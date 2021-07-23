日本旅遊達人：出了東京旅遊出差 便利商店是行程亮點

每當我有機會「踏出東京」以外的城市與鄉鎭時，一定會在晚上回飯店 休息時逛一趟當地的便利商店。就算是跟團出差一起行動，也會請司機大哥 停在便利商店門口一下，讓我們下車買些補充水分、解嘴饞的食物，同時在 店內進行一趟小觀光。

日本的便利商店非常理解消費者的心態，也在為了迎合當地居民需求與 取悅來自外地的旅客中，積極設想商品的擺設位置與販售商品的類別。即便 是日本三大便利商店，在各地店鋪販售的商品也有所變化，從食物中就能大 致了解一個地區的日常食文化。

看準旅遊商機 便利商店工廠在地化

其中沖繩就是一個特別明顯的例子，超有份量的豬肉蛋飯糰、紅芋冰淇淋與泡盛咖啡及香檸汁等，都是融合當地日常飮食習慣和特產而推出的商 品。在2019年之前，沖繩是日本全國唯一沒有7-11店鋪的地區。原因在於沖繩人口增加緩慢，旅客平均一人消費金額的成長率也一直處於停滯狀況，直到近年因一股從外地移居到沖繩的趨勢而開始有了改變。

7-11看準了這波商機，為了能和另外兩大便利商店做出差異性，直接在當地興建製造工廠，以做出符合在地人胃口的自家品牌便當與小吃為最大賣點。2019年7月11日，一口氣在沖繩開張十四家店鋪。看到電視新聞報導當地居民一早就在門外排隊的畫面，讓我想到當初第一家牛丼連鎖店「すき家」在台北開店時也是大排長龍的景象。

秋冬的關東煮也充滿各地特色

在秋冬時，我特別喜歡觀察各地便利商店的關東煮，一般在東京常見的多為白蘿蔔、蛋、高麗菜捲、豆腐等。曾在福岡看過餃子捲，也曾在沖繩看過豬腳。另外牛奶也是總讓我忍不住掏出荷包的商品之一，雖然喝過多個縣市的牛奶後，完全無法分出勝負與差別，但以銅板價品嚐當地自產自銷引以為傲的食物、欣賞有質感的外包裝設計，對我來說就像是一種旅遊儀式與收集遊戲，才有一種「到此一遊」的充實感。

本文內容節錄自《東京·時時刻刻》一書，由城邦文化創意市集出版，作者為曾經出過《日本人，搞不懂你ㄋㄟ》、《台灣女孩頑張れ》等書的，在東京闖蕩8年目的旅遊編輯&作者miho。

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東京、不只是留學（留学だけじゃなくて）

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