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「玩具總動員主題飯店」4月開幕搶先看！近600間模擬安迪房間，還有熊抱哥Buffet吃到飽

聯合新聞網 / 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／東京迪士尼官網
圖／東京迪士尼官網

全球最知名之一的「東京迪士尼」推出全新「玩具總動員」主題飯店了！完全以模擬玩具總動員裡安迪的房間打造特色客房，不僅如此，館內也可以看見各種經典動畫角色，從胡迪、巴斯光年再到牧羊女等統統都有，等疫情解封準備手刀前往了！

圖／東京迪士尼官網
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這回玩具總動員主題房共有595間相同主題設計的客房，其中標準客房就佔了575間，裝潢佈置仿照「玩具總動員」動畫系列中少年安迪的房間，保證喚起許多大小朋友的共同記憶，不僅如此有著胡迪服務點綴的床框，連電視與時鐘都有濃濃的動畫場景。一般標準客房享有兩張標準床與一張拉維床，若是四人入住，部分客房則有下拉床的設計，非常適合親子或攜伴前往。總歸來說，此主題客房還能見到東京灣喔。

圖／東京迪士尼官網
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另外，主題飯店也增設玩具總動員3中的「熊抱哥」作為「花園咖啡聽」，提供早餐及晚餐時段Buffet吃到飽服務，且是為東京迪士尼度假區玩具總動員飯店住宿遊客的專用設施，享受尊榮獨特的住宿體驗。東京迪士尼日前宣告玩具總動員主題飯店正式將於4月5日開幕，雖然疫情影響全球旅遊計畫，倘若後續隔離措施放寬或疫情確實趨緩後，務必揪團衝一波囉。

圖／東京迪士尼官網
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官網：https://www.tokyodisneyresort.jp

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