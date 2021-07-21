跟著東奧大升級！ 發現「東京10大魅力新景點」

東京迎接東奧，城市大升級，也誕生許多魅力新景點，圖為新開幕「東京EDITION虎之門酒店」的頂樓花園夜景；圖片／EDITIONhotels提供

迎接2020東京奧運，日本這幾年舉全國之力邁進，立定觀光大國願景，訪日外國旅客人次已於2018年突破3,000萬人次，更設定2020年突破4,000萬人次目標，可惜新冠肺炎疫情壞了大計。

然而，為了迎接奧運，東京及日本各地卯足勁打拚建設，根據統計，2019～2021年期間，東京新開幕酒店多達一百多家，可見東奧為東京帶來的動能，升級建設讓煥然一新、走在前端的東京，奠定更無法超越的地位與實力。

隈研吾設計的主場館「新國立競技場」，成為東奧標記必遊景點；圖片／日本觀光局（JNTO）提供

東奧讓東京走在世界前端

日本政府透過東京帶動其他城市觀光

對於如何規劃東奧之旅，日本觀光局（Japan National Tourism Organization,JNTO）建議，2021年東京奧運，讓日本及舉辦城市東京成為全球焦點，並重新激發對日本的興趣，這次舉辦奧運賽事的日本城市，除了東京之外，尚包括大東京的神奈川縣、千葉縣、崎玉縣，周遭的茨城縣、山梨縣、靜岡縣，及東北的宮城縣、福島縣，還有北海道，希望大家除了重新見識新氣象的東京之外，也別忘了探索東京以外的更多城市！

和東奧同時舉辦的還有東京殘障奧運（帕運，Paralympic Games），也讓東京落實無障礙空間建設，因此日本觀光局也指出，未來邊境解封後，將利用因東奧而興建的設施及飯店，以及數位標牌及網路通訊環境，來推廣東京以及日本各地的觀光魅力，包括多樣化的大自然及戶外活動，也確保殘疾人和老年人的可訪問性。

①東奧紀念與朝聖地

日本奧林匹克博物館 透過互動設施 可與選手較量

這次東京奧運之後，留下的東奧標記必遊景點，當屬隈研吾設計的主場館「新國立競技場」，以及佇立在旁邊的日本奧林匹克博物館（Japan Olympic Museum）了，東京自1964年後第二次舉辦奧運，為此鄭重興建日本奧林匹克博物館，打造成為奧林匹克運動的宣傳基地，往後紀念與朝聖的場所。

博物館樓高兩層，比較特別的是設有互動設備，遊客可與奧運選手較量，包括射擊、滑雪等，館外花園內設有包括現代奧運發起人顧拜旦、柔道創始人嘉納治五郎的銅像，館內有可體驗歷屆奧運開幕禮的影音室、歷屆參加奧運的日本運動員歷史展區等，一樓設有咖啡廳、紀念品店。

②新飯店

東京EDITION虎之門酒店 隈研吾操刀 東京最大頂樓花園成亮點

「東京EDITION虎之門酒店」客房，均享有東京塔和東京灣一覽無遺的美景；圖片／EDITIONhotels提供

東京是外國頂級飯店品牌群雄逐鹿之地，東京柏悅酒店（Park Hyatt Tokyo）、東京麗思卡爾頓酒店（Ritz-Carlton Tokyo），安縵東京(Aman Tokyo)等，陸續不斷地刷新所謂奢華的尺度，許多豪華飯店更紛紛迎上這波東奧熱潮。

迎接東奧，萬豪國際酒店集團旗下最高檔「EDITION」系列也進駐東京，「東京EDITION虎之門酒店」（The Tokyo EDITION , Toranomon）已於2020年10月開幕，「東京EDITION銀座酒店」（The Tokyo EDITION , Ginza）預計於2022年初開幕，兩家飯店皆由東奧主場館建築師隈研吾操刀，「東京EDITION虎之門酒店」成為東京最新的時髦新熱點，以織布為外觀設計概念的「東京EDITION銀座酒店」將成為銀座的最高端酒店。

