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真的有外星人嗎？ 「UFO旅館」登陸日本神奈川 外星人全程接待

旅奇傳媒 / 旅奇傳媒 TR Omnimedia

主打外星人接待體驗的UFO旅館於10／20正式開幕。圖為外星人在展望露天浴池。　圖：悟空のきもち THE LABO／來源
主打外星人接待體驗的UFO旅館於10／20正式開幕。圖為外星人在展望露天浴池。　圖：悟空のきもち THE LABO／來源

【旅奇傳媒/日本部報導】號稱由外星人全程接待陪伴的UFO旅館，於10月20日在日本的神奈川縣新開張。真的有外星人嗎？到底這個旅館是要賣甚麼噱頭呢？

原來，UFO旅館是由「悟空心情THE LABO」公司向神奈川縣小田原市的「天成園小田原站別館」租借部分空間打造而成的全新企劃事業。以前所未有的「旅館中的旅館」形式開業，主打宇宙人陪你腦力激盪2天1夜，幫你找到工作或事業人生的新出口。

▲「UFO旅館」開設於與JR小田原站共構的「天成園小田原站別館」飯店內。　圖：天成園小田原駅別館／來源
▲「UFO旅館」開設於與JR小田原站共構的「天成園小田原站別館」飯店內。　圖：天成園小田原駅別館／來源

■為什麼要開設UFO旅館？

「悟空心情THE LABO」企劃公司表示，經常有企業經營者、或店家、地方創生團體等前來求教「到底年輕人在想些甚麼？如何爭取年輕族群？」也因此研發出不少成功案例，如今年6月上市就被全球20餘國熱烈報導的「菠羅麵包口罩」等。如今碰上疫情下旅館業的不景氣，為了協助旅館業度過難關，於是設想出UFO旅館，提供尋找新靈感契機的人們入住，與年輕人扮裝的外星人直接對話、腦力激盪，期許可以創造出全新的旅宿模式。

▲UFO旅館由年輕人扮裝的外星人，會傾全力與房客進行腦力激盪，提供靈感創意。　圖：悟空のきもち THE LABO／來源
▲UFO旅館由年輕人扮裝的外星人，會傾全力與房客進行腦力激盪，提供靈感創意。　圖：悟空のきもち THE LABO／來源

■UFO旅館唯一入住方案「外星人SHOWER」

扮演外星人的是曾提出精彩企劃的年輕學子們。依據入住客戶的期望，以創意力為武器，透過外星人形象與房客一起進行靈感的對話與激盪。雙人房一泊附早餐24萬日圓，一天僅接受一組房客。入住房客必須在一週前預約，同時提出想要腦力激盪的主題，據說開業前就已經有數組房客預約完畢，10月也幾乎有半個月都客滿。

▲創意無限的學生們設計發想，為住宿帶來全新話題與體驗。圖為今年6月開發出來的可以吃的、超人氣菠蘿麵包口罩。　圖：悟空のきもち THE LABO／來源
▲創意無限的學生們設計發想，為住宿帶來全新話題與體驗。圖為今年6月開發出來的可以吃的、超人氣菠蘿麵包口罩。　圖：悟空のきもち THE LABO／來源

UFO旅館

・交通：JR小田原站直結，徒步3分即達飯店。

・地址：神奈川縣小田原市榮町1-1-15（天成園小田原站別館內）

・預約官網：https://the-labo.com/ufohotel.html

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