在寶石藍溪水中消暑！ 栃木那須鹽原夏天網紅景點「木之俁溪谷」

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栃木那須鹽原夏天網紅景點木之俁溪谷 在寶石藍溪水中消暑
栃木那須鹽原夏天網紅景點木之俁溪谷 在寶石藍溪水中消暑

關東青池？ 傳說中美麗的木之俁藍

木之俁川是栃木境內大河那珂川的支流，以其清澈且帶有幽美青藍色的溪水和周邊幽美溪谷聞名。由於那珂川是日本國內野生香魚數量數一數二多的河流，曾經被譽為「天然香魚工廠」，是日本國內釣客們非常喜歡的釣魚場域之一。而作為那珂川的支流的木之俁川，一樣以清流著稱，沿岸森林，春的新綠、秋的楓紅在這裡都能見到，與此同時更擁有稀有的大葉柳植被，備受當地人和釣客歡迎。

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雖說是清流，能清澈見底，但木之俁川的清流與一般溪流又有些不同，溪水帶著幽美的藍色，不同於北海道青池的亮，又不似十二湖之多變，木之俁川的藍色彷彿更接近海藍深邃。更特別的是，在這裡，人們還可以入溪水游泳戲水，真正走入「青池水」中。

近年來，木之俁川周邊整備成木之俁園地，沿岸也有遊步道吊橋等，非常適合森林浴散策。清澈的溪水，更成了Intagram上人氣的夏天玩水消暑景點。四周的蒼翠，到了秋冬又將轉變為不一樣的色調，作為賞楓地也十分不錯。

木之俁川（木之俁溪谷）

地址：栃木県那須塩原市百村地内

交通：JR黑磯站西口出站 轉乘東野巴士「木之俁」站下車，車程約25分鐘

延伸閱讀：草津溫泉夏天療癒旅 登山散策泡湯加美食推薦

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