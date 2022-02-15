東京最大八幡宮、獨家深川飯！「清澄白河一日遊」最時髦打卡點7選

東京是個新舊並蓄的大城市，有紙醉金迷的繁華，也有下町樸實無造作的一面。當感到繁悶時，不如就搭上電車到下町散散步，好好地重新調整呼吸與腳步吧！

這次我們帶著大家到近年很夯的清澄白河(深川地區)走走。深川現在是江東區的一部份，太平洋戰爭時因東京大空襲而燒光，後來經過當地人士努力的復興才又有了現在的樣貌。大家熟悉的清澄白河、門前仲町、木場等，都是深川的一部份。除了要推薦清澄白河必去的景點及咖啡之外，還會介紹這裡的名物”深川飯”。跟著我們去瞧瞧吧~~

1. 到深川不動堂消除厄運

不管到哪裡旅行或散步，總喜歡到當地的神佛寺院去跟神明們拜拜碼頭與祈福。深川地區有二間著名的寺院，一是屬佛教的「深川不動堂」，一是神道的「富岡八幡宮」，很有趣的是它們居然彼此是鄰居，中間僅隔著一條小路。

「深川不動堂」供奉的是不動明王，是千葉縣「大本山成田山新勝寺」的東京分院。一進門一定會被建築本身震撼到，因為牆上滿是用金色與黑色寫上的不動明王真言梵文，連拜明王的香也特別寫上南無大日大聖不動明王。

除了明王外，境內的深川龍神也很靈驗，據說在紙上寫上願望並在池水化掉願望就會實現。也有開運出世稻荷保佑你賺大錢。如果你想處理掉家裡的玩具或人偶但又不想把它們隨便丟垃圾桶，可以帶到這裡的「愛玩堂」供奉。

成田山深川不動堂

地址：東京都江東區富岡1-17-13

開門時間：8:00~18:00

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2. 東京最大的八幡宮-富岡八幡宮

說到日本國技相撲，大家對於「兩國」這個地方的印象可能比較深，其實大相撲的發源地是在它不遠的深川富岡八幡宮。因此可以在境內看到許多相撲石碑。

夏天日本的風物詩就是祭典了，在富岡八幡宮舉辦的深川八幡祭是江戶三大祭典之一。可惜目前因疫情停辦，所幸古董市還是會不定期會在參道兩側舉辦。

富岡八幡宮

地址：東京都江東区富岡 1-20-3

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3. 東京現代美術館

先前讀賣新聞與全國的美術館協會推出了一個名為「美術館女子」的企畫，邀請偶像團體AKB48的8位團員到各美術館拍美照，想吸引平日不去美術館的民眾也能踏進來，其中一所美術館就是東京現代美術館（MOT）。雖然這企畫最後因蔑視女性的理由被炎上而撤掉，但不可否認MOT真的是一個很現代又充滿時尚感，令人忍不住想拍美照的美術館。

館中有三個展間，二個用於企劃展，一個用於常設展。企劃展僅500日圓就能入內，當代藝術家草間彌生和奈良美智的作品也能欣賞到。若你很喜歡藝術，可以用4000日圓購買MOT護照，在一年中能免費看4次企畫展、無限次常設展，連同行者（限一位）也能得到門票8折的優惠。

東京都現代美術館

地址：東京都江東区三好4-1-1(木場公園内)

開館時間：10:00~18:00

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4. 小型藝廊與雜貨舖ondo stay & exhibition

在東京時時都能與藝術相遇，不一定要特別去美術館或藝廊。很多咖啡店、賣文具雜貨的店家都與藝廊結合，讓藝術成為更能貼近人們生活的一部份。這間ondo stay & exhibition就是採藝廊與生活雜貨複合的模式經營。雖然空間不大，但是卻很舒服、店員不會一直與參觀者搭話，令人感覺自在。

入口處有一面牆擺放了許多可愛的明信片，隨手拿起一張看了才發現那些都是其它展覽的資訊，忍不住全部都細翻了一遍，並選了幾張感到興趣的，準備之後抽空去看看。

ondo stay & exhibition

地址：東京都江東区清澄2-6-12

營業時間：12:00~19:00

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5. 是CAFE也是烘培坊的B² （B squared）

既然要出來散步，就不要浪費一分一秒，從一大早開始「朝活」（晨間活動）吧！一日之計當然要先從吃早餐開始。

B²是一間咖啡店加烘培坊，店裡大部份的空間都是開放的工作區，用餐區就圍繞在二側，每桌客人都能被窗外灑落的陽光溫暖到，也能很公平地聞到咖啡香和麵包香。

麵包是用天然酵母製作並現烤，如果要在店內品嚐，店員也會很貼心地詢問要不要加熱。熱完之後更酥脆，口感令人融化。咖啡師曾在國外修業過，對於烘豆到煮咖啡，甚至是拿鐵的拉花都很講究。

B²

地址：東京都江東区深川1-9-10

營業時間：9:00~18:00

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6.好看更好吃的HAGAN ORGANIC COFFEE

深川．清澄白河推薦咖啡店：HAGAN ORGANIC COFFEE

2021年日本最紅的甜點莫過於水果三明治了，從一開始只是純粹的水果切面，到現在還能變化出花朵等各種形狀。一直很想嚐試看看的我，終於如願以「嚐」。原本以為吃起來會像奶油蛋糕，但其實是一種嶄新的口感，麵包有點鹹味，和奶油能得到很好的平衡。重點是水果好多汁啊！不難理解為什麼這款甜點在夏天會如此大人氣！

深川．清澄白河推薦咖啡店：HAGAN ORGANIC COFFEE

HAGAN的店非常小，只有內用二組位子、戶外三組位子，要作好排隊的覺悟。

HAGAN ORGANIC COFFEE

地址：東京都江東区平野3-7-21

營業時間：11:00~19:00

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7. 品嚐「日本五大飯食」之一的深川飯

如果第一次來深川，建議可以品嚐只有這裡才能吃到的「深川飯」。它可是東京發源的鄉土料理，也是「日本五大飯食」之一呢！

一打開蒸籠就是撲鼻的海味和蛤仔味，煮汁都透到米飯裡，滿滿的海味非常香。想吃的話不要太晚來，超過一點就可能賣完吃不到了。

割烹 みや古

住所：東京都江東区常盤2-7-1

営業時間：11:30～14:00・16:30～20:00（周一公休）

在深川．清澄白河地區散步其實不用特別地計畫，隨著心之所指引，如果被麵包或咖啡香吸引了就進去小憩一下，對路邊的立牌感到好奇就停下來看一下，相信你會從心感受到這裡的魅力

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