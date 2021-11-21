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咖啡迷不可錯過！猿田彦珈琲變身復古喫茶店「喫茶 Pastet」新宿登場

聯合新聞網 / 窩日本

【撰文:Shinon/ 窩日本】

最近我們介紹了很多日本的復古風潮流，像穿古著、租大正時代洋裝拍照、愛喝蜜瓜蘇打，甚至有以昭和年代為主題的西武園遊樂場！在這片潮流下，不少商家都蠢蠢欲動想要加入市場，而日本咖啡店「猿田彦珈琲」也看準熱潮，在新宿開了一個全新的復古風喫茶店「喫茶 Pastet」，讓我們來看看有什麼特別吧！

猿田彦珈琲開的喫茶店－喫茶 Pastet

喫茶 Pastet有別猿田彦珈琲店面一向時尚的感覺，店內採用復古風的設計，深色的木桌椅搭配泛黃的燈光，瀰漫著舊式風情。這裡以店內享用為主，而且目前都採用網上預約制，不過沒有預約的話可以當場排隊。

說到猿田彦，當然不能不提他們精心烘焙的咖啡，喫茶 Pastet提供四款咖啡豆 – 法式烘焙、衣索比亞/艾瑞加、巴西/巴西蒙特‧阿萊格雷及肯亞恩塔蜜公豆，無論喜歡清爽帶果香還是深厚帶香濃煙燻味，都有適合你的一種，而且還採喝到飽形式，1400日幣可以無限暢飲，也可以在這4款中選擇比較一番。

如果不喜歡咖啡的話，這裡也提供特調紅茶、伯爵紅茶及冰紅茶，同樣是1400日幣喝到飽。

特別的食品菜單

猿田彦珈琲一向以提供飲料為主，只有特定咖啡店會提供麵包或冰淇淋等輕食。而在喫茶 Pastet可點到吐司，把自家麵包坊烘焙的厚切吐司麵包烤得外酥內軟，配合2種奶油、南瓜泥及藍莓醬自由組合享用。

但最受歡迎的還是特製聖代，使用自家冰淇淋品牌「TiKiTaKa ICE CREAM」的出品，搭配堅果、水果、餅乾等營造多重口感，讓你每一口都嚐到不同的滋味。另外搭配鮮奶油、果醬及水果讓你可以調配最喜歡的吃法！特製聖代共有3種口味芒果與鳳梨、莓果與開心果、焦糖與洋梨，每款看起來都很吸引！

猿田彦珈琲提供多種套餐讓你搭配飲料及聖代/吐司，甚至是聖代與吐司的套餐也有，可以隨便點想吃的東西。

外帶店Little Pastet

如果沒有時間坐下來好好享用咖啡及甜點，在大廈的一樓就有外帶店舖Little Pastet同樣提供猿田彦的咖啡及甜點冰沙。冰沙有莓果、芒果及栗子口味，可愛的粉紅杯子中裝著冰沙、奶泡及巧克力碎、棉花糖等各種配料，可以一邊逛街一邊喝，口感豐富讓人滿足。在夏季定會是新宿很受歡迎的消暑飲品！

各位猿田彦珈琲愛好者，下次來新宿別忘記嚐嚐他們的最新出品了！

喫茶 Pastet地址：東京都新宿区新宿3-23-18 クロス新宿ビルB1

官網預約：https://s-cafe.neu-inc.tokyo/

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