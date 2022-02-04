超巨泡芙塔！2家必訪的「隱藏版大師級甜點」　東京法式甜食巡禮

【撰文:Tomoya/ 窩日本】

不知道來日本旅遊的大家會不會有一種，專程來到東京想著要來個不同以往的甜點巡禮，或是想要帶朋友去品嘗一些比較特別的店，但腦海中浮現出來的卻總是自由之丘或是HARBS之類的苦惱呢？

這篇就來跟大家介紹一下，距離澀谷約二十分鐘車程，位於京王線千歲烏山站附近的兩間重點名店。老實說，如果不是對東京甜點地圖有一定程度的熟悉或是事先有做好功課，真的滿容易錯過的,不免有些可惜呢。

Patisserie Yu Sasage(パティスリー ユウ ササゲ)

第一間是Patisserie Yu Sasage(パティスリー ユウ ササゲ)，從千歲烏山站北口出來步行約5~10分鐘左右，不依靠導航或許有點難找到，門面的色調是清新優雅的淡綠，是間一眼望去就能讓人感覺到放鬆氛圍的隱藏小店。假如日文有通的話或許就會發現，這家甜點店是以chef的名字來命名的，在東京，除了被人尊稱為法國甜點之神的皮耶艾曼的店以外，似乎很少會直接拿名字來當作店名的，或許也是跟日本人含蓄的個性有關吧。

Patisserie Yu Sasage的店面橫幅看起來似乎不小但其實只有左側在營業

捧 雄介師傅師承日本法式甜點的先驅Andre Lecomte，並且在多家甜點以及法餐店工作過。他堅持學廚藝要從「自己甚麼都做不來」的謙卑心態出發，所以在多年累積的經驗中，打下了非常扎實的基本功。

傳統法式甜點的基礎結合個人風格和華麗的現代盤飾甜點元素，並使用日本新鮮水果來搭配變化。除了味道的調和之外，他對於蛋糕的香氣更是特別的重視。另外也曾說過「不論何時都要記得想詮釋的精神」，所以他的甜點總是帶有讓人感到有眼睛為之一亮的獨特感，結合以上這幾點或許就是讓我一次就愛上這間店的原因之一吧！

店１０點鐘開始營業，因為之前曾有在吉祥寺排甜點店，比營業時間晚到半小時就落到第五六十順位最後只好放棄的可怕經驗，所以這次很乖的在１０點１０分抵達店門口。還好運氣意外的好，或許也是因為日本冬天的早晨寒風刺骨，前面只有三位女士在挑選蛋糕。

推開木門後，首先映入眼簾的是聖誕節主題的德國傳統蛋糕擺滿了小桌，在後方則是生菓子的冷藏展示櫃，四周的牆面也布置了各式小蛋糕的擺櫃。店內部的空間真的算很小，加上為了應景在牆角擺了棵聖誕樹，雖然室內色調是溫馨放鬆的鵝黃，但店內站個五六個人就能感覺到擁擠的心理壓力，無法慢慢挑選蛋糕，這算是有點遺憾稍微扣分的部分。

在各種猶豫掙扎考慮中終於選好了八種想吃的蛋糕

這款蛋糕一入口就有非常濃厚的開心果香味

聖多諾黑泡芙塔,使用了黑醋栗香堤和栗子餡的絕配組合

這次由於一起探店的朋友加起來總共有三位，所以一口氣點了八款蛋糕，捧 雄介師傅的甜點一如他的店面給人的印象，清新淡雅，即使用了焙茶或玫瑰、焦糖之類味道鮮明的元素，吃下口卻不會過於強烈，依然能夠品嚐出塔皮和核果類烤培過後油脂的香氣或慕斯的奶香，甜度也恰到好處。雖然一口氣吃完八個蛋糕，卻意外的完全沒有一點膩口，輕盈的口感個人覺得非常適合一般大眾的胃口。

店舖資訊

地址 東京都世田谷区南烏山6-28-13

店名 パティスリー ユウ ササゲ （Patisserie Yu Sasage）

交通簡介: 京王線千歲烏山站北口徒步7分鐘

營業時間 10:00～19:00

定休日 禮拜二

LA VIEILLE FRANCE（ラ・ヴィエイユ・フランス）

品嚐完Patisserie Yu Sasage後往車站的方向回走，穿過平交道繼續前往第二間LA VIEILLE FRANCE（ラ・ヴィエイユ・フランス），店面位於十字路口的轉角，門面採米色色調，並放置有戶外餐桌椅，營造出法國鄉村悠閒的氛圍。

鄉村風,門口還放了牛奶桶呢！

木村 成克師傅曾在法國修業長達11年之久，有著非常正統的傳統法式甜點技術。La vieille的意思是「古老且美好的」，就如同他的店名，商品口感較為厚重，味道的層次鮮明突出，能夠很容易了解到每一款蛋糕所要表達的是什麼，但在這基礎上，在口中呈現的卻是意外調和的滋味，這就是他厲害的所在。

另外店內也設置有四個座席，讓大家不用在寒風中吃甜點，遺憾的是店內禁止拍照，就留著這一小部分美好，讓各位親自一探究竟囉~

雖然呢，可能很多人在看了這篇文章後是第一次知道這兩位師傅的大名，但其實如果有在接觸烘焙的人或許就會發現，他們可是經常到台灣舉辦講習會的呢～木村成克師傅之前更有和可可法朋合作推出限定蛋糕，所以如果來到東京千萬不要錯過，一次就能體驗到兩種風格迥異但卻又各有特色的大師級甜點喔！

店舖資訊

地址 東京都世田谷区粕谷４丁目１５−６

店名 ラ・ヴィエイユ・フランス （LA VIEILLE FRANCE）

交通簡介: 京王線千歲烏山站徒步約10分鐘

預約電話 03-5314-3530

營業時間 10:00～19:30

定休日 禮拜一

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