詩人大讚最美天空！福島縣「安達太良山」追紅葉 見證山岳美景多美麗
【旅奇傳媒/日本部報導】海拔1,700公尺的「安達太良山」名列日本百名山之一，也是福島縣首屈一指的紅葉景點，能夠搭乘纜車直奔山頂附近，登山健行的難度不高，適合男女老少到訪挑戰。規劃行程時推薦可先在纜車山麓站一旁的「安達太良溪谷自然步道」漫步後，再搭乘約10分鐘的纜車直奔山頂，眺望紅葉遍佈的山巒連峰。
為安達太良山美景加持的，還有立於山頂的石碑。上頭引用日本知名詩人高村光太郎的愛情文學經典作《智惠子抄》當中詩句：「在這之上的天空，才是真正的天空。」閱讀詩句之後，更讓人想快點向前邁進攻頂，見證山岳景色有多美麗！
福島縣「安達太良山」
・紅葉期：（山頂）10月上旬～10月中旬／（溪谷步道）10月下旬至11月上旬。
安達太良山纜車
・單趟車票：成人1,050日圓／孩童800日圓
・來回車票：成人1,750日圓／孩童1,350日圓
・交通：JR二本松站搭乘計程車或公車，車程約30～45分鐘。
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