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富士山、相模灣、黃金花海免費賞！東京近郊「太陽之丘」10萬株向日葵盛放

聯合新聞網 / 旅奇傳媒 TR Omnimedia
▲與富士山相互輝映的向日葵花海，年年吸引13萬名遊客前來一睹風采。 　圖：西武造園株式會社／提供
▲與富士山相互輝映的向日葵花海，年年吸引13萬名遊客前來一睹風采。 　圖：西武造園株式會社／提供

【旅奇傳媒/編譯-張子凌】

不用花一毛錢就能擁抱向日葵花海的「長井海之手公園　太陽之丘」，是一座24.6公頃大的體驗型綜合公園。坐落於神奈川縣橫須賀市、三浦半島西海岸一帶，一旁即是相模灣，天氣好還能遠眺富士山。園內吃喝玩樂通通有，不但能與小動物近距離互動，亦有卡丁車、滑草場等多項體驗設施。而四季花卉更是各有看頭，春季有粉蝶花、夏季有向日葵、秋季有大波斯菊，冬季則有油菜花，為頗具人氣的打卡景點。

配合花期，2021年向日葵節於7月17日至8月22日舉行，預計會有10萬株向日葵，從1,000平方公尺大的洋風庭園「Soleil Garden」一路盛開到5,000平方公尺大的入口花田。由4種向日葵組合而成的太陽花海，將以藍天、相模灣為背景恣意綻放，展現滿滿的活力。

活動期間，園方準備了向日葵造型咖哩、結合園內超人氣「羊駝」及向日葵元素所構成的創意剉冰，不只吸睛度滿分，同時兼具美味。此外，也有向日葵波蘿麵包DIY、向日葵花圈DIY等手作體驗活動，能讓大家將帶有回憶的紀念品帶回家。離開前，還能到被花海簇擁的拍照點，化身花仙子盡情地大拍特拍。想念日本嗎？疫後不如就安排一場遠離人群的東京近郊輕旅行吧！

▲只要約千圓日幣就能親手製作出獨一無二的向日葵波蘿麵包！（2塊麵包一組／1200日圓） 　圖：西武造園株式會社／提供
▲只要約千圓日幣就能親手製作出獨一無二的向日葵波蘿麵包！（2塊麵包一組／1200日圓） 　圖：西武造園株式會社／提供

向日葵花期：7月中旬～8月中旬

交通：京急電鐵三崎口站搭乘京濱急行巴士前往（往太陽之丘方向）


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花海 公園 DIY

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