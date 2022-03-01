JR東日本鐵道美好時光／探索日光200年歷史工藝、益子陶藝小鎮、那須文青圖書館

日光東照宮是關東觀光名所。 圖：東日本旅客鐵路株式會社／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】旅行，是調劑忙碌生活的重要安排，更是不少人渴望緩解壓力的必需品，雖然當前因疫情干擾而無法自由自在出遊，但保持信心迎接後疫情旅遊時代的來臨，也是美好的心願。提起日本旅遊，您最喜歡那個城市呢？跟著JR東日本的腳步，一起來探索栃木縣的慢活旅程。

說到日本關東觀光名所，日光鬼怒川必定榜上有名，以供奉德川家康的日光東照宮為首的二社一寺一帶，在1999年被認定為世界遺產名揚海外，不僅座落了許多非常珍貴的歷史建築，更有悠久且靈氣十足的自然環境圍繞；其中，以男體山、女峯山、太郎山為代表的日光連山，亦曾經是日本山岳信仰的修行聖地，宛如「麥加」之於回教的存在，徜徉在神山、古剎、杉林古道、天然湯泉等環境中，醞釀了日光週邊的獨特氛圍，每年都吸引來自日本各地及海內外的旅人「朝聖」。

【#01日光篇】黑羽藍染與承接200年歷史工藝的青年職人

來到栃木縣，境內最著名的觀光地之一，不可錯過「日光」舞台，除了溫泉、美食、古寺之外，職人手藝也是旅途亮點之一！栃木縣獨特的黑羽藍染民藝是以天然草木染織，取自當地藍草再加上地方文化差異，因而藍染的成色、織物、手法、花紋等細節上各有千秋。

日本藍染有名如琉球藍、阿波藍等，而在栃木則有黑羽藍染，擁有以混入松樹根燃成的「松煙墨」來進行染色的「紺染」技法，以成色較濃且相對不易褪色見長。將黑羽藍染的技術傳承至今的，是一家擁有200多年歷史的染舖「黑羽藍染紺屋」，目前當家的藍染織人八代目，是三十代青年小沼雄大，24歲時繼承家業，至今已逾10年，小沼先生在傳統的基礎上，透過新的設計及與外界的合作，為黑羽藍染注入新的活力。

▲承接200年黑羽藍染歷史工藝，青年職人注入新的時尚活力。 圖：東日本旅客鐵路株式會社／提供

小沼先生也自己設計出許多現代時尚感的花紋，甚至能將它們搭配出新的風格，並應用在日常生活中的各類布品織物上。從傳統的暖簾到品牌帆布鞋和潮T等，變化多端不說，配合Instagram等社群頻道經營及媒體曝光，更引起廣大迴響。

◆ JR日光站：逾百年木造老車站 精巧如洋娃娃的家

粉紅色的復古老洋房，宛如洋娃娃的家，是許多遊客對JR日光站站舍建築的第一印象，更是近年來人氣逐漸上升的打卡熱點。最早開站於明治23年（1890年）的JR日光站，可是日光觀光發展的歷史見證者，而今日所能見到的車站站體，則是落成於大正元年（1912年）的第二代。兩層樓的新文藝復興風格木造洋房，保留了濃濃的時代感，一樓是車站閘口及招待日本皇室及官員等的貴賓室，二樓則曾經是頭等列車旅客專用的候車室。儘管貴賓室不對外開放，但二樓的候車室是可以自由參觀的。

▲JR日光站本體建築是逾百年木造老車站。 圖：東日本旅客鐵路株式會社／提供

◆ JR日光站外必嚐小吃：炸湯葉饅頭

在離開JR日光站，準備向世界遺產日光的社寺一帶移動前，不妨先嚐嚐車站附近有名的小吃「日式炸湯葉饅頭」。用湯葉（豆皮）將包著紅豆餡的日式饅頭裹住，下油鍋炸了之後外皮變得酥酥脆脆，裡面的饅頭皮和紅豆餡熱呼呼的，嚐起來比一般的日式饅頭更香更有味。

▲不可錯過！JR日光站名物-炸湯葉饅頭。 圖：東日本旅客鐵路株式會社／提供

日光榮屋 炸湯葉饅頭本舖（日光さかえや 揚げゆばまんじゅう本舗）

地址：栃木県日光市松原町10-1

◆ 前往【日光】的大眾交通方式：

從東京出發，可搭乘東北新幹線到宇都宮站，再轉乘JR日光線到JR日光站即可。

身為外國人的我們，可以根據自己的旅遊規劃，活用不同的JR東日本鐵路周遊券。

【#02益子篇】陶藝小鎮住一晚 品味益子燒可愛與百變

地處栃木縣東南部，位於關東平原北部的益子，自江戶時代末期即為陶器產地，而後因昭和時期的民藝運動代表濱田莊司的進駐，使得益子與益子燒日漸聞名，與茨城縣的笠間燒可說是關東兩大代表性的陶藝。

▲關東平原北部的益子，盛產江戶時代末期迄今的知名陶器-益子燒。 圖：東日本旅客鐵路株式會社／提供 關東平原北部的益子，盛產江戶時代末期迄今的知名陶器-益子燒。 圖：東日本旅客鐵路株式會社／提供

