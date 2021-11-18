恨不得有2個甜點胃！美食評比網站Tabelog推薦「東京甜點」百大名店精選
俗話說的好，甜點是另一個胃！無論吃的再飽都可以裝下各種甜點～～螞蟻控們看過來，跟著小編一起前進東京甜點百大名店，來看看Tabelog有推薦哪些必吃甜點吧！
PÂTISSERIE RYOCO
評分：4.12顆星 / 5顆星
「Pâtisserie Ryoco」位在東京高級地段高輪台站，充滿時尚感的店舖外觀吸引許多女性朋友前來。以完全預約制的方式，想吃到美味的甜點記得先在網路上預約才不會撲了空。依照季節變化的商品種類繁多，像是季節限定的「草莓塔」廣受大家的喜愛。
地址：東京都港区高輪3-2-8
交通：都営地下鉄浅草線「高輪台駅」A1出口徒歩3分
營業時間：12:00～17:00(予約制)
人均消費: 3,000~4,000日幣
照片來源: https://tabelog.com/tokyo/A1316/A131603/13137010/
HIDEMI SUGINO
評分：4.01顆星 / 5顆星
曾在1991年帶領日本代表隊參加甜點世界大會 Coupe du Monde de la Pâtisserie 獲得冠軍，因而聲名大噪的甜點大師「杉野英實」所開設的同名甜點店「HIDEMI SUGINO」，是日本美食評比網站Tabelog的百大名店，更是各種甜點排名的常勝軍。
這裡的甜點豐富，每一款都是大師獨特且創新的設計，讓人感受到充滿驚艷的視覺與味覺享受。其中最受好評的則是慕斯系列的蛋糕，如絲綢般柔滑的口感並且以不同形式呈現素材的原味，非常值得一嚐。
地址：東京都中央区京橋3-6-17 京橋大栄ビル １Ｆ
交通：東京地下鐵銀座線｢京橋駅｣１號出口徒歩約2分
營業時間：11:00～19:00（周日周一休息）
人均消費: 1,000~2,000日幣
照片來源: https://tabelog.com/tokyo/A1302/A130202/13002285/
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patisserie Paris S’eveille
評分：3.98顆星 / 5顆星
來到自由之丘怎麼能不吃甜點！這裡有許多精緻、美味的甜點專賣店，其中在2003年創立的patisserie Paris S’eveille更是不能錯過。
主廚金子美明有著在歐洲許多甜點名店的經歷，將歐式裝潢與異國風情搬來了東京，以巴黎為啟蒙，挑戰保留傳統甜點的初衷設計出創新的甜點，一個個如珠寶般閃耀的甜點與散發高質感的氛圍吸引許多饕客前來。
地址：東京都目黒区自由が丘2-14-5 館山ビル 1F
交通：東急東横線・東急大井町線「自由が丘駅」正面口徒歩3分
營業時間：10:30～19:30
人均消費: 1,000~2,000日幣
照片來源: https://tabelog.com/tokyo/A1317/A131703/13005198/
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AIGRE DOUCE
評分：3.96顆星 / 5顆星
AIGRE DOUCE的主廚寺井則彥是國際頂級甜點師與巧克力師協會Relais Desserts的會員，頂著知名的光環讓店鋪受到許多注視。開在目白街頭低調的復古歐式店舖，裝潢十分吸引大家的眼球，華麗的甜點外觀有著層次豐富的口感，且價格平易近人，500元日幣就能享受一份精緻的蛋糕。
地址：東京都新宿区下落合3-22-13
交通：JR山手線「目白駅」徒歩約８～10分
營業時間：外帶10:00～19:00、內用13:00～19:00（周一周二休息）
人均消費: 1,000~2,000日幣
圖片來源: https://tabelog.com/tokyo/A1305/A130502/13005641/
GELATERIA ACQUOLINA
評分：3.94顆星 / 5顆星
Gelateria Acquolina是專門販售Gelato義式冰淇淋的專門店，位在祐天寺住宅區一樓的小巧店鋪。冰淇淋以傳統的冰桶保存，以降低空氣或溫度對冰淇淋的影響。店主活用各種素材創造出超過300種的口味，從義大利當地的傳統口味，到活用日本當地食材，甚至還有酒這類屬於大人的味道。
平時則提供將近20種的口味，並以立牌詳細寫著每一款味道的描述，讓人難以輕易決定今天要選擇哪個啊~~
地址：東京都目黒区五本木1-11-10
交通：東急東横線「祐天寺駅」西口徒歩20秒
營業時間：13：00～21:00
人均消費: 1,000日幣
圖片來源: https://tabelog.com/tokyo/A1317/A131701/13141364/
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