「東京最大的摩天大樓花園」是東京EDITION虎之門酒店的亮點之一，而且正對東京鐵塔，超過500種植物、樹木和灌木被移植在這裡，不可錯過在戶外餐廳邊賞景、邊享用佳餚，或啜飲一杯特製雞尾酒。

東京EDITION虎之門酒店有206間客房，包括22間套房和帶私人露台的客房，均享有東京塔和東京灣一覽無遺的美景，中性調「無色」的低調設計，喚起寧靜的禪意，可謂完美融合西方簡約與日本文化的特色精髓。

③新飯店

日本名門飯店「東京大倉飯店」全新改建

國寶級「古美術」收藏迎客

「東京大倉飯店」（The Okura Tokyo）斥資改建，邀請知名建築師谷口吉生設計；圖片／Hotel Okura Co., Ltd.提供

日本三大老字號的國內高檔飯店也迎戰東奧，維持其不墜的聲望，「東京大倉飯店」（The Okura Tokyo），2015年拆除本館，斥資1,000億日圓改建，邀請知名建築師谷口吉生設計，2019年開幕，1962年建成的舊館，由日本現代主義大師谷口吉郎出手，谷口吉生傳承父親的精神，外觀是玻璃帷幕大樓，內裡卻保留原來大廳，運用日本傳統藝術、工藝的元素，讓人憶起昔日被譽為匯集日本傳統美學的現代建築經典。典藏大倉集團創辦人長年收藏古美術品的「大倉集古館」，其國寶級的作品，都融入在飯店的設計中，彰顯飯店宛如「1.8萬坪之藝術品」的美譽，延續日本國宴級活動最佳舉辦地點的傳統。

④娛樂新焦點

東京迪士尼「美女與野獸」粉紅城堡 四大全新遊樂設施開幕

東京迪士尼樂園2020年迎來全新的「美女與野獸」主題園區；圖片／©Disney

迎接東奧，東京迪士尼樂園斥資750億日圓興建的「美女與野獸」主題園區，也是開業以來最大投資項目，於2020年完工開幕，流露浪漫氣息的粉色城堡、童話故事、玫瑰花裝飾，對東京迪士尼主力客層—小孩與女性，充滿迷人的魅力！

「夢幻樂園」之中的「美女與野獸」園區，高達30公尺城堡成為最新打卡景點，遊樂設施「美女與野獸 魔法物語」，遊客透過搭乘魔法咖啡杯，彷彿走入電影動畫世界中；同時開設可容納1,500人「森林劇院」，能在這裡見到限定的迪士尼娛樂節目；世界首座《大英雄天團》主題遊樂設施「杯麵歡樂之旅」，於「明日樂園」登場，旋轉型搭乘式遊樂設施體驗行駛快感，並且設有東京迪士尼第一家爆米花專賣店；「卡通城」全新設施「米妮時尚工作室」，成為東京迪士尼中第一個能和米奇米妮見面互動的設施。

東京迪士尼樂園「美女與野獸」園區開幕官方影片(©Tokyo Disney Resort)

⑤商圈新焦點

「東京火炬」商業區開幕 打造日本第一高樓「Torch Tower」

未來日本第一高大廈「Torch Tower」，預計2027年落成；圖片／© Mitsubishi Estate

東京為了趕上奧運熱潮，近年不少大型商業開發計畫啟動，許多新的商業大樓、百貨商場、商圈公園紛紛落成，整個東京像一間琳瑯滿目的巨型Shopping Mall，裡面有各種風格提案的商城，並輔以最先進的公園設施、建築設計，串成充滿無限創意的流行時尚之都！

幾乎東京每個重要商圈近年都有新設施誕生。交通樞紐東京車站日本橋口即迎來大型再開發企劃「東京火炬」（TOKYO TORCH），包括全日本第一高的樓高390米大廈「Torch Tower」，及各種商圈新設施，其中商業區「TOKYO TORCH Terrace」率先在2021年7月21日開幕，集結許多名店及餐廳，為東京市中心打造新印象。

⑥商圈新焦點

銀座開設「無印良品」世界旗艦店 台灣「誠品生活」進駐日本橋

銀座由谷口吉生以時尚和風設計的「GINZA SIX」，是近年受矚目的新購物中心；圖片／欣傳媒

兼融傳統與時尚的銀座，近年最受矚目的新購物中心，是由谷口吉生以時尚和風設計的「GINZA SIX」，「無印良品」的世界旗艦店與日本首間的「MUJI HOTEL」也在銀座開幕。

