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牢籠摩天輪、漫步高空遠眺富士山！「富士急樂園」25週年最新設施開放

聯合新聞網 / 窩日本

【撰文:窩日本快訊/ 窩日本】

「富士急樂園」是日本必訪的遊樂世界，位在富士山下，許多人會將富士急樂園與河口湖一帶安排一起，來個兩天一夜的行程。

在這裡有最緊張刺激的雲霄飛車、令人毛骨悚然的恐怖慈急綜合病院「絕凶・戰慄迷宮」鬼屋。今年為了迎接25周年紀念，富士急樂園推出全新的設施，等待喜愛刺激的每位遊客來訪！

2021年7月富士急樂園全新設施

牢籠摩天輪

富士急樂園中央有一座高50米的大型摩天輪「Shining Flower」（シャイニング フラワー），不論是親子、情侶約會都是熱門的遊樂設施。

7月21日起，摩天輪的32個車廂中將改造2台車廂為「牢籠造型」，化身為全新設施「懲罰摩天輪 監獄君」，乘坐在這彷彿困在空中監獄裡的囚犯一樣，車廂改建成不鏽鋼製的長型牢籠全程都必須站立著感受高空風畫過臉龐的陣陣寒意。

FUJIYAMA 富士山塔

原本是為了檢查雲霄飛車的「FUJIYAMA 塔」，也在這次全新設施中對遊客開放。

從55公尺高的塔頂「FUJIYAMA SKY DECK」展望台可眺望富士山的景致；接著穿上特製背帶走在「FUJIYAMA WALK」軌道上體驗刺激、令人心跳加速的高空散步；最後再從「FUJIYAMA SLIDER」從展望台一路飆速滑下到一樓，體驗膽戰心驚的超刺激快感。

怎麼去富士急樂園？

電車：搭乘JR中央本線至大月站，再轉搭富士急行線至富士急樂園站

巴士：若從東京站出發乘坐東名高速巴士至富士急樂園站

票價：免費入園、遊樂設施另外收費

2021年7月21日後一日通票：成人¥6,300、高中及中學生¥5,800、7歲或以上小童¥4,600、幼兒及65歲以上長者¥2,200

官網：https://www.fujiq.jp/

窩日本推薦閱讀：日本富士急樂園攻略 – 必玩10個人氣設施推薦！　

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