快訊

第13輪AZ可混打BNT、莫德納 陳時中：開放全年齡

砸毀警用電腦 松山之亂「唯一」被告 徐權判刑6月

寶石般閃耀的精緻型甜點！東京表參道必吃甜點「UN GRAIN」

聯合新聞網 / 窩日本

【撰文:Tomoya/ 窩日本】

從表参道B1出口出來，步行約十分鐘，UNGRAIN（アン・グラン）是一間隱藏在浮華的表参道街道旁小巷內的好店，在IG發摟已久但一直沒有親自探店的契機，在昨日終於達成心願啦（撒花，所以忍不住立即上來和各位分享。)

UN GRAIN 小小的招牌但卻有種莫名吸引人的感覺

店名UN GRAIN是法文，翻成中文是「一粒種子」的意思，也是這間店經營的理念，使用從一顆種子開始用心培育的食材，根據主廚們的想法細心完成的甜點，就有如一顆顆種子般在顧客的心中播下，萌發新生出不同的感受。

麋鹿超可愛！生菓子展示櫃後方就能直接看到廚房

簡介也做得非常精緻有風格

兩位主廚一直跑出來和客人聊天

店的裝潢以沈穩的黑和灰色為基調，生菓子及餅乾類的展示櫃到牆面擺設的小細節，處處都透露出洗鍊的秩序感，讓人不免猜chef該不會是龜毛的處女座類型之類吧！店內總共就只有六個吧檯座位，在店內食用的話規定要點套餐，套餐的course有兩種價格，分別是¥1500及¥1800，差別只在於點兩款或三款蛋糕而已，並且都有包含飲料，算一算其實價格也還算合理，就直接在店內品嚐了。

左邊就是味道組合讓人驚豔的檸檬塔

左邊的雖然外觀看起來很像炸餛飩，但卻是這次前三名好吃的哦！

三個人共點了六款，除了蛋糕真的真的很迷你，還沒慢慢分析完味道，樣本就已經進入胃袋以外，在味道上幾乎都能給予高評價。每一款吃完都讓我留下了很鮮明的記憶，特別是在檸檬塔中放入了高知縣特產的小夏(こなつ)橘，こなつ是屬於蔗糖類柑橘，後味比起一般的柑橘更為清爽。chef將它的果皮糖煮過後填入檸檬餡內，搭配上軟綿有彈性的蛋白霜來中和酸味，整體吃起來更有種沒負擔的輕盈感。

另外一款很喜歡的是白色小圓柱狀的ペティヨン(Petillant)。中心是伯爵紅茶的布蕾狀內餡，周圍包覆著佛手柑香味的慕斯，底層更加入了糖煮果皮，入口的瞬間佛手柑的香氣立即在鼻腔內擴散開來，明顯但又不會強到搶走了紅茶的角色。原本就是做為增添茶香氣的香料，放入甜點果然也是非常搭配。另外查了一下才知道，店內用的佛手柑，白金台名店Tirpse的田村浩二主廚也在使用，果然呼應著理念，在材料方面也十分講究呢！

表參道和南青山一帶是東京旅遊必訪的景點，下次若是來到此站，除了逛逛表參道Hills或是參觀根津美術館之外，不妨也來這間精緻的甜點店品嘗一下美味的甜點喔！

店舖資訊

地址 東京都港区南青山6-8-17 プルミエビル1F

店名 UN GRAIN （アン グラン）

交通簡介: 表參道站B1出口徒步約10分鐘

營業時間 11:00~19:00

定休日 禮拜三

窩日本推薦閱讀：美食餐廳指南食べログTabelog百大名店特集：東京甜點篇　

精彩原文及更多日本在地精選資訊，請上「窩日本」網站追蹤按讚「窩日本」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

甜點 東京 蛋糕

延伸閱讀

全運會／東奧疙瘩仍在 陳奎儒奪金有遺憾

連續兩天創新低 日本東京單日僅新增29例確診

連7天低於百例！東京新增57例確診 創今年次低紀錄

東京地震讓它爆紅！女網友走20公里回家 腳上高跟鞋銷售狂飆40倍

相關新聞

寶石般閃耀的精緻型甜點！東京表參道必吃甜點「UN GRAIN」

從表参道B1出口出來，步行約十分鐘，UNGRAIN（アン・グラン）是一間隱藏在浮華的表参道街道旁小巷內的好店。店名UN GRAIN是法文，翻成中文是「一粒種子」的意思，也是這間店經營的理念

2021-2022東京冬季點燈！「大井競馬場TOKYO MEGA Illumination」馬、光與影共演的遊樂園

大井競馬場的冬季點燈「TOKYO MEGA Illumination」近年來人氣節節攀升，更在去年在日本旅遊媒體網站 Walker＋的「全國最想去看看的冬季點燈秀2020-2021排行」中拿下第一名。

東京池袋不只是動漫聖地還是現代建築的寶庫？！五個必造訪的「池袋經典建築」

池袋其實是近代名建築的寶庫！喜歡欣賞經典建築的人千萬別錯過~

兩手空空去野餐！ 3個東京周邊可租借時尚野餐用品和外帶美味點心好地方

現在野餐也愈來愈講究及時尚。日本女生們會準備好看的野餐墊、竹藤籃、餐具，當然也少不了美味的餐點，好拍又好玩。

福氣滿滿！ 東京健行聖地高尾山必吃 超美味「三福烤糰子」

廣受遊客歡迎的日本群山中，，東京近郊的「高尾山」初心者都能輕鬆攻頂。最推薦品嘗當地特產「三福烤糰子」，吃完不只填飽肚子，連福氣都滿滿！

百元店打造無印風格！ 小資女會愛上的精緻感 DAISO大創涉谷Standard Products

怎能錯過？百元店龍頭的新創舉 外國觀光客來日本玩的時候，常常樂於到日本的百元店瞧瞧，因為那裡總是能找到不少便宜又有趣驚喜，其中DAISO大創就是最典型代表之一。這家百元店龍頭品牌，多年來不斷開拓

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。