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成田機場周邊觀光！千葉「飯沼本家」 古宅酒藏咖啡最具吸引力

JAPANKURU / JAPANKURU日本酷樂

酒藏見學與文青咖啡

這次我們在採訪千葉成田機場周邊的觀光景點時，在酒之井境內，發現了一間歷史悠久、古色古香卻擁有文青咖啡店的酒藏「飯沼本家」。飯沼本家家族在酒之井當地生活已有約400年歷史，而最早在江戶時代，為了釀製祭神的酒，因而開始釀酒，不過成立酒藏，則是在江戶時代末期的事。

而後隨著時代演進，飯沼本家的酒藏亦與時俱進地發展，不僅成為日本全國知名的釀酒廠，更以觀光與地方歷史傳承的角度，開放酒藏見學及設立了非常文青的酒藏咖啡店及藝廊。

作為酒藏，飯沼本家是千葉縣內少數擁有「精米所」的酒藏，他們以自家特別的技術，將稻米處理成「扁平精米」，使得其所含的碳水化合物較少，使得酒釀出來更加清徹純粹。酒藏境內的老宅非常有年代感，在這樣的老宅建築中，設有自己的酒品販賣處，而樓上便是酒之井曲家咖啡及藝廊。

有趣的是，在飯沼本家酒藏內，還保留了唯一一座木造的酒藏空間「明治藏」，因為是明治年間建造的，因而得名。目前是整理成會場，作為酒藏舉辦活動的空間使用。這木造的酒藏空間中，放了兩個已退役的傳統木酒槽，讓來訪見學參觀的客人，可以站上去體驗古人釀酒的作業方式（雖然裡面是空的），並可以拍照在社群媒體上分享。

不過筆者個人最喜歡的，還是感覺很文青的古民宅酒藏咖啡「酒之井曲家咖啡」。座落在來自新潟的曲家老屋中，古色古香的空間復古不說，店內的菜單又不同於一般古民宅咖啡，是採用酒藏內的酒粕等素材，及自家農園種植的果物搭配設計出來的飲品和料理，對於本來就喜歡日本甘酒的筆者來說，可別具吸引力。

關於成田機場周邊，有興趣還可以參考之前跟大家介紹過的，非常適合cosplay也常被用作日本時代劇拍攝地的「房總之村」，以及帥氣江湖竹林道的「佐倉寒鴉坂」。

延伸閱讀：成田機場周邊觀光：初詣名所成田山新勝寺 參道散策大啖鰻魚飯

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