◆ 益子與益子燒 陶藝創作者的夢之地

由於益子當地的陶土土質佳，且距離東京近，因而作為碗、盆、土瓶等日常生活用具的產地被發展起來，讓益子燒的名聲壯大的，當屬昭和年代的日本陶藝家，被稱為「人間國寶」的濱田莊司，和日本著名的工業設計師柳宗理的父親——柳宗悅同為日本民藝運動的代表，對日本近代藝術有著巨大貢獻，而作為濱田莊司陶藝發展根據地的益子，便成了一代又一代陶藝家們的夢想之所。

▲益子的陶土有著砂感，燒製的陶器大多厚實而樸素，手感溫潤。 圖：東日本旅客鐵路株式會社／提供 益子的陶土有著砂感，燒製的陶器大多厚實而樸素，手感溫潤。 圖：東日本旅客鐵路株式會社／提供

由於益子的陶土，有著砂感重，相對黏土性較低的特色，燒製出來的陶器大多厚實而樸素，手感溫潤，因此益子燒最初出產的作品以土瓶土鍋等料理用具為多，益子燒的用色比較少見非常顯眼而跳的顏色，由於益子燒製作風氣自由，吸引日本國內外的陶藝家們前來駐窯，以尊重保留益子燒的民藝性為共同前提，各自發揮創作才能，產出各式各樣風格的作品。

◆前往【益子】的大眾交通方式：

從東京出發，可搭乘東北新幹線到JR宇都宮站後，選擇繼續以電車的方式前往，或是改搭巴士。想要繼續搭電車的話，可在JR宇都宮站轉乘JR水戶線到JR小山站，再轉乘真岡鐵道到益子站。若想要搭巴士，則可在JR宇都宮站西口轉乘往益子站方向的關東自動車巴士前往，車程約1小時。身為外國人的我們，可以根據自己的旅遊規劃，活用不同的JR東日本鐵路周遊券。

【#03那須篇】黑磯文青散策 遇見風格圖書館與咖啡皮件雜貨店

位於栃木縣東北一帶的那須地區，古代曾有個「那須國」。這一帶的地形多樣豐富，包括高原、複合式扇形地原野，更有那須五岳等火山山地，也是日光國立公園的一部分，東與茨城縣接壤，北則連著福島縣。豐富的地貌，造就了那須豐富的自然景色，不管是高原風景、高山風景、平原風景還是火山風景，在四季分明的那須一帶都能見到不說，更給予了這一帶溫泉、牧場等物產資源。

▲那須五岳等火山山地。 圖：東日本旅客鐵路株式會社／提供 那須五岳等火山山地。 圖：東日本旅客鐵路株式會社／提供

◆ 那須鹽原市圖書館MIRURU 愛書人天堂 美而簡的公共圖書館

走出JR黑磯站，很難不注意到就在旁邊的那一座特別有設計感的建築——2020年秋天才登場的那須鹽原市圖書館MIRURU。由日本建築師伊藤麻理（UAo）設計操刀，以「走入森林」為主題概念，透過一層又一層高大的木製書架的排列、特別的木造裝飾設計、大片落地玻璃窗及冷灰色調的水泥牆地，打造出有人、書與光影共同參演的「森林」空間。且不說愛書人看到這樣的空間會心動不已，即便是沒怎麼在看書的朋友，想必也會喜歡這美感十足的空間設計。

▲那須鹽原市圖書館MIRURU。 圖：東日本旅客鐵路株式會社／提供

地址：那須塩原市本町1番1号（※JR黒磯駅西口前）

電話：+81-287-63-9031

開館時間：週二～五 10:00〜21:00；六日及國定假日 10:00〜18:00

公休日：週一，遇國定假日則照常開館，隔日公休（12/31～1/3閉館整理）。

交通方式：JR黑磯站，步行約1分鐘。

◆1988 CAFE SHOZO：日本咖啡熱的推手 裏那須之心

1988 CAFÉ SHOZO在日本咖啡界具有相當高的知名度，被譽為日本國內咖啡熱潮的先驅，吸引了很多其他縣市的人特別造訪。咖啡店所在的兩層公寓，是經濟泡沫時期的荒廢建築，黑磯土生土長的老闆菊地省三選用了不少廢材料和舊建材，將原已荒廢的這座公寓，打造成風格感十足的咖啡店。

▲1988 CAFE SHOZO被譽為日本國內咖啡熱潮先驅。 圖：東日本旅客鐵路株式會社／提供

菊地先生在受訪時曾表示，通常一個好地方，都會被旅人列入造訪名單，而就是在這樣的地方，必然有一家很不錯的咖啡店，而他打造的1988 CAFÉ SHOZO與故鄉黑磯之間，自然也是這樣的連繫，也可說是黑磯這一帶文青氣息匯聚之源。

地址：栃木県那須塩原市高砂町6-6

電話：+81-287-63-9833

營業時間：11:00～18:30 ( LO 18:00 )

公休日：不定休，請至官網確認。

交通方式：JR黑磯站，步行約11分鐘。

◆ 前往【那須】的大眾交通方式：

從東京出發，可搭乘東北新幹線到宇都宮站，再轉乘JR日光線到JR日光站即可。

身為外國人的我們，可以根據自己的旅遊規劃，活用不同的JR東日本鐵路周遊券。

遠離喧囂，徜徉在栃木縣美麗風光中，透過品味職人作品以及當地遇見的事物，調整自己的心的節奏。

跟著JR東日本一起展開鐵道心旅程：https://www.jrtimes.tw/

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