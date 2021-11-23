負能量客人優先！東京「森林咖啡屋」專攻療癒　到解憂小店一掃陰霾

圖文/Pei

明治神宮周邊小巷有寶藏！歡迎客人來解憂，聞森林香氣、看魚兒水中游，享受me time!

森林系咖啡 負能量客人優先

生活在擁擠的大都會，又面對疫情，累積了很多壞心情嗎？

Pei小編這就帶大家來到東京明治神宮一帶，東京在地人也不一定知道的「療癒」好地方，無論是有心事、想一個人靜一靜，或閨蜜要一起互吐苦水、看看電影聽聽歌，甚至和平談判分手……這裡都很歡迎大家哦！

這家「Negative Cafe and Bar Mori Ouchi」（負能量森林小屋咖啡）小店名稱很特別，直接用負能量當店名，希望來客能把壞心情帶進來，好心情帶回家。

壞心情專屬吧檯 / 來源： NEGATIVECAFEBAR

老闆不會像外面的店一樣一定要鼓勵大家high起來，而是靜靜陪伴，完全理解需要來掃掃陰霾人的狀態；「負能量森林小屋咖啡」的裝潢和餐飲都很療癒，是以森林為主題，有木頭香、溫暖黃色燈光，讓客人舒服度過午後到夜晚時光。

這裡有小吧檯，說不定可以讓你遇見電影《深夜食堂》裡那樣互不相識，卻能互相安慰的陌生人；店內也有2和4人間，供大家單獨或結伴來舒緩壓抑的心情，價格還非常平易近人，100台幣起就可以來這裡吃點心、喝飲料，可能還會遇見可愛的黑色小店貓喔！

被樹木和溫暖光線包圍 / 來源： NEGATIVECAFEBAR 有森林也有海洋好療癒 / 來源：NEGATIVECAFEBAR

由老闆親自打造的木屋咖啡店2019年開幕，正好遇上疫情之中，社會大眾需要更多正向情緒、學會紓解負面心態的時機，店面小小，卻相當有私密感，能夠以排解心緒當主題來喝咖啡，想想也滿適合平常不太會表現情緒的日本人。

來點可口的下午茶或宵夜小點 / 來源： NEGATIVECAFEBAR 火爐 披薩 冷飲 超舒適 / 來源：NEGATIVECAFEBAR

老闆的巧思還表現在菜單上，你會看到好玩的名稱如「我爸是個很好的人，卻在我小時候留了一封信說要去追夢就人間蒸發」、「我媽媽在我生日時，從家鄉寄來哈密瓜，但我不敢說我其實不愛哈密瓜」、「我昨天把衰運玩偶帶去山上埋起來，今天早上卻發現它竟然回到我家架子上」……無厘頭卻很現實，讓人暫時忘了自己的心事。

下次到日本，找個機會來坐坐吧！

負能量森林咖啡 詳情

兩三個閨密的小基地 / 來源： negativebar

Mori Ouchi地址：東京都世田谷区北沢2丁目32-8 2階

營業時間：下午2點到晚上10點

平均消費：一小時400日圓，點300日圓以上餐點即可折價100低消；飲料約390日圓起

座位：吧檯3位、兩人小間1間、四人間2間，一人前來可使用小單間

無論大家想去哪裡玩，現在加把勁和衛生部門一起謹慎防疫、避免前往人多的地方，才能盡快等到海外之旅重啟的那天哦！

Pei小編祝大家平安健康！

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