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能遇見龍貓嗎？ 栃木那須夏日避暑秘境 宛如吉卜力動畫場景的大沼園地

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宛如吉卜力動畫場景 栃木那須夏日避暑秘境大沼園地
宛如吉卜力動畫場景 栃木那須夏日避暑秘境大沼園地

富士東濕原 紅葉名所的夏日裝扮

　

位於栃木那須鹽原一帶，有一座被稱為「新湯富士」的山，山的東側有一片靜謐的濕原，保留了許多山水草等濕地自然生態，那便是大沼園地。

雖然說大沼園地作為栃木的紅葉景點非常有名，但盛夏時在這水邊濕地的自然環境中，能觀察到和遊戲「旅蛙」一樣可愛的「森青蛙」與在台灣已經很難見到的，世界上最小的「小紅蜻蜓（八丁蜻蜓）」，是喜歡大自然與昆蟲的朋友不容錯過的避暑勝地。

森林環繞林中湖 能遇見龍貓嗎？

大沼園地的森林遊步道，宛如吉卜力電影場景一般，而沿著步道走到底，眼前出現的是一副開闊而靜謐的湖沼。在夏日陽光的照耀下，明明應該耀眼得令人難以直視，然而眼前這一副森林湖畔全景，卻能讓人感受到拂面涼風，只想以相機捕捉下眼前景色。

在這裡，如果遇見龍貓，是不是也不奇怪呢？（笑）

大沼園地

地址：栃木県那須塩原市湯本塩原1333　

交通：

JR那須鹽原站 西口出站 搭乘JR巴士「鹽原溫泉巴士總站（塩原温泉バスターミナル）」，車程約65分鐘

官方網站

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濕地 步道

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