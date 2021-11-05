來去東京巧遇「森林極光」！入住飯店感受世界第一相遇機率

【旅奇傳媒/日本部報導】過去曾順利打造出雲海的「東京樁山莊飯店」，今年又有奇招！11／11起，將有機會在飯店庭園巧遇「極光」！為了完整重現美景，特別設計從6個不同角度投射光源、堆疊出6層彩光，再加上雷射光與背景音效點綴，極光就能順利現身。

▲入住欣賞極光，相遇機率可說高達100%！ 圖：ホテル椿山荘東京／來源

明年將迎接開幕70周年慶的「東京樁山莊飯店」，為帶給遊客更多采多姿的美景，費時3年進行規模龐大的「庭園計畫」，本次登場的「森林極光」就屬於其中一環，出沒期間預計至2022年2／7為止。

▲飯店主打帶給住客7種季節與絕景的體驗，不分季節入住皆充滿驚奇。 圖：ホテル椿山荘東京／來源

夜間極光住宿方案自11月起開放預約，提供深夜時段每日6組住客的少人數包場獨佔美景，並附贈熱飲與飯店小紀念品等，雙人房含早餐每人每晚27,850日圓起。

▲東京樁山莊飯店過去也曾因打造出「雲海」而引發話題。 圖：ホテル椿山荘東京／來源

東京樁山莊飯店

・交通：東京Metro「江戶川橋」站徒步10分；池袋站西口7號站牌搭乘飯店免費接駁車。

・地址：東京都文京區關口2-10-8

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