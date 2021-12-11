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滑雪聖地長野白馬新設施2022盛大開幕 東京人氣司康午茶店CHAVATY進駐

JAPANKURU / JAPANKURU日本酷樂

日本三大滑雪聖地的長野白馬，近年來陸續開設了不少新型的娛樂休閒設施。在今年夏天JAPANKURU在幫大家整理白馬一帶的夏日活動時，有整理了一些和大家分享，包括HAKUBA MOUNTAIN HARBOR和HAKUBA MOUNTAIN BEACH等。就在今年11月初，這一帶的新設施HAKUBA HITOTOKI NO MORI開始試營運，其中更有在東京表參道及京都都非常有人氣的司康午茶店CHAVATY進駐。

圖片來源：Antenna HAKUBA

相比HAKUBA MOUNTAIN HARBOUR所在海拔1289公尺的山頂處，HAKUBA HITOTOKI NO MORI位於海拔1100公尺處，可仰望阿爾卑斯山連峰絕景，以及2019年才被認定為冰河的「唐松澤雪溪（唐松沢雪渓）」。與此同時，也能下眺白馬村的田園景色。

圖片來源：PRTimes

進駐其中的CHAVATY，是在東京表參道及京都都非常熱門的司康午茶店，不僅有香濃的司康作為看板菜單，茶與奶的比例恰好香醇的奶茶也是人氣選項。除了一般的經典菜單外，CHAVATY HAKUBA也有推出白馬限定的菜單，包括採用當地的蔬菜與白馬有名的「白馬火腿（白馬ハム）」調製的特色料理，更有加入了白馬當地的日本原生香草「KUROMOJI（クロモジ）」的特製司康可以嚐。

圖片來源：HAKUBA HITOTOKI NO MORI

儘管當前Green Season的營業已經結束，不過據HAKUBA HITOTOKI NO MORI的官網上寫的營業時間，即便雪季CHAVATY HAKUBA也會正常營業的樣子，儘管CHAVATY的官網及官方IG上都沒有找到今年雪季會營業的相關消息。而正式開幕，預計要等到2022年春天。若這個冬天有準備到白馬賞雪或玩雪，不妨可以留意看看這個新設施及CHAVATY HAKUBA。

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