來去東京巧遇「森林極光」！入住飯店感受世界第一相遇機率
【旅奇傳媒/日本部報導】過去曾順利打造出雲海的「東京樁山莊飯店」，今年又有奇招！11／11起，將有機會在飯店庭園巧遇「極光」！為了完整重現美景，特別設計從6個不同角度投射光源、堆疊出6層彩光，再加上雷射光與背景音效點綴，極光就能順利現身。
明年將迎接開幕70周年慶的「東京樁山莊飯店」，為帶給遊客更多采多姿的美景，費時3年進行規模龐大的「庭園計畫」，本次登場的「森林極光」就屬於其中一環，出沒期間預計至2022年2／7為止。
夜間極光住宿方案自11月起開放預約，提供深夜時段每日6組住客的少人數包場獨佔美景，並附贈熱飲與飯店小紀念品等，雙人房含早餐每人每晚27,850日圓起。
東京樁山莊飯店
・交通：東京Metro「江戶川橋」站徒步10分；池袋站西口7號站牌搭乘飯店免費接駁車。
・地址：東京都文京區關口2-10-8
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