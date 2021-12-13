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走進嚕嚕米童話世界！埼玉縣「曙光兒童森林公園」追楓去

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11月下旬～12月上旬公園迎來紅葉季，為童話氛圍更添浪漫。　圖：camecoさん／來源
11月下旬～12月上旬公園迎來紅葉季，為童話氛圍更添浪漫。　圖：camecoさん／來源

【旅奇傳媒/日本部報導】記得這裡嗎？早在2019年亞洲首座嚕嚕米（MOOMIN）主題公園「Moominvalley Park」開幕之前，就坐落在埼玉縣的打卡景點「朵貝 楊笙曙光兒童森林公園」，與嚕嚕米有著特別的緣分。

公園於1997年開園，因創作嚕嚕米的芬蘭作家「朵貝 楊笙」參與了建造過程，所以園區充滿北歐氛圍，也被暱稱為「嚕嚕米公園」。無論是一進到公園隨即映入眼簾的粉橘色童話屋，或是水池中央的藍色小屋，處處讓人印象深刻，彷彿真的走進童話繪本中。

這裡白天適合踏青拍照，周末、國定假日的夜晚還會點燈，可感受不同的奇幻氛圍。想重溫童年回憶的旅人們，下趟日本之旅不妨來埼玉一次收集2個嚕嚕米景點吧！

▲與Moominvalley Park相距約15分鐘車程的「朵貝 楊笙曙光兒童森林公園」免費開放參觀，是玩樂埼玉不可錯過的順遊景點。　圖：とむやんクンさん／來源
▲與Moominvalley Park相距約15分鐘車程的「朵貝 楊笙曙光兒童森林公園」免費開放參觀，是玩樂埼玉不可錯過的順遊景點。　圖：とむやんクンさん／來源

朵貝 楊笙曙光兒童森林公園

紅葉期：11月下旬～12月上旬

交通：東京出發自駕約90分鐘；西武鐵道元加治站，徒步約20分鐘。

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公園 曙光 東京

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