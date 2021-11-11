詩人大讚最美天空！福島縣「安達太良山」追紅葉 見證山岳美景多美麗

【旅奇傳媒/日本部報導】海拔1,700公尺的「安達太良山」名列日本百名山之一，也是福島縣首屈一指的紅葉景點，能夠搭乘纜車直奔山頂附近，登山健行的難度不高，適合男女老少到訪挑戰。規劃行程時推薦可先在纜車山麓站一旁的「安達太良溪谷自然步道」漫步後，再搭乘約10分鐘的纜車直奔山頂，眺望紅葉遍佈的山巒連峰。

▲安達太良溪谷自然步道長約1公里，漫步僅需1小時就能攻略。 圖：山と青空好きさん／來源

為安達太良山美景加持的，還有立於山頂的石碑。上頭引用日本知名詩人高村光太郎的愛情文學經典作《智惠子抄》當中詩句：「在這之上的天空，才是真正的天空。」閱讀詩句之後，更讓人想快點向前邁進攻頂，見證山岳景色有多美麗！

▲刻上優美詩句的石碑為山頂美景背書，歡迎遊客到訪親身感受。 圖：福島県観光物産交流協会／來源

福島縣「安達太良山」

・紅葉期：（山頂）10月上旬～10月中旬／（溪谷步道）10月下旬至11月上旬。

安達太良山纜車

・單趟車票：成人1,050日圓／孩童800日圓

・來回車票：成人1,750日圓／孩童1,350日圓

・交通：JR二本松站搭乘計程車或公車，車程約30～45分鐘。

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