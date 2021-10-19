2021-2022東京冬季點燈！「大井競馬場TOKYO MEGA Illumination」馬、光與影共演的遊樂園

大井競馬場的冬季點燈「TOKYO MEGA Illumination」近年來人氣節節攀升，更在去年在日本旅遊媒體網站 Walker＋的「全國最想去看看的冬季點燈秀2020-2021排行」中拿下第一名。今年，TOKYO MEGA Illumination在防疫措施配套的前提下照常舉行，而這次點燈秀中的頭牌之二「雷射燈光噴水秀（噴水ショー）」與「極光之森（オーロラの森）」再升級不說，還有與日本知名的空間影像創作公司NAKED, INC.合作的企劃加入，以及日本風情十足的新內容登場，讓點燈秀的夢幻等級提升。除此之外，TOKYO MEGA Illumination還能與可愛的迷你馬兒近距離接觸合影，並有豐富且有特色的賽馬場美食在等著大家。

作為競馬場內的點燈秀，TOKYO MEGA Illumination園內腹地大，且基本全是戶外開放空間，相對不容易造成三密，而為了加強園內的防疫維護，在基本的入園人數控制、體溫檢測、酒精消毒並要求配戴口罩之外，園內增派工作人員巡園，在園內提醒疏於防疫的遊客注意，並儘量維持園內人流移動，以避免造成人群群聚。

下面，就跟JAPANKURU一起來看看，今年的TOKYO MEGA Illumination有什麼精彩內容吧。

MEGA點燈秀～水舞與極光之煌～

說起TOKYO MEGA Illumination點燈秀中最經典且人氣的內容之一，當屬有多彩斑斕的燈光、水舞及音樂搭配的虹之水舞燈光秀，與宛如異世界般夢幻的極光森林。而今年，園方不僅在水舞燈光秀的部份再升級，加入了更精彩的燈光設計、水舞動態以及音樂選曲等，加強水舞燈光秀的聲光效果，更在極光森林中新增了企劃「與光嬉戲之樹（光と遊ぶ大樹）」，為這片夢幻森林，再添上一些童話色彩。

圖片來源：TOKYO MEGA Illumination

圖片來源：TOKYO MEGA Illiumination

NAKED BIG BOOK 走進繪本夢幻世界

今年的TOKYO MEGA Illumination，也聯手了日本知名影像空間設計團隊NAKED, INC.，以燈光裝飾結合數位投影藝術，將入園後的迎賓長廊，打造成宛如繪本般的世界。除此之外，還利用了AR擴增實境技術，設置了會有馬兒、馬蹄、星星等賽馬場主題icon出現的打卡拍攝點，讓大家能透過更多方式體驗點燈秀的樂趣。

圖片來源：TOKYO MEGA Illumination

光彩大瀑布 當白絲瀑布遇見富士山湧泉

今年TOKYO MEGA Illumination點燈秀的新企劃之一，還有夢幻絕倫的「光彩大瀑布（光彩の大滝）」。以長野輕井澤絹秀而美的白絲瀑布與靜岡富士山湧水聞名的柿田川湧水為主概念，透過燈光模擬出來的格外幽美的場景。

圖片來源：TOKYO MEGA Illumination

江戶櫻花隧道 秋冬夜滿開盛放櫻名所

說起TOKYO MEGA Illumination點燈秀的名物，自然不能不提園內那長達100公尺的「夜櫻名所」——江戶櫻花隧道。那攀滿棚架的光之花，一朵一朵真的是櫻花形狀，無論遠拍還是近拍都美。乍看之下總是黃燦燦的光之櫻花，不時會漸變顏色，呈現出全然不同的氛圍，一直以來都是園區內非常有人氣的打卡景點。而漫步其中的浪漫氛圍，更非常適合約會或是向戀人告白。

圖片來源：TOKYO MEGA Illumination

與馬兒近距離接觸 一起拍照也OK

作為賽馬場的點燈秀，在TOKYO MEGA Illumination園區內可以與可愛的馬兒相見也是特色之一。點燈活動期間，園內會有迷你馬兒們登場，讓大小朋友們都有機會接觸平時難以見到的馬兒，還可以一起拍照留念。且不僅有迷你馬（Pony），還有身形更加小巧溫馴的微型馬（Miniature Horse），另外也能見到會在賽馬賽事出場的帥氣的誘導馬喔。（詳細登場時間，可以參考官方網站的日程公告。）

