寶石般閃耀的精緻型甜點！東京表參道必吃甜點「UN GRAIN」

【撰文:Tomoya/ 窩日本】

從表参道B1出口出來，步行約十分鐘，UNGRAIN（アン・グラン）是一間隱藏在浮華的表参道街道旁小巷內的好店，在IG發摟已久但一直沒有親自探店的契機，在昨日終於達成心願啦（撒花，所以忍不住立即上來和各位分享。)

UN GRAIN 小小的招牌但卻有種莫名吸引人的感覺

店名UN GRAIN是法文，翻成中文是「一粒種子」的意思，也是這間店經營的理念，使用從一顆種子開始用心培育的食材，根據主廚們的想法細心完成的甜點，就有如一顆顆種子般在顧客的心中播下，萌發新生出不同的感受。

麋鹿超可愛！生菓子展示櫃後方就能直接看到廚房

簡介也做得非常精緻有風格

兩位主廚一直跑出來和客人聊天

店的裝潢以沈穩的黑和灰色為基調，生菓子及餅乾類的展示櫃到牆面擺設的小細節，處處都透露出洗鍊的秩序感，讓人不免猜chef該不會是龜毛的處女座類型之類吧！店內總共就只有六個吧檯座位，在店內食用的話規定要點套餐，套餐的course有兩種價格，分別是¥1500及¥1800，差別只在於點兩款或三款蛋糕而已，並且都有包含飲料，算一算其實價格也還算合理，就直接在店內品嚐了。

左邊就是味道組合讓人驚豔的檸檬塔

左邊的雖然外觀看起來很像炸餛飩，但卻是這次前三名好吃的哦！

三個人共點了六款，除了蛋糕真的真的很迷你，還沒慢慢分析完味道，樣本就已經進入胃袋以外，在味道上幾乎都能給予高評價。每一款吃完都讓我留下了很鮮明的記憶，特別是在檸檬塔中放入了高知縣特產的小夏(こなつ)橘，こなつ是屬於蔗糖類柑橘，後味比起一般的柑橘更為清爽。chef將它的果皮糖煮過後填入檸檬餡內，搭配上軟綿有彈性的蛋白霜來中和酸味，整體吃起來更有種沒負擔的輕盈感。

另外一款很喜歡的是白色小圓柱狀的ペティヨン(Petillant)。中心是伯爵紅茶的布蕾狀內餡，周圍包覆著佛手柑香味的慕斯，底層更加入了糖煮果皮，入口的瞬間佛手柑的香氣立即在鼻腔內擴散開來，明顯但又不會強到搶走了紅茶的角色。原本就是做為增添茶香氣的香料，放入甜點果然也是非常搭配。另外查了一下才知道，店內用的佛手柑，白金台名店Tirpse的田村浩二主廚也在使用，果然呼應著理念，在材料方面也十分講究呢！

表參道和南青山一帶是東京旅遊必訪的景點，下次若是來到此站，除了逛逛表參道Hills或是參觀根津美術館之外，不妨也來這間精緻的甜點店品嘗一下美味的甜點喔！

店舖資訊

地址 東京都港区南青山6-8-17 プルミエビル1F

店名 UN GRAIN （アン グラン）

交通簡介: 表參道站B1出口徒步約10分鐘

營業時間 11:00~19:00

定休日 禮拜三

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