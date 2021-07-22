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開幕式當天「全球」上映！ 東京奧運短篇動畫電影 濃濃吉卜力風

JAPANKURU / JAPANKURU日本酷樂
濃濃吉卜力風 東京奧運短篇動畫電影開幕式當天「全球」上映
濃濃吉卜力風 東京奧運短篇動畫電影開幕式當天「全球」上映

日本的動畫公司與國際奧委會，共同製作了一部詮釋奧運精神的短篇動畫電影《Tomorrow’s Leaves》，將配合東京奧運的開幕式，一併在東京電影院與線上上映。從目前釋出的預告片來看，那動畫的人物神韻，像極了吉卜力工作室的畫風——沒錯，因為這部動畫的導演正是出身吉卜力工作室的百瀨義行。

圖片來源：NHK

過去在吉卜力工作室中，比較多擔任繪畫工作的百瀨義行，經手的作品大多是已故導演高畑勳的作品，其中包括《螢火蟲之墓》、《紅豬》、《側耳傾聽》、《千與千尋》等，儘管在吉卜力工作室中擔任導演的實績不算多，也有以個人名義經手過不少動畫作品或廣告MV的導演。

根據NHK報導，這次擔任與奧委會合作的奧運短篇動畫導演，百瀨表示，這部作品旨在能鼓勵未來一代又一代的孩子們，希望他們在觀看的過程中能有所啟發，且可以百看不厭。

圖片來源：NHK

這部長達8分鐘的短篇動畫電影《Tomorrow's Leaves》，以一架空的島嶼為背景，講述5位來自不同文化環境中的孩子們，共同在這座島嶼中面臨解決，並為了解決問題而一同努力的故事。由於是希望全世界的孩子們都可以觀賞的作品，因而電影中並沒有台詞，而以音樂、音效，以及一些手繪的動畫來詮釋表現，以跨越語言的界線，亦欲傳達出容納多元文化的奧運精神。

影片來源：International Olympic Commitee

《Tomorrow's Leaves》將在東京奧運開幕式（7/23）當天起，至7/29期間，在東京江東區的電影院中可免費觀賞，同時也將在作品的官方網站公開上映，基本是身在海外的朋友，也能線上觀賞。

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