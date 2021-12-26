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在貴族豪宅平價吃餐點！到朝鮮末代皇帝的東京舊居「赤坂」來場優雅享受

聯合新聞網 / 窩日本

【撰文:東京黃小小/ 窩日本】

在東京有為數不少財閥創辦人或貴族所留下的豪宅，例如岩崎庭園或小笠原伯爵會館。但像這棟朝鮮末代皇帝李王，因為日本統治而"被"變為日本貴族，之後被半軟禁了大半輩子的宅邸，卻因為日本二次大戰戰敗，李王因而失去貴族身分，最後因為負擔不起高昂的不動產稅而不得不賣掉成為餐廳，這麼異色的經歷在東京也算是唯一吧？

不過也因此讓我這個小民也能花點小錢，就能坐在過往貴族的豪宅裡過過乾癮啊 🙂

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很喜歡這種日本和洋折衷式的建築，帶有一絲華麗，但又不像巴洛克式建築那麼高高在上而貴氣逼人。內部裝潢用了大量的原木，色調也偏向沉穩的深色，讓人感覺少了在高級餐廳用餐的緊張感，能夠輕鬆的享受食物或聊天。

令人驚訝的，以這樣的用餐環境而言，價位可以說相當親民。午餐從最簡單的1600日幣套餐到最貴也就五千日幣，很適合想帶另一半去個優雅的餐廳，但又想某種程度控制預算的人（不適用另一半跟日本人一樣，餐前氣泡酒，魚類料理白酒，肉類料理紅酒，飯後還要來個甜酒的人 :mrgreen: ）

餐點老實說不得不失，稱得上好吃，但沒有太多驚豔。主菜的燉煮牛頰肉，醬汁裡添加了少許的山椒，雖然增加了醬汁的深度但稍嫌搶味。結尾的葡萄柚鮮果奶酪倒是清爽鮮香，算是畫下一個不錯的句點。

除了中午及晚上的正餐之外，亦有下午茶及晚上九點之後的酒吧。天氣晴朗時點個下午茶組合，坐在戶外的位子上，吹拂著東京的和煦春風，悠哉悠哉的放空他一個下午，這裡也是個不錯的選擇囉 😛

店舖資訊

地址 東京都千代田区紀尾井町1-2

店名 La Maison Kioi　ラ・メゾン・キオイ

交通簡介: 南北線　永田町駅　9a 直結

銀座線　丸の内線　赤坂見附駅　D出口　徒歩5分

營業時間 ◆LUNCH 11:00-14:30 ◆CAFE 11:00-22:00 ◆DINNER 17:30-21:00 ◆BAR Napoleon 18:00-24:00 Close

定休日 不定休　周末營業

官網 https://lamaison.akasakaprince.com/

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東京 下午茶 酒吧

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