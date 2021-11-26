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飯店級水準但親民價！東京早餐4選　號稱全世界最好喝的咖啡、和食洋食任你選

聯合新聞網 / 窩日本
照片來自官方Instagram
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【撰文:Anita/ 窩日本】

在日本早餐要吃什麼？沒有滿街早餐店，餐廳也都大多10點後才營業，如果住民宿或飯店沒有附早餐就得自己去覓食，但千篇一律的便利商店和速食想吃也吃得很膩了吧！其實東京也有一些很不錯的早餐可以選擇，想要西式早餐或日式和風都有歐！不管是在日本旅遊還是生活都可以試試~~

koe’ lobby

到飯店吃早餐第一個印象是「不便宜」，如果不是住宿附早餐好像不會捨得花大錢在飯店吃一頓早餐。不過現在越來越多中小型精品飯店開幕，他們附設的餐廳非常地面向大眾，精緻度是飯店級的，但消費水準卻像一般餐廳親民，也使得到飯店吃早餐這件事成為一種流行。

開在澀谷的KOE HOTEL，它所附設的餐廳koe’ lobby是麵包控不可錯過的！早餐居然是麵包BUFFET！還有一份豐富的主食和十種醬、配料，吃完可能一路飽到下午。

地址：東京都渋谷区宇田川町3-7 ヒューリック渋谷公園通りビル 1F

營業時間：平日7：30～12：00/週末7：30～11：30

照片來自官方 Instagram

ERIC ROSE

很多人可能早餐可以不吃，但是不能不喝杯咖啡醒腦。ERIC ROSE是星巴克的創業成員之一以自己名字創立的咖啡品牌，2020年12月才在日本開店。咖啡號稱是「全世界最好喝」，咖啡迷不可錯過！

除此之外還有很豐富的餐點可選，是由常到世界旅行的ERIC所獨創的，平日、假日、甚至不同時段會推出不同餐點，每次去都能感受到不同的驚喜。

地址：東京都港区北青山3-4-3 ののあおやま1F

營業時間：8：00～22：00/早餐時段8：00～11：00

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築地本願寺カフェ Tsumugi

築地的早餐可不止生猛海鮮丼！除了魚市場之外有一個非常著名的地標「築地本願寺」，它屬於佛教淨土宗，寺廟裡有個CAFE，在這裡可以品嚐到日式齋食「精進料理」以及多18道菜的豪華早餐。

這份早餐叫作「18品早飯」（18品の朝ごはん）是由阿彌陀如來48願當中的第18願「根本之願」（本願）而來，有粥、味道湯以及滿滿的配料。由於它非常有人氣，在開店前常已排起隊伍，想吃可千萬別貪睡！

地址：東京都中央区築地3-15-1 築地本願寺インフォメーション棟

營業時間：8:00~17:00/早餐時段8:00~13:00（18品早餐每日供應30份，假日50份）

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Onigily Cafe

和式早餐的另一項經典就是飯糰！日本的米飯不知為什麼就是特別好吃，即使平日是麵食派，在日本也千萬別錯過「吃飯」。Onigily Cafe所用的米是特A等級，雖然簡單但是咬下去能品嚐到米飯最純粹滋味。

店裡的飯糰多達10種以上，最人氣的是「鹽昆布鮪魚」。早餐套餐可以選二個喜歡的飯糰，加上小菜、味噌湯僅銅板價500日圓。

地址：東京都目黒区中目黒3-1-4

營業時間：8:00~16:00

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以後到東京旅遊吃美食，就從早餐開始吧！吃完豐富美味的早餐，就更有動力買東西逛街了！

窩日本推薦閱讀：(東京)Bills原宿(表參道)店–傳說的世界第一早餐，原宿必吃美食（附加訂位教學）　

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