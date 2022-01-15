相撲、折紙房型！原宿「Moshi Moshi rooms」滿載日本可愛文化

【撰文:Anita / 窩日本】

日本潮流資訊三大發信源-新宿、澀谷、原宿，是所有觀光客造訪東京時必去的地方，尤其原宿還被稱為是「可愛文化」誕生地，卡莉怪妞、竹下通琳瑯滿目的衣飾、年輕人創意無限的打扮無不令人印象深刻，令人忍不住喊出「KAWAII～」（可愛）。

但相較兼具商業區和交通樞鈕功能的新宿和澀谷區有很多的飯店，原宿倒是沒有什麼住宿設施。不過下次你或許可以造訪「Moshi Moshi rooms」飯店，它就在原宿的中心，有四間概念完全不同的房型，讓你在被滿滿的KAWAII包圍下體驗日本各種不同文化。

Moshi Moshi rooms飯店的房型

DOSUKOI房型

日本為什麼讓人永遠玩不膩，魅力之一就在於他們保留了許多傳統文化，「相撲」和「錢湯」可說是當中的代表。

一進門就看到天花板上高掛著力士的大手，非常有迫力。浴室空間完全仿造錢湯打造，可以容納多人一起泡澡的檜木大澡盆，還有請專業錢湯繪師描繪的富士山壁畫，甚至是脫衣所的男/女暖簾，都讓人仿佛身歷其境。

房間裡還有很多讓人忍不住想喊KAWAII的小細節，像是相樸橫綱樣的浴衣和拖鞋，還有泡澡完必喝的冰牛奶也幫你準備好了。可以和朋友在這裡開個錢湯女子會，或全家大人小孩一起享受泡湯樂趣。

ORIGAMI房型（折紙）

用精緻標亮的和紙折紙鶴為家人朋友獻上祝福，是一項非常能代表日本的文化，這個房間便是以這樣的概念設計，表現出滿滿「和」的氛圍。起居室的天花板被紙傘點綴得無比繽紛，使用的桌椅也好像是折紙折出來的。

臥房是上下二層的構造，以京都傳統房屋町家為概念打造，細緻的木格子窗，舖滿榻榻米的茶桌，樓梯是收納衣服的櫥櫃，每一處都令人驚嘆。另外還為客人準備了符合房間風格的羽織，讓人有穿越回江戶時代的感覺。

SAKURA房型（櫻花）

櫻花是最能象徵日本的花，一打開房門就看到一棵櫻花樹幹從床頭冒出來並延伸到天花板，不管什麼季節來到日本，躺在床上就能賞櫻花。另外從房間入口到起居室、浴室都能看到巧妙的細節。

整個房間以粉紅為基調，空間非常地寬敞，還備有廚具、洗衣機，連化妝台都能容納更2~4人一起坐著梳化。備品浴袍和拖鞋也都超可愛，很適合找姐妹們來開PARTY。

HARAJUKU房型（原宿）

既然原宿就是KAWAII的象徵，當然叫作HARAJUKU的房間也必定要KAWAII到不行。這個房間是以繪本為概念，讓旅客有仿佛變身為繪本主角的感覺，沈溺、迷失在其中。

在這裡你看不見物品本來的顏色，整個空間被漆成粉紅、粉綠色調，再加上許多彩色的動物雕塑、裝飾和藝術品，連擺飾的植物都是全紫色的，不黏膩的繽紛，是大人也能接受的可愛。

另外，只要在這裡住宿就能使用屋頂空間，能夠將原宿一覽無遺。還能借用BBQ和DJ器材，在頂樓辦活動、開派對！

MOSHI MOSHI ROOMS（もしもしるーむす）

地址：〒150-0001 東京都渋谷区神宮前2-18-7

TEL：03-6812-9318

官方網站 *也可透過Airbnb訂房

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