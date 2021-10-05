東京池袋不只是動漫聖地還是現代建築的寶庫？！五個必造訪的「池袋經典建築」

【撰文:Anita/ 窩日本】

想到東京的池袋地區，很多人第一個印象就是動漫、COSPLAY、同人聖地，以及東武、西武、PARCO、LUMINE等百貨林立購物超便利，另外還有特種營業很多、治安不太好的感覺，但其實池袋還是近代名建築的寶庫！喜歡欣賞經典建築的人千萬別錯過~

自由學園明日館

自由學園明日館最初是一所女子幼兒學校，在1912年由美國當代最偉大的建築師WRIGHT所設計。以前在日本還有帝國酒店等其它由WRIGHT設計的建築，但都因為戰爭遭到破壞或拆除了，唯一僅存的作品只有這裡而顯得格外珍貴，因此被日本政府列為重要文化財。

這裡的每扇門、每扇窗都是由WRIGHT招牌的幾何線條所構成，每個平面和走廊都裝設了大片的玻璃窗，陽光自然照射到空間裡非常舒服。除了牆壁之外幾乎全部都是木頭建材，即使歷經了百年，像是鞋箱等部份摸起來還是很細緻。

之前日本GQ雜誌特地選在這裡，邀請人氣男演員町田啓太幫近百年歷史的精品Salvatore Ferragamo拍攝一系列廣編，兩個經典的雙乘效果之下有了超完美的拍攝效果。正因為怎麼拍都美如畫，這裡也成為了熱門的婚宴會場。

自由學園明日館

入場券分為三種，一是只有參觀（500日圓），二是附喫茶（800日圓），三是有附酒的夜間參觀（1200日圓）。建議選擇含喫茶的券，在參觀完之後可以到二樓的食堂去喝杯飲杯和小點心，多添一份美好時光的記憶。想要知道更多自由學園明日館的介紹，推薦大家可以看日劇「在名建築吃午餐」第二集有詳細的介紹。

地址：東京都豊島區西池袋2-31-3

參觀時間：

一般參觀 10:00~16:00

夜間參觀 18:00~21:00

假日參觀 10:00~17:00

官方網站

東京藝術劇場

東京藝術劇場原本是屬於東京學藝大學附屬小學，之後轉讓給國家，在1982年的東京都長期計畫中以300億日圓將藝術劇場變成商業設施。

劇場是由創立武藏野美術大學建築學科、設計武藏野美術大學校舎的蘆原義信所設計，他主張的街頭美學在當年風靡了社會。設計成大銳角的劇場入口，以及能從一樓直達五樓大劇場的手扶梯，每個部份都很令人印象深刻。

劇場內一共有大、中、小三個廳，最大的劇場設在最高樓層，據說是為了要避開地下電車時通過的噪音。設1999個觀眾席卻不湊滿整數的理由為第2000個位子是要留給謬司女神的。

經典日劇「池袋西口公園」就是在劇場前的公園所拍攝的，而現在池袋西口公園已經拆掉改建為戶外劇場GLOBAL RING，原本給人髒亂印象的陰暗地帶搖身變成時髦的公共空間，在等待看劇前的時間可以悠閒地在此喝杯咖啡小憩。

地址：東京都豊島区西池袋1-8-1

參觀時間：9:00~22:00

官方網站

豊島合同庁舎（豐島合同廳社）

泡沬經濟時代，不僅人民、企業敢花錢，政府也同樣也很敢砸錢，因此合同廳舎這樣的公家行政機關就會邀請名建築師操刀設計。豐島合同廳舎是泡沬時期後期的產物，建造時所使用的土還是從非洲運來的！

設計者大江匡出身於東京大學，他擅長設計大型公共建築，不但具備視覺性也兼備了實用性。如果想要欣賞他的其它作品，同樣在池袋的商業設施Esola也是出自他的手中。

地址：豊島区池袋1-17-1

豐島區役所

聽到區役所可別以為就是土土的鄉公所或是區公所辦公室，池袋所位於的豐島區役所特別邀請名建築師隈研吾所設計。

由原本已經老舊化的區役所直接改建，1~9樓為辦公室，10樓為防震層，10樓～49樓為出租公寓，外層交錯著太陽能板與遮光木板。一進到區役所內部，大量的木頭與直線元素讓人一看就「很隈研吾」。在這樣的環境下，無論是職員或是來辦事的民眾，都會因這樣舒服的環境而消除不少焦躁感。

10樓的頂樓花園「豐島之森」是另一個看點。這裡是由設計南池袋公園的庭園造景家平賀達也所監修的，花花草草之外還有池塘、水族箱，有不少家長會來這裡遛小孩。

地址：豊島区南池袋2-45-1

參觀時間：9:00~17:00

官方網站

喜歡隈研吾大師的朋友，來這裡看看日本還有哪些大師的建築作品吧~

⇒⇒ 隈研吾大師日本建築專區

斐禮祈：賢者之石

乍看這個建築物怎麼有個怪名字，又長得奇形怪狀好像外牆附著了一張臉，走進去看更是五顏六色？！這建築物是出自有「日本高第」之稱的設計師梵壽綱而設計的。梵壽鋼本名是田中俊郎，他在早稻田大學建築科畢業後到了芝加哥美術館附屬美術大學鑽研學問。

走進斐禮祈，可以看到使用了大量紅、綠、藍、金等鮮艷色彩的馬賽克磁磚，連椅子都長著手和腳、加上彩色間接照明將空間打造出濃濃詭異感。總之近代建築不喜歡的裝飾元素、不規則感，梵壽鋼全部都用上了。正因為敢做出其它建築師不敢做也想不到的，因此他的作品藝術性評價很高。現在這裡是一樓為酒商，二樓上為住宅的住商混合大樓。

地址：東京都豊島区南池袋2-29-16

下次在池袋逛街購物之餘，不如抽一些時間來趟名建築巡禮吧！絕對會讓你的旅程有不同的收獲。

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