沢車站設施「Shimokitaekiue」2樓，從車站南西口直接可達。這裡集合咖啡廳、休息廳、共享辦公室、雜貨店及電影院等，館內使用木造家具，以棕色及白色為主調，打造出簡約自然的裝潢，給人一種時尚而舒適的氛圍。

當中最受注目的是K2 Cinema，這是一家迷你電影院，以上映小眾電影為主，可以看到在其他電視院較少上映的作品，接觸更多電影文化，成為熱愛電影之人的集中地。

(tefu) lounge 地址：東京都世田谷区北沢2-21-22

3. reload

在2021年6月開幕的reload，純白的外觀十分吸晴，獨特的建築設計與時尚的氛圍為下北澤帶來一股新氣息。這裡的18家店舖也非常有特色，例如眼鏡店MASUNAGA1905、寫真集為主的書店GREAT BOOKS、古著店CYAN -vintage&used-及FORESTIÈRE等等。

reload也有很多特別的餐廳，除了來自京都的人氣咖啡店「小川珈琲」的2號旗艦店OGAWA COFFEE LABORATORY及日本茶專門店しもきた茶苑大山，難得來到咖哩激戰區的下北澤當然要試試名店SANZOU TOKYO的特製咖哩。如果注重健康的話，在FLUX CAFE還可點到10種以上的原創蛋白粉飲料，太創新了！

reload 地址：東京都世田谷区北沢3−19-20

下北澤一點一點在變化中，各種新設施的進駐更加豐富這個地方的便利性，卻又保留著那種個性與獨特的文化，也難怪日本人為什麼這樣喜愛這個地方了！

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