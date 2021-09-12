百元店打造無印風格！ 小資女會愛上的精緻感 DAISO大創涉谷Standard Products

怎能錯過？百元店龍頭的新創舉

外國觀光客來日本玩的時候，常常樂於到日本的百元店瞧瞧，因為那裡總是能找到不少便宜又有趣驚喜，其中DAISO大創就是最典型代表之一。這家百元店龍頭品牌，多年來不斷開拓旗下產品線，從日常的生活雜貨、文具、手工藝材料、廚房用品等各種商品，也慢慢加入一些相對高價一些的產品。而今年，他們在涉谷新開幕的新概念品牌店「Standard Products」無疑又是新的里程——獨立的店舖、全然不一樣的店內裝潢設計，陳列了相對高價，卻與品質設計相符的商品（大概在330～770日圓之間）。在知道這間「Standard Products」在3/26（五）於涉谷的SHIBUYA Mark City開幕時，我便決定在開幕第二天的星期六溜去看看。

開幕第二天，我按照計劃在開店前往現場，而果不其然，店門外已經不少人在等待開店。因為店外的空間有限，店員們不斷跟大家說，還不能在店外排隊，所以在所謂的「隊伍」之外，還有不少人三三兩兩地站在那裡等。不得不說，這部份的應對還是不是很完美啦，總之結果我還是有排到隊就是了。

即便還沒有踏入店門，光看著店外兩個店的LOGO招牌，就很明顯能感受到風格差異——DAISO大創同樣在SHIBUYA MARK CITY開了一間大型新門市，而它經典的螢光桃紅色招牌，和新品牌所採用簡單樸素色系設計的LOGO形成鮮明對比。

從官方網站來看，以「好一點，好永遠（ちょっといいのが、ずっといい。）」為主概念，「Standard Products」希望能透過提供這一系列新的質樸實用的生活用品，讓它為人們的日常提供一些簡單的幸福。也許這些商品看起來隨處可見，但無論在選材、設計還是價格上，都會盡可能地讓它「好一點」，從而成為能讓人們的生活得以長久美好。

排隊時，其實就已經可以看到店內內部的樣子——很明顯可以感受到某種無印良品的風格。過去DAISO大創旗下的商品樣式，為了符合大眾需求可說是五花八門，然而這次新誕生的品牌「Standard Products」風格明顯簡單許多，而店內採用自然素材風格裝潢與無印良品相仿。老實說，這類風格的商品過往在DAISO大創也能見到，它們多半定價為300日圓或500日圓，相比其他百元商品要在高一些。不過到了「Standard Products」，這種價位的商品成了主打，同樣體現在旗下商品採用了更優質的素材，更接近無印良品的風格。

我在混亂的人群中站了10分鐘，而後又確確實實排了10分鐘隊，總算順利入店。

Standard Product的商品線中，廚房餐具佔了很大一部分，展售區佔了店內的前半部分。其中，包括一系列主打「和洋折衷」的碗盤。它們融合了西式餐具與日式餐具的特色，設計有多種不同且特別的形式，以因應無論和食或洋食料理，且包括了白色、棕色及一款非常有質感的啞光藍色。

在旁邊角落，店員們瘋狂開箱補貨，嘴裡一邊討論著這系列餐盤恐怕會是店內最熱銷的商品。

在旁邊一區展架上，放滿的是玻璃的保鮮盒、玻璃烤盤等器皿，而其中那大小剛剛好的玻璃烤盤，想必會令所有喜歡烤布朗尼的朋友們心動不已。（按照官方建議焗烤也不錯啦。）

雖然說，Standard Products的商品價格定位比主打百元的DAISO大創高，大多在330到770日圓之間，但其實不難從中看到兩個品牌中價格定位戰略的相似之處——以對得起價格的品質，來滿足用戶需求，並平衡公司收益。

有趣的是，我發現在店內的確可以看到有一部分商品，和就在相隔一個走廊對面的DAISO大創中賣的差不多——甚至有的其實在DAISO大創已經銷售了很多年，像有的玻璃杯或馬克杯等。乍看之下，是與DAISO大創的既有商品很相似沒錯，但實際上Standard Product的產品線在設計尺寸上，都要比DAISO大創還要大而精緻一些。

不只無印良品，在Standard Products中，也有塊有點像IKEA的區域，是你不容錯過的。

如果Standard Products如期發展壯大，那它勢必將成為日本另一平價家居傢具品牌NITORI宜得利的強敵。

除了比較基本的廚房餐具或居家收納雜貨外，在Standard Products店內還能找到園藝用品和戶外照明設備、寵物用品、口罩、水壺和一些基礎露營用品，以及雜貨等。雖然我個人覺得，在這裡能看到手機配件區很違和啦，但不得不說才1100日圓的行動電源，對於一些小資女孩來說還是很OK的，所以覺得違和這點，也就純屬個人意見囉。

最後，不得不說，的確在Standard Products中，你會看到部分商品和DAISO大創本有的經典商品很像，但光是從「百元店龍頭打造無印風風格店」這樣的發展方向來看，就讓人很難不對Standard Products產生興趣。與此同時，我也能想見這個新品牌將被那些，希望幫自己的居住空間增添一些新風格的小資族群們青睞。也許過一段時間，來店的人潮會消褪，而Standard Products店內的來客步調，將回歸到如同涉谷鬧區其他家居雜貨門市一樣的日常。這個新品牌，未來會如何發展，會走向何方，且讓我們一起拭目以待。

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