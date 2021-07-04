夏日另類戲水？ teamLab X TikTok 打造全新「混浴」桑拿體驗

夏日想戲水？數位藝術三溫暖也好玩

到了日本後，常有「冬天泡溫泉，夏天泡錢湯」的印象，不過說起「浴療」這件事，其實三溫暖桑拿也是非常常見的類型之一。今年春夏，人氣數位藝術團隊teamLab聯手TikTok，在東京六本木打造了全新企劃的「teamLab Reconnect-Art with 淋汗 Sauna」，將數位藝術與三溫暖相結合，創造出非常有特色的藝術三溫暖「混浴」體驗。

藝術與三溫暖齊享 腦與身心的全然Reset

自古以來，無論在東方還是西方，入浴都是種療癒。而三溫暖桑拿作為「浴療」的一種，源自芬蘭，據說已有4000年以上歷史，透過蒸氣浴、冷水浴及休息三步驟的重複交替，使得血管反覆收縮擴張，以達到增強彈性、防止硬化的理療方式。而根據近年研究報告顯示，三溫暖的冷熱交替療法，也有利於腦力活化，讓人腦袋能有重新開機似的清醒感，進而使人達到某種幸福愉悅的狀態。對此日本的三溫暖專家及愛好者們，以「ととのえ（TOTONOE）」一詞來指這種在三溫暖後身心得到放鬆的愉悅感受，宛如整個人的身心都被大掃除一次的清爽感吧。

而總是帶給大家驚喜的teamLab，以數位視覺藝術打造出的全新三溫暖設施teamLab Reconnect，也貫徹了這樣三溫暖這一「ととのえ」的重整概念，並加上特別的光影效果及音效，營造出非常不一樣的三溫暖空間。

teamLab Reconnect主要分為「桑拿浴」、「冷水浴」、「藝術浴」及「外氣浴」四大區塊，其中館內最主要的，就是前面三大區。「桑拿浴」顧名思義就是蒸氣烤箱的「熱」的部分，館內亦依據來客身體狀況不同，設有不同溫度及使用不同精油的桑拿室。

在冷水浴區域中，有比較一般的淋浴區，以及有結合數位藝術作品的藝術冷水區。在蒸氣烤箱後的冷卻，可以不只是單純地淋浴，而以特別的藝術空間結合淋浴裝置，讓桑拿後的冷卻變得更有趣。

經過「熱」與「冷」的洗禮，身體需要稍微地休息放鬆，之後才能進行下一輪熱冷交替的循環。而在teamLab Reconnect中的休息空間中，一樣少不了數位藝術品的相伴。在官方網站上，有一句話非常有意思：

teamLab Reconnect的概念，不在於「在高級的場所中欣賞藝術」，而在於「在最好的身心狀態中，感受藝術」。

透過三溫暖的理療，讓人體達到極佳狀態，結合藝術欣，使得心靈層面已能有深層洗禮，正是這個企劃的最主要目的吧。

非同一般的男女混浴體驗

也許在前面展示的圖片中，已經有朋友看到男女一起在桑拿浴的影像。而的確，在teamLab Reconnect中，出了更衣室是男女分開外，其餘空間是可男女一起體驗的。入館體驗時，女性可選擇穿自備泳衣，或是現場租借泳衣，如果覺得穿泳衣還是太害羞，那也可以追加租借館內裝（有尺寸）；男性則可選擇自備沙灘褲，或是租借館內裝（有尺寸），且也是可以裸上半身啦。（笑）另外像浴巾、毛巾、防水包等，現場也都可以免費租借。

在桑拿浴中，館方也有特別準備了女性限定的桑拿空間（為什麼沒有男性限定哈哈哈），讓害羞的或是不想看情侶放閃（？）的姑娘們可以安心享受三溫暖時光。入浴後，會需要的備品如化妝水、乳液等，現場也都有準備，當然要自己帶也OK。

值得注意的是，一方面由於三溫暖體驗時間不宜過長，加上因應疫情需要管制入館人數，因而從入館到退館時限是100分鐘，事前購票預約當然也是必須。若錯過指定入場時間，則恐需要現場等候。teamLab Reconnect並非常設展，目前規劃只到8/31（二），一般除了週三外，營業時間為10:00～21:00，週三的營業時間為12:00～21:00，且會有幾天因故調整成其他時間，具體可參考官方網站。入場費用，依據平日或假日，在4800～5800日圓含稅，若下載TikTok APP並取得優惠券，則可現省500日圓。

不一樣的夏日體驗

今年因為疫情的關係，原本日本夏天可享受的煙火大會、祭典或是海水浴場，有不少都取消或是關閉，以避免人群聚集造成感染。teamLab Reconnect在進行入館管制以及防疫措施的基礎上，開放的特別的三溫暖體驗，或許能為東京民眾的夏日找點樂子。不過，三溫暖的時候大家應該是不戴口罩的吧，或許⋯⋯館內也會見到這張，露編之前在拜訪箱根的溫泉旅館時，見到的「默浴」推廣告示？（笑）

teamLab Reconnect -Art with 淋汗 Sauna-

活動時間：即日起到8/31（二）

地點：東京都港区六本木5丁目10-25

交通方式：

東京Metro 日比谷線「六本木」站 1c 出口出來，步行約7分鐘；

都營大江戶線「六本木」站3出口出來，步行約5分鐘；

都營大江戶線「麻布十番」站7出口出來，步行約5分鐘

營業時間：

週一～週二、週四～週日 10:00～21:00（最終入場19:30）

週三 12:00～21:00

（最終入場19:30，有特定日期會有營業時間調整，請以官方公告為主。）

公休日：7/6（二） ～ 7/8（四）

官方網站

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