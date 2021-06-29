2020年東京奧運選手村一睹為快 揮別重金造蚊子館之陋習？

儘管因為疫情的關係，需要透過層層關卡，但還是有部分外國選手已經先後抵達東京，為7月的奧運作準備。即便關於疫情現狀與開放觀眾入場等議題，人們還是爭論不休，不過時至今日，2020東京奧運勢在必行。只是往年提起奧運選手村，總有喧鬧聚會之類的印象，而今年在疫情的影響下，奧運選手村將會是什麼樣的風景呢？先來看看日本每日新聞為大家帶來的東京奧運選手村風景吧。

東京奧運的選手村，外觀看起來低調如同一般住宅或飯店，每棟大概有14～18層，共有21棟，可在奧運會期間容納多達18000名奧運選手、工作人員，及殘奧會的8000名選手與工作人員。選手村將在7/13正式開放，讓前來參賽的選手們得以提前十天入住安頓，並調整好身心狀態，以應對接下來的賽事。選手村會開放到奧運閉幕式結束後幾天，為期大概一個月左右，並將在8月中旬到9/8間再開放給殘奧會的選手及工作人員。

奧運村內的住宿空間，以單人房和雙人雙床房型為主，每間公寓最多住8人。不像之前里約奧運那樣，東京奧運選手村的官方公告內表示，官方不會在大會期間大量分發保險套，而會作為選手離境手續之一分送。於此同時，選手村有規劃特定場所可讓選手們喝酒，只是因應疫情，要求選手只能一人獨飲。

東京奧運的奧運選手村，以宛如住宅一般的公寓式建築組成，最大的原因在於「可持續利用」——即在奧運結束之後，選手村的這些公寓將翻新成為一般公寓住宅「晴海社區」。畢竟，過往建造奧運選手村的大量資金與資源投注，但奧運結束後卻淪為蚊子館這點常常為人詬病，因而這次東京奧運採用了如此形式，欲改善這樣的狀況。實際上，其實這些選手村的住宅早已經有人預購，只是無奈東京奧運由於受到疫情影響而延期，亦使得這些屋主不得不延後入住的時間。

東京奧運選手村的可持續性利用，不僅在於住宅建築本身，包括了房間內的床具用品，一樣貫徹了這樣的理念。選手房間內的床鋪採用特製的紙板床架，採用回收紙板做原料，打造出可承受近200公斤重量的床鋪，保證足以承載體格健壯、肌肉密度高的運動選手們。而在奧運結束後，這些床架也將重新回收成新的紙製品，床墊亦將回收再利用成為新的塑膠製品。

東京奧運組織委員會主席橋本聖子及東京奧運及殘奧會選手村村長川淵三郎，帶領媒體巡訪本屆奧運選手村的相關設施。高齡84歲的村長川淵三郎為前日本足球協會的會長，這次作為東京奧運選手村長，他表示，雖然選手村內規矩不少，但還是會朝著能讓選手們有種回家的感覺的目標努力。

為方便選手和工作人員在選手村中移動，村內亦配置了多輛自動駕駛電動車，作為選手村及主要場館之間的移動方式。

除了選手住宿的房間外，奧運選手村中還有各式各樣的設施，以滿足成千上萬的各國選手之日常需求，包括了咖啡店、銀行、電影院、奧運周邊商品店、郵局、乾洗店等，還包括健身中心、診所及24小時營業的大食堂。

食堂中的座位數量已有儘可能地最小化，以避免人群過度密集，且座位與座位之間亦設置透明隔板，且餐點將由食堂工作人員送餐，以避免選手們接觸公用餐點。食堂中提供的餐點，包括清真、素食、無麩質餐點等，以應來自世界各地的選手們不同的飲食習慣，每天提供約45000份餐點。當然，在食堂中也能嚐到地道的日本料理，包括飯糰、天婦羅、大阪燒等餐點，而所使用的食材亦來自日本全國47個都道府縣。

除了公共食堂空間的基礎防疫外，在奧運選手村內亦設有針對意思有被感染症狀之選手的隔離檢查設施，內部包括PCR檢查中心，且還有提供疑似被感染選手等待檢驗報告出爐的隔離室。這座醫療設施，設置在遠離選手們入住的公寓，佔地約有2300平方公尺。若檢測報告顯示為陽性，該選手將被即刻送往指定醫院進行隔離。

儘管東京奧運的相關準備已運作起來，日本國內反對的聲音也沒有缺席。在奧運選手村外，能見到抗議民眾舉著反對疫情未平息時便舉辦奧運的標語文宣，且痛斥國際奧委會為搶劫者。

與過往奧運會的選手村相比，東京奧運選手村幾乎是全然不一樣的氛圍和風格，讓人不禁好奇身入其中的臨場感會是如何，再加上他國選手及工作人員已開始陸陸續續抵達東京，準備在選手村開村之際入住，屆時的村內風景與氛圍會是如何，也十分值得大家關注。

圖片與參考來源：每日新聞

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