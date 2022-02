未來感十足！ 東京無人商店越來越多 日本消費、購物、住宿新體驗

喜愛去日本的朋友,對於結帳時的大排長龍一定不陌生,但時間就是金錢啊!

因應高齡化、勞力短缺,以及科技的日新月異,加上疫情衝擊,東京無人商店如雨後春筍般出現,改變了消費模式,也讓旅客在購物時便利許多。現在的東京林立著充滿噱頭、未來感十足的購物、住宿新體驗!

【品川】無人便利商店「TOUCH TO GO 」自動偵測商品,順利快速結帳

拿取選購的商品至結帳區,商品名稱與價格隨即會自動顯示在結帳螢幕上;圖片來源/Ⓒ株式會社TOUCH TO GO

東京山手線新增的「高輪Gateway站」有國際級建築師隈研吾操刀的絕美設計,站內進駐的商店也不容小覷,其中令人驚豔的店舖,莫過於新世代的無人便利商店「TOUCH TO GO 」。

店裡販售便當、零食、飲料等約600種商品,就像是電車月台上常見的小型便利商店。不同的是,天花板與商品陳設都裝置攝影機與感應器,並以這些高性能的設備來偵測旅客所拿取的商品。

無人便利商店「TOUCH TO GO」,在山手線高輪Gateway站造成不小話題;圖片來源/Ⓒ株式會社TOUCH TO GO

只要帶商品至結帳區,商品名稱與價格隨即會自動顯示在結帳螢幕上,旅客在確認品名與金額無誤後,就可以使用IC交通卡來感應付費,輕鬆完成結帳手續。

【新宿】無人店鋪「DIME LOUNGE STORE」

「DIME」是日本小學館所發行的生活雜誌,主要介紹上班族會感興趣的家電、IT產品、汽車、健康管理、時尚等實用資訊。

這個雜誌去年與販售AI保全的株式會社SECURE,以及丸善淳久堂書店,聯手打造一間無人的AI商店「DIME LOUNGE STORE」,架上擺放名片夾、錢包、服飾等商品,而這些商品皆是「DIME」獨自企劃的原創商品,或雜誌編輯、採購人員的一時之選,利用雜誌品牌力量來銷售商品,很具行銷魅力也造成話題。

「DIME LOUNGE STORE」」以「可享受近未來的購物體驗」概念所完成,進行臉部辨識後,即可進入店內消費;圖片來源/ⒸSECURE Inc.

這間商店使用臉部辨識系統、入退室管理系統、圖像解析系統等最新AI科技,消費者在入口處登錄完個人與信用卡資訊,進行臉部辨識即可入店消費。

從架上拿取商品時,商品介紹與賣點會顯示在眼前螢幕上,因此即使沒有店員介紹,也能迅速掌握商品特性。結帳時也非常便利,拿著商品往出口處移動,進行臉部辨識,無須掃描商品條碼即能火速完成結帳。

【淺草】無人飯店櫃台「奇怪的飯店.東京淺草田原町」

日本機器人飯店始祖「奇怪的飯店」 Henn na Hotel (変なホテル),是一家不斷求新求變的飯店,想讓旅客體驗前所未有的互動與驚喜。

由3D立體全像投影所浮現的管家、恐龍、忍者來擔任入退房手續的重責大任;圖片來源/ⒸH.I.S. Hotel Holdings Co., Ltd.

位於淺草田原町的這家「奇怪的飯店」,內裝採用淺草、雷門、柳樹等和風元素呈現,還特別導入近年出現於各大藝術展的光雕投影技術來迎接旅客,例如地上有恐龍的腳印,指引客人的移動方向,入口處地板也妝點著四季不同變化的投影圖像,秋季時會是紅葉遍地,冬季又會變成雪花結晶,添增無限浪漫氛圍。

入口處地板妝點著四季不同變化的投影圖像;圖片來源/ⒸH.I.S. Hotel Holdings Co., Ltd.

恐龍腳印指引客人的移動方向;圖片來源/ⒸH.I.S. Hotel Holdings Co., Ltd.

最特別的是3D立體全像投影所浮現的管家、恐龍、忍者來擔任入退房手續的重責大任,此舉也被認為是世界首創!

「奇怪的飯店」是日本旅遊集團H.I.S旗下經營的飯店,主打自動化的住宿服務,從入住手續、設備導覽,甚至是清潔等等,均由機器人來代勞。「奇怪的飯店」目前在日本全國各地共有19間,在東京都內則有7間,分別展店於淺草、銀座、赤坂等地。

TOUCH TO GO地址:高輪Gateway站 2樓 驗票口內営業時間:07:00~21:00網站:https://ttg.co.jp/(日文)

DIME LOUNGE STORE地址:東京都新宿区西新宿 2-6-1 新宿住友ビル地下 1 階營業時間:10:00~19:00(定休:週三、週六日例假日)網站:https://dime.jp/(日文)

奇怪的飯店東京 淺草田原町(変なホテル東京 浅草田原町)地址:東京都台東区寿3丁目19-8電話:050-5210-5250網站:www.hennnahotel.com/asakusa-tawaramachi(日文)

