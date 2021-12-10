太可愛！來去鎌倉收集超萌「獅子手水舍」 不可錯過的平安御守
【旅奇傳媒/日本部報導】位於鎌倉的「大塔宮鎌倉宮」是關東知名景點，主要祭祀日本鎌倉時代後期聰慧勇猛的征夷大將軍護良親王，據說他出征打仗時在鎧甲裡放了獅子庇佑，因而讓獅子被視為除厄、帶來好運的象徵，在大塔宮鎌倉宮境內各角落都能看到。
「獅子手水舍」會隨季節更換主題，不光只有紅葉，也會搭配繡球花、黃色小鴨或泡個橘子湯等，造型變化多端可愛無比。這些獅子其實都是有販售的御守，喜歡的話能買回家祈求保佑喔。大、中、小各種尺寸或是成對的夫妻獅子通通有，是下趟到訪鎌倉的必遊景點。
大塔宮鎌倉宮
交通：JR鎌倉站搭乘開往「鎌倉宮」的公車，於終點站下車即達。
地址：神奈川縣鐮倉市二階堂154
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