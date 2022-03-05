跟著小泉同學吃遍東京名店吧！日劇《愛吃拉麵的小泉同學》出場拉麵店5選

【撰文:Shinon/ 窩日本】

近年美食日劇愈來愈多，不只故事設定有趣，更棒的是很多劇集所介紹的店舖都是真實存在，所以觀眾看完可以去朝聖一下！小編除了喜歡看《孤獨的美食家》，也喜歡看《愛吃拉麵的小泉同學》，顧名思義就是介紹各式拉麵店的劇集。

真人版日劇改編自同名漫畫，女主角小泉是名轉校生，平常說話不多充滿神秘感，但原來是名拉麵迷，喜歡四處去不同拉麵店品嚐拉麵。她的同學大澤悠特別想跟小泉交朋友，在各種劇情故事下，總是一個人行動的小泉，慢慢增加了不少伙伴，一起去享受拉麵，而且會一邊吃一邊為觀眾介紹。

《愛吃拉麵的小泉同學》有哪些拉麵店出場呢？

自家製麺 No.11

來源自tabelog

位於板橋區大山的自家製麺 No.11，提供份量多與油脂滿滿的二郎系拉麵。沒有看錯，這只是普通份量，可沒有加大，而且一碗只要850日幣！濃郁的豬骨湯頭，自家製粗捲麵上是厚切叉燒及堆得像小山般高的蔬菜，用上大量黑胡椒及生薑調味，讓人一吃上癮！

地址：東京都板橋区大山金井町14-12

ラーメン 巌哲

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蝦或貝類等魚介系湯頭可能不特別，但鮪魚拉麵還是第一次見！清爽的鹽味湯頭以柴魚片及雞骨熬制而成，配上微微烤過的鮪魚、蔥絲、叉燒，自家製直麵條掛上湯汁，每口都是鮮味。喜歡重口味的朋友，可以選東大阪風的丸腸麵(マルチョウそば)，濃味的醬油湯頭伴上香軟的丸腸與青蔥，充滿油脂香氣。胃口夠大的話，學小泉同學連吃兩碗也不錯喔！

地址：東京都新宿区西早稲田1-10-4

饗 くろ㐂

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覺得麵碗髒髒的？原來都是店主的一番心思！這裡的醫油湯頭用上羅臼昆布、蛤仔、背黒鰯魚乾去熬制，表面再灑上優質豚脂，在上菜時於碗邊噴上高級醬油，吃完整碗麵，舉杯喝湯時碗邊的醬油便會提升味道，到最後一口都是那麼美味！

地址：東京都千代田区神田和泉町２-１５ 四連ビル３号館 １F

すごい煮干しラーメン 凪

來源自tabelog

這家拉麵店在東京有很多分店，小泉同學他們所到訪的是新宿本館。這裡的魚乾湯頭可是從日本全國嚴選20種以上魚乾，以獨家配方熬制成非常濃郁的湯頭，中粗捲麵能掛上大量湯汁，十分滋味！這家店有趣的地方是提供定額制，付8,000日幣可一個月任吃！住在日本又喜歡吃拉麵的朋友可以試試，當然只吃一碗也是沒問題！

新宿ゴールデン街店 本館地址：東京都新宿区歌舞伎町１-１-１０-２F新宿ゴールデン街内

鬼金棒

來源自instagram@kikanbo_japan

喜歡吃辣的朋友絕不可錯過！這裡的辣味噌拉麵用上6種辣椒及3種山椒去提出深厚的辣味與最強的麻度，辣度與麻度可按自己的口味去調整，可加可減。自問很會吃辣的話可以挑戰加100日幣的鬼級增加(鬼増し)，或300日幣的終極殺鬼級(鬼殺し)，就像上圖一樣，拉麵佈滿紅紅的辣粉。小泉同學說她也是訓練了好幾個月才吃得下，下單前可要三思喔！

神田本店地址：東京都千代田区鍛冶町2-10-9

可以看的出來劇中店家幾乎都是位於東京，而且交通方便的地方。所以喜歡吃拉麵的朋友快來把清單存起來，找機會一家一家征服吧！

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