日本橋街區再開發計畫「日本橋室町三井TOWER」登場，「COREDO 室町TERRACE」商場，即是由首次進軍日本的台灣「誠品生活」負責營運，2019年秋季開幕，除了書店、文具雜貨、選物以及餐廳食品等商品販售外，也舉辦音樂、文化等各種活動。

⑦商圈新焦點

「澀谷SKY」展望台新地標 老字號百貨改裝亮麗現身

澀谷十字路口新地標「Shibuya Scramble Square」，以「Shibuya Sky」（澀谷SKY）天台展望台著稱；圖片／©Shibuya Sky

澀谷、池袋的大型商圈開發，融合了完善的都市計畫，涵蓋了美食、購物、娛樂、表演、運動、散步等場地，成為民眾及遊客們的最佳遊憩場域。

澀谷十字路口最新地標「Shibuya Scramble Square」，以「Shibuya Sky」（澀谷SKY）天台展望台著稱，不但高空俯瞰澀谷，也可一覽富士山、東京晴空塔、東京鐵塔等景色。「澀谷PARCO」、「東急PLAZA澀谷」2019年也全新改裝，亮麗現身。

⑧商圈新焦點

「宮下公園」變身時尚綠廊道 體現澀谷獨特文化

澀谷／原宿「宮下公園MIYASHITA PARK」整建落成，成為融入澀谷文化的嶄新空間；圖片／©MIYASHITA PARK

澀谷／原宿「宮下公園MIYASHITA PARK」2020年整建落成，街區上方是超過1萬平方公尺的相通公園綠地，330公尺長的街道上有著體現澀谷時尚、文化與美食的商家或場地，原本宮下公園的滑冰場、攀岩牆等設施升級後再度設置，南街區「澀谷橫丁」網羅全日本特色美食，還舉辦像祭典、街頭表演、音樂會等活動，成為融入澀谷文化的嶄新空間。

此外，全東京各地還散布著各式各樣的新商圈，例如池袋東口全新地標「Hareza池袋」（集合劇場、公園、親子遊樂園等）、「神田區KANDA Square」（現代美食、老舖居酒屋、職人酒吧進駐）、紅磚橋古蹟改建的「日比谷OKUROJI」（網羅美食名店、特色商店、伴手禮）。

⑨美術館新亮點

美術館海外遊客大增 teamLab特展結合三溫暖

數位互動藝術團隊teamLab，今年在六本木推出結合三溫暖特展「teamLab Reconnect」；圖片／©teamLab

日本美術館數量多，在亞洲居冠、在全世界也名列前茅，東京的美術館就約有700間，現在逛美術館也被視為觀光活動之一，日本美術館的海外遊客占比也大幅提高。

近年數位互動展覽席捲全球，日本東京走紅的藝術團隊teamLab，在東京的展覽成為必體驗活動之一，今年除了森大廈數位藝術館「teamLab Borderless」等地常設展之外，3～8月在六本木推出「teamLab Reconnect」特展，以結合三溫暖，提高感官覺知的新體驗，更加凸顯透過藝術讓人們探索世界與認知的企圖。

⑩美術館新亮點

東京都現代美術館增加親子設施 住飯店也有村上隆作品陪睡

東京都現代美術館（Museum of Contemporary Art Tokyo）增加親子設施；圖片／日本觀光局（JNTO）提供

在東京，看大師藝術作品不一定在美術館，君悅酒店就擁有一間當代藝術套房，以日本當代藝術大師村上隆的招牌ICON「微笑之花」作品陳設，包括14件原創藝術品和雕塑。

經整修2019年再度開放的東京都現代美術館（Museum of Contemporary Art Tokyo），位於東京清澄白河站，館藏安迪沃荷、李奇登斯坦、會田誠等海內外名家作品，除了硬體升級，更增加親子設施，包括增設兒童類藝術圖書、親子餐廳。

======撰 文／方雯玲 Wenling Fang

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