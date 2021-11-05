真的有外星人嗎？ 「UFO旅館」登陸日本神奈川 外星人全程接待
【旅奇傳媒/日本部報導】號稱由外星人全程接待陪伴的UFO旅館，於10月20日在日本的神奈川縣新開張。真的有外星人嗎？到底這個旅館是要賣甚麼噱頭呢？
原來，UFO旅館是由「悟空心情THE LABO」公司向神奈川縣小田原市的「天成園小田原站別館」租借部分空間打造而成的全新企劃事業。以前所未有的「旅館中的旅館」形式開業，主打宇宙人陪你腦力激盪2天1夜，幫你找到工作或事業人生的新出口。
■為什麼要開設UFO旅館？
「悟空心情THE LABO」企劃公司表示，經常有企業經營者、或店家、地方創生團體等前來求教「到底年輕人在想些甚麼？如何爭取年輕族群？」也因此研發出不少成功案例，如今年6月上市就被全球20餘國熱烈報導的「菠羅麵包口罩」等。如今碰上疫情下旅館業的不景氣，為了協助旅館業度過難關，於是設想出UFO旅館，提供尋找新靈感契機的人們入住，與年輕人扮裝的外星人直接對話、腦力激盪，期許可以創造出全新的旅宿模式。
■UFO旅館唯一入住方案「外星人SHOWER」
扮演外星人的是曾提出精彩企劃的年輕學子們。依據入住客戶的期望，以創意力為武器，透過外星人形象與房客一起進行靈感的對話與激盪。雙人房一泊附早餐24萬日圓，一天僅接受一組房客。入住房客必須在一週前預約，同時提出想要腦力激盪的主題，據說開業前就已經有數組房客預約完畢，10月也幾乎有半個月都客滿。
UFO旅館
・交通：JR小田原站直結，徒步3分即達飯店。
・地址：神奈川縣小田原市榮町1-1-15（天成園小田原站別館內）
・預約官網：https://the-labo.com/ufohotel.html
提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言