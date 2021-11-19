食慾之秋不可錯過！ 前進日本富山縣大啖當季美食「紅楚蟹」

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鮮美細嫩的紅楚蟹就像海中的紅葉般美麗，伴隨產季同時也宣告秋天到來。　圖：（公社）とやま観光推進機構／來源
鮮美細嫩的紅楚蟹就像海中的紅葉般美麗，伴隨產季同時也宣告秋天到來。　圖：（公社）とやま観光推進機構／來源

【旅奇傳媒/日本部報導】熱愛海鮮的吃貨快筆記！肉質鮮美的「紅楚蟹」是秋冬到訪日本富山縣不可錯過的當季美食，每年9月至隔年5月開放捕撈，其中又以9月至12月「正值產季」最為美味。推薦來到位於新湊漁人碼頭旁邊的「新湊Kittokito市場」，不僅可以盡情大快朵頤，還能欣賞道地的日本漁市拍賣會現場。

▲市場空間寬敞，休憩用餐區兼備。　圖：（公社）とやま観光推進機構／來源
▲市場空間寬敞，休憩用餐區兼備。　圖：（公社）とやま観光推進機構／來源

與其他地區不同的是，新湊漁港所舉辦的拍賣會「不用凌晨起床」，固定在每天中午時段登場！當日現捕紅楚蟹大軍一字排開、遍地紅通通的景象搭配上此起彼落的議價聲，場面相當壯觀。

▲與眾不同的「午間拍賣會」，不擅長早起的旅人也能輕鬆朝聖。　圖：（公社）とやま観光推進機構／來源
▲與眾不同的「午間拍賣會」，不擅長早起的旅人也能輕鬆朝聖。　圖：（公社）とやま観光推進機構／來源

紅楚蟹又被美譽為富山的「味之女王」，外觀呈現美麗的橘紅色，主要棲息在800公尺至2,500公尺的深海當中。自出產鮮美海鮮聞名「富山灣」捕撈的紅楚蟹，在北阿爾卑斯山脈純淨雪水與絕佳的自然環境中孕育，吃起來更是別有風味！

▲紅楚蟹的蟹腳細長、肉質鮮美，也富含蟹膏。　圖：（公社）とやま観光推進機構／來源
▲紅楚蟹的蟹腳細長、肉質鮮美，也富含蟹膏。　圖：（公社）とやま観光推進機構／來源

富山縣「新湊Kittokito市場」

・交通：JR高岡站轉萬葉線電車至「東新湊」站下，徒步約10分鐘。

・參觀費用：100日圓（僅9月至隔年5月紅楚蟹產季期間收費）

・地址：富山縣射水市海王町1

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