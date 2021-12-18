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日本最長天空步道！三島Sky Walk飽覽富士山，還能挑戰空中滑索超刺激

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三島Sky Walk 可眺望富士山美景。　圖：美好伊豆創造中心／提供
三島Sky Walk 可眺望富士山美景。　圖：美好伊豆創造中心／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】當被問到日本最具代表性的景觀，很多人會想到富士山。毋庸置疑，富士山是日本最高的山，加上其獨特的形狀，長久以來一直作為許多日本人的崇拜之地，深受喜愛。而在因為櫻桃小丸子而廣為人知的靜岡縣，可以從不同地方看到富士山的各種形態。特別推薦的景點是從日本最長的大吊橋「三島Sky Walk」，可以盡情眺望富士山美景。

▲三島Sky Walk是日本最長的人行步道吊橋。　圖：美好伊豆創造中心／提供
▲三島Sky Walk是日本最長的人行步道吊橋。　圖：美好伊豆創造中心／提供

三島Sky Walk 飽覽全視角美景 空中滑索超刺激

三島Sky Walk是日本最長的人行步道吊橋，位於從箱根一路延伸而來的山脈西南部山谷，於2015年開通。這座全長400m、高70m的吊橋是絕佳的觀景地點，能飽覽日本第一高的富士山和第一深的駿河灣。

▲三島Sky Walk園區內規畫有森林越野設施。　圖：美好伊豆創造中心／提供
▲三島Sky Walk園區內規畫有森林越野設施。　圖：美好伊豆創造中心／提供

吊橋園區內提供精采的野外活動與設施，包括攀岩牆、電動平衡車、森林冒險、狗兒公園等設施，推薦給有小孩的家庭。尤其和吊橋平行的超長空中滑索活動，刺激又爽快感十足，廣受歡迎。此外，還有花園商店、森林廚房可閒逛與用餐。

▲三島Sky Walk的空中滑索超刺激。　圖：美好伊豆創造中心／提供
▲三島Sky Walk的空中滑索超刺激。　圖：美好伊豆創造中心／提供

▲三島Sky Walk可體驗有趣的電動平衡車。　圖：美好伊豆創造中心／提供
▲三島Sky Walk可體驗有趣的電動平衡車。　圖：美好伊豆創造中心／提供

以富士山純淨之水 製作的美味鰻魚

在三島Sky Walk玩了一天後，絕對不能錯過品嘗當地的美味鰻魚。三島雖然不是鰻魚產地，但卻因為烹調味道絕佳，使其成為該地特產。三島市擁有來自富士山的地下水，將鰻魚浸泡在純淨的水中能去除魚腥味和土味，因此能吃到鰻魚純粹的鮮味。觀賞了優美的富士山後請到三島市，享受富士山清水所帶來的味覺體驗。

▲來三島別錯過美味的鰻魚。　圖：美好伊豆創造中心／提供
▲來三島別錯過美味的鰻魚。　圖：美好伊豆創造中心／提供

相關資訊：

【三島Sky Walk】交通資訊：東京車站→（新幹線）→三島車站→（路線巴士）→三島Sky Walk

【鰻魚】交通資訊：東京車站→（新幹線）→三島車站→車站周邊

伊豆觀光資訊網：https://izu-trip.com/

發現伊豆：https://www.explore-izu.com/

Feel! Mishima靜岡縣三島市影片：https://youtu.be/yb2ZeRY0oFY

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富士山 鰻魚 吊橋

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