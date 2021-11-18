新潟超人氣「彌彥公園」紅葉名所 搭電車就能輕鬆到
【旅奇傳媒/記者-張子凌】從JR彌彥站出發，徒步1分鐘即可抵達的「彌彥公園」，位於新潟縣中部的彌彥溫泉鄉，是當地首屈一指的紅葉名所。
4萬坪大的空間內，可見水池、紅橋、隧道與楓紅相映的美景，而「紅葉谷」正是最受歡迎的打卡點，秋葉相伴的朱紅色觀月橋，不論白天或夜晚點燈都相當好拍。回程還能在車站附近的足湯小屋泡腳，暖暖身子，超幸福！
◎更多日本絕美秋景可參考「日本旅行情報局」。
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