圖片來源：TOKYO MEGA Illumination

《鬼滅之刃》人氣延燒 秋冬賞藤花棚

去年由於動漫《鬼滅之刃》而爆紅的藤棚，今年也將在TOKYO MEGA Illumination中登場。喜歡《鬼滅之刃》的朋友，自然不容錯過這氣氛絕佳的場景，不過即便不是《鬼滅之刃》的粉絲，能在非藤花開花季節時感受藤花隨風擺盪的浪漫感，也是非常不錯的特別體驗。

圖片來源：TOKYO MEGA Illumination

道地賽馬美食 滷大腸與馬蹄形吉拿棒

說起日本賽馬場美食，當然少不了夠味的滷大腸（モツ煮込み）。來到大井競馬場看TOKYO MEGA Illumination點燈秀，自然也不要錯過享受日本道地賽馬美食的機會，而在園內STAR LIGHT小吃攤中，可以買到煮得入味大腸。若比較想要吃點甜的，也可以選擇一樣很有賽馬場特色的馬蹄形吉拿棒（蹄鉄チュロス）。另外，筆者個人也很推薦牛排三明治。

圖片來源：TOKYO MEGA Illumination

網紅打卡美食 抹茶提拉米蘇與珍珠紅豆湯

吃美食的同時也想要餵飽相機的話，那麼在TOKYO MEGA Illumination園區內的「和〜Nagomi〜」咖啡中，可以找到好吃又好拍的抹茶口味提拉米蘇。據說今年的這款提拉米蘇，有稍微把甜度減少一些，想必嚐起來更抹茶一些。另外秋冬若想要來點熱甜點，珍珠紅豆湯也會是個不錯的選擇。

圖片來源： TOKYO MEGA Illumination

夢幻與可愛兼具 賽馬紀念品帶回家

TOKYO MEGA Illumination的紀念小物馬兒及馬蹄鐵LED吊飾，一直以來都是園內非常有人氣的紀念品伴手禮。今年園方加碼推出新的紀念週邊小物，包括了大朋友小朋友都喜歡的可愛微型馬玩偶吊飾，以及宛如魔法棒一般的馬兒光之棒棒糖。有這些小物在手，想必在園中玩樂拍照時能有更多新鮮樂趣。

圖片來源：TOKYO MEGA Illumination

今年疫情影響持續，讓不少在日本生活的外國人依然無法回國見親友。TOKYO MEGA Illumination今年在10月16日（六）起至11月14日（日）期間，特別推出了外國人限定的特惠入園活動。只要在入園時一人出示護照或是在留卡，便可享最多5人免費入園的優惠，而這優惠每天只限定200組，先搶先贏囉。

圖片來源：TOKYO MEGA Illumination

除此之外，今年TOKYO MEGA Illumination也有和東京鐵塔展望台合作，推出限量套票。有興趣的朋友可以參考官方訂票網頁。

新型肺炎疫情影響至今，讓你我的生活依然受到不少限制。在盡可能做到防疫措施的基礎上，利用賽馬場本身寬敞戶外的地理優勢，TOKYO MEGA Illumination今年如期舉辦，點亮的不僅是住在關東一帶人們的冬季夜晚，彷彿也能為身在世界他方的人們，點起了疫情寒冬中的一點點小小的希望。

圖片來源：TOKYO MEGA Illumination

TOKYO MEGA Illumination 2021-2022

活動期間：2021/10/16（六）〜2022/4/10（日）

※ 10月除10/31（日）外，限週六日營業。11月起至1/10（一）期間，除了有賽馬賽事及1/1（六）外，每日營業。1/11（二）～4/10（日）期間除4/1（五）外，週五六日營業。

活動地點：東京都品川区勝島２丁目１ 大井競馬場

大眾交通方式：MonoRail單軌電車 大井競馬場前站 步行2分鐘

入場門票：

事前預售票 成人 800日圓（18歲以上） 、小孩 400日圓

當日票成人 1000日圓（18歲以上） 、小孩 500日圓

※由於有入場人數限制，依照當天入園狀況，恐有取消當日票販售的狀況。建議購買事前預售票，以避免白跑一趟。

營業時間：

10、2、3月 17:30〜21:00

11〜1月 16:30〜21:00

※依據疫情狀況，營業時間有可能調整，請以官方網站公告為主。

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