成田機場周邊觀光先收藏！　千葉佐原水鄉老街&香取神宮和服參拜散策

佐原水鄉老街 柳下和服散策

之前我們和大家介紹過同樣在千葉的復古景點「房總之村」，是適合cosplay日本舊時代人物的場景。在那裡，筆者穿了大正浪漫風格的和服「袴（はかま）」，也介紹過在佐倉的武家屋敷及寒鴉坂體驗了武士cosplay。這次，要帶大家走走的，位於千葉香取市的，適合一般和服散策的佐原水鄉老街。

說到這種適合和服散策的老街，我們其實和大家介紹過不少。例如在栃木縣栃木市的藏之街、埼玉縣的小江戶川越等，若要小橋流水，那石川縣金澤的主計町茶屋街、岡山縣的倉敷一帶都是蠻有名的。而與成田機場同在千葉的佐原水鄉，有著「北總小江戶」之稱，與川越和栃木，被視為「小江戶」三巨頭。

佐原水鄉的歷史悠久，境內有繩文時代的古墳出土，裡面的文物可以見得早在繩文時代當地人傍水而生的生活型態。不過現在大家能見到的老街街區，主要是江戶時代後期因水運及香取街道而繁榮起來的小鎮風貌。這一帶保留了以當地名賈伊能忠敬舊宅（伊能忠敬旧宅）為首的數座歷史建築，是關東一帶最早被日本文化廳選為「重要傳統建物群保存地區（重要伝統的建造物群保存地区）」，且許多老舖是自江戶時代開始，一直相傳家業至今。

如今在佐原水鄉，依然可以乘船在小野川上巡遊，體驗古人舟運時的特別視角，由於小野川的河道深且低，因而乘船時見到的風景視野，與栃木藏之街全然不同，又是不一樣的體驗。且有趣的是，在佐原水鄉，有一座非常特別的橋「樋橋（といはし）」，當地人愛稱為「戛戛橋（ジャージャー橋）」，因為這座橋最早在江戶時代，是為了輸水引流灌溉，而建造的灌溉水道。當水自水道灌入小野川時，會發出「戛戛」聲，才得了這小名。後來為了方便人們通行，這水道也被改建成人可以行走的橋。

現在大家看到的這座橋，已經是平成4年（1992年）改建的橋，為了重現戛戛橋的特色，橋身依然保留了可以引水放流的設計，每天早上9點到傍晚5點之間，平均每半小時會放一次水。而這迴響了將近300年歷史的流水聲，也被日本環境省認定為「日本音風景百選」之一。

來到佐原水鄉和服散策，建議大家可以先到古色古香，卻又有點日雜風的「佐原町屋館」租借和服。在變裝之後，便可以開始水鄉散策啦。我們那時造訪時，有拜訪了一家非常復古咖啡店「茶屋花冠」。雖然說是座落在這百年歷史的小江戶老街區中，這家咖啡店其實原來是頗大正浪漫風的洋派時髦帽子店，而延續了原來的大正浪漫風，這家咖啡店「茶屋花冠」的裝潢傢俱和使用的餐具，以西洋復古為主。

不過，在這裡除了能享用到美味的咖啡和喫茶店點心外，最有名的還是江戶時代皇室也非常喜愛的「宇治金時御冰」，是採用了京都抹茶，並依照古文獻重現的古代刨冰。微甜的刨冰搭配微苦的抹茶粉，而上頭綿密的紅豆餡兒甜度恰到好處，即便刨冰總給人夏天消暑的印象，但即便是春秋季，嚐起來也風味不減。

佐原町屋館（さわら町屋館）

地址：千葉県香取市佐原イ499-1

官方網站

茶屋花冠本店

地址：千葉県香取市佐原イ1902-4

官方網站

鎮佑下總國 東國三社之香取神宮

在關東一帶，有非常有名的「東國三社」，它們不僅擁有悠久的歷史，且在歷史上的社格地位也足具重量，而其中非常有名的便是在香取市內的「香取神宮」。作為昔下總國一宮之地位最高的神社，在香取市的香取神宮，也是日本國內約400間香取神社的總本社，與茨城的鹿島神宮和息栖神社，組成鎮佑關東一帶的「東國三社」。同在香取市，香取神宮在佐原水鄉約半個多小時路程之外，舊時自佐原水鄉走到香取神社的那條道路，亦被記載為「香取街道」。

根據記載，香取神宮早在日本上古神武天皇時便已設立，至今已有逾千年的歷史，亦是日本屈指可數的在江戶前便被稱作「神宮」之神社。朱紅色的總門氣勢非凡，香取神宮境內多高大老杉樹，包括了樹齡高達千年的神木巨杉，同時也種有不少櫻花和銀杏，春秋季時神宮內的景色也別樣古典。

穿越總門後，能見到一樣朱紅色宏偉高聳的樓門，它與神宮本殿一樣都是由德川幕府於西元1700年時主持建造，是香取神宮非常標誌性的建築。不同於總門與樓門的鮮豔朱紅，香取神宮的本殿則是採用黑漆色的基調，搭配金色等其他色彩，沈穩卻別有威嚴氣勢。

雖然說香取神宮與佐原水鄉有一小段距離，不過大家在佐原水鄉散策結束後，也是可以在佐原車站前換乘公車前往，公車班次可參考這裡。當然，如果想要直接去參拜香取神宮，也可以選擇自東京車站或是濱松町站搭乘高速巴士前往，具體交通方式，可以參考香取神宮官方網站。

香取神宮

地址：千葉県香取市香取1679-1

官方網站

關東一帶小旅行 佐原水鄉走一遭

這次簡單和大家介紹佐原水鄉的和服散策，以及同在一帶的香取神宮。擁有一定歷史的佐原，還有有名的初夏菖蒲花祭典及關東三大山車祭之一的「佐原之大祭（さわらの大祭）」，都是非常有日本味的活動，而其中擁有約300年歷史的佐原之大祭，也是聯合國教科文組織認定的無形文化遺產。如此古色古香的水鄉佐原，對於喜歡復古風格或歷史的朋友來說，會是造訪關東一帶時值得排入行程的區域。

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