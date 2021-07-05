夏日看海去！ 千葉銚子犬吠埼燈塔、白色郵筒與濱海咖啡店 適合散步放風

日本最早的日出景點 犬吠埼

每到夏天，就會好想到海邊走走，即便知道會被太陽曝曬，卻也好想去吹吹海風，聽海浪波濤，才算是有度過夏日？雖然說，說起東京近郊的人氣海岸景點，大家多會想到常作為影視作品舞台的湘南海岸或房總半島，不過在千葉，因可愛的地方鐵道銚子電鐵聞名的銚子一帶，有個以日本最早日出景點聞名的犬吠埼。這裡不僅與風景超相符合的白色燈塔，設置了一樣可愛的白色郵筒，更有複合式的咖啡店INUBO TERASU TERRACE，可以一邊享用餐點，一邊眺望絕佳海景，可說是非常適合放風散步的地方。

犬吠埼一帶是日本境內除了離島和高山上，能最早見到日出的平地，因此每年新年時，會有不少媒體電視台到現場直播日出，且也會吸引許多民眾前往觀賞拍照，自然也是不少日本人選擇迎接新年的熱門景點。日出時天空日日變幻的朝霞，襯著犬吠埼與燈塔的剪影，如此畫面也吸引日本國內不少攝影愛好者朝聖，欲捕捉新年伊始第一日出的景色。

夏日定番藍與白 晴空下的白色燈塔與郵筒

雖然說犬吠埼作為本州平地最早日出景點非常有名，但其實更具人氣的，當屬犬吠埼上的白色燈塔——犬吠埼燈塔及白色郵筒。1874年由英國技師建造的白磚燈塔，犬吠埼燈塔內有長達99階的螺旋梯，一路通往塔頂上，能見到寬廣壯闊的海景。畢竟犬吠埼三面環海，自燈塔上近能俯瞰海水拍打斷崖絕壁，浪潮一遍遍洗過「散落一地」的礁岩，遠能眺望海天之際不說，轉身也能見到銚子一帶的田園景色。

燈塔下是犬吠埼燈塔資料展示館，裡面可以見到一些當地相關的史料和文物展示。只可惜我們這次去的時候，由於新冠肺炎疫情的關係，沒能進去參觀，不過現在已經重新開放囉。而在燈塔前有一個非常高人氣的白色郵筒，是不少人來訪都會打卡拍照的地標之一。且它也真的是個貨真價實的郵筒，所以是真的可以寄明信片出去。

海景複合式咖啡店 湛藍心情好食光

登燈塔，走海岸走累了，在犬吠埼也有複合式的咖啡空間可以入內休息。一二樓全部以大片落地窗設計，明亮舒適的室內空間中，一樓包含了飲食空間、麵包店、小農蔬果攤等，也能見到一些千葉的特產。特別喜歡落地窗前，能夠看見大海的座位，眼前無邊無際的海景，想必也能讓口中的食物更加美味吧。

二樓則有伴手禮空間及看海展望區，設置著非常特別的「躺椅」，而從二樓眺望出去的風景，又是與在一樓看見的不同角度，無論是哪一樓，能這樣慢慢地看海，稍微躲避太陽曝曬，也確實很愜意。

有趣的是，二樓的伴手禮空間中，有很多蠻有「海邊燈塔」特色的商品，其中最有趣的，就是可以看到各式各樣尺寸和設計各不同的小燈塔擺飾。

除此之外，INUBO TERASU TERRACE中，也有設置了一些很適合打卡拍照的裝置，以滿足現代人喜歡打卡拍照的旅遊需求。

看海泡溫泉 不住宿也OK

圖片截圖自 ぎょうけい館

圖片來源 犬吠埼觀光Hotel

看海散步喝咖啡，已經是十分療癒的行程。但如果想要更深層的身體療癒，那麼犬吠埼這裡的海景溫泉，會是不容錯過的選擇。在這有「朝日之鄉」的海岬地上湧出的溫泉，是屬於碳酸氫鈉泉，對於神經痛、關節痛、五十肩、手腳冰冷、勞累等都有緩和效果。當地溫泉旅館，不僅有提供多種溫泉住宿方案，也有單純的泡溫泉方案，就看大家行程如何安排。

同場加映 君之濱潮騷公園

前文有提到，犬吠埼作為日本除了離島和高山外，最早日出的景點，而若想要捕捉到犬吠埼與燈塔剪影下的日出海景，那就到與犬吠埼相距一站距離的「君之濱潮騷公園」等景吧。君之濱潮騷公園的海岸線呈現內彎弧形，美麗且顯得比較平靜。而海岸邊是沙灘，若是夏日赤腳踩上來感受海水，感覺一定很不錯。

寫信告訴我 今天海是什麼顏色

想到海邊看海時，你的腦中會自動播放的是哪一首歌曲？相比一些熱門的海水浴場或是像湘南海岸那樣的名所，犬吠埼相比之下比較靜謐一些，而它宛如地標之一的白色郵筒，讓筆者忍不住想起張惠妹《聽海》中的歌詞。

「寫信告訴我，今天海是什麼顏色。」

若到犬吠埼走一趟，是真的就能像歌詞裡面說的那樣，用筆寫下眼前海的顏色，透過白色郵筒寄給那個誰吧。（笑）

犬吠埼燈塔

地址：千葉縣銚子市犬吠埼9576

交通：銚子電鐵「犬吠站」 步行10分鐘

官方網站（繁體中文）

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