神社繡球花開得耀眼！東京6月賞花景點「白山神社」　雨天的另類浪漫

季節限定？雨天小旅行的好興致

一年四季，無論賞花、爬山、看海、逛街、散步等出遊時，總是期待著好天氣，如果遇到下雨天，往往會有點失望，甚或是因此變更行程，儘管知道雨天會有雨天迷人的氣氛與景色，卻還是難免失望。

然而，初夏卻是個例外。

或許是腦袋裡面有的那些，關於日本初夏與梅雨的畫面太迷人——無論是曾經收藏過的《庫洛魔法使（キャプターさくら）》的繡球花護貝卡，還是新海誠在《言葉之庭》中描繪的梅雨季的新宿御苑⋯⋯都成為驅動我在這季節中雨天散步的動力。

以前在台北賞繡球花時，因為是跑到陽明山上，所以雨天難免顯得不便而狼狽。但在日本，城市街道、巷弄、住宅區、神社、公園等日常風景中常能見到繡球花的蹤影，因而雨天散步顯得簡單，也稍微「優雅從容」些，其中到東京都內的白山神社走走，就是個不錯的選項。

東京都內繡球花名所 白山神社

位於東京都文京區內的白山神社，據說是在平安時代自加賀國（今石川縣）的白山比咩神社請到武藏國設立的神社，是東京十社之一，雖然說主要是祭祀德川家的將軍們，但據說神社內也是有供奉結緣神祇。神社境內，包括旁邊的白山公園中種植有約3000株繡球花，每年大概在6月繡球花盛開時，便是文京區5大花祭典的「文京繡球花祭典」舉辦之時。

去年（2020年）由於新冠肺炎的關係，文靜繡球花祭典取消，然而卻不妨礙繡球花綻放。於是，選了個下雨天，帶上雨傘相機，便跑到白山神社去走走。

為了稍微節省一些電車交通費，我選擇搭JR到巢鴨站後步行到白山神社，所以⋯⋯Google Map沒有帶我從正門走進去，卻也見到了繡球花與頗有「日本特色」的長長的階梯。每次一邊爬著這種長長的階梯，都會不禁期待起爬到頭時，出現在眼前的景色會是如何。

而白山神社⋯⋯嗯，會先見到停車場。（旁白：啊妳走的就不是正門啊！）

神社境內，有一小區域是停車的地方，而旁邊拜殿前的參道兩旁，開滿了藍色與紫色的繡球花。雖然說是下雨天，但也是有一兩個人和我一樣，帶著相機和手機來拍雨天的繡球花。這時雨正歇，看到那麼多的花自然難掩興喜地，開始小玉爸爸上身。誰知道就在我正專心看著相機，想著要從什麼角度才能把繡球花與拜殿拍好時⋯⋯花叢中竄出了兩個小傢伙，「你啊你啊」地叫著。

因為流川楓的關係，我總是很樂於遇見黑貓。（笑）這兩個傢伙在我跟前打鬧了一下，後來就跑到通往公園內的小路上。跟著他們走過去，才發現，原來他們倆還有另一個夥伴——也是一隻黑貓——牠們還真是這次散步的意外驚喜。

雨天的神社，安靜而有些寂寥，而雨天氤氳的空氣，有時難免給人一絲絲淒清感，不過因為有繡球花，還意外出現了這幾隻小傢伙，使得這個初夏的雨天多了一些俏皮感。

而有了喵兒們入鏡，也讓我見到了不同以往的繡球花景色。

相比之前去過的鎌倉長谷寺和明月院，個人覺得白山神社的境地並不大，不知是不是因為看花的心境不同，少了一些在鎌倉賞花時驚艷的感覺，卻也多了一些日常散策的恬適心情。神社後面有個小土坡富士塚，是能見到比較密集而大片的繡球花田，只可惜因為沒有開放入內的關係，也進不去。好在，還是可以透過長焦鏡頭取景。

賞花的樂趣之一，除了拍照之外，發現同一種花的不同種類，欣賞他們各自不同的美，也是非常有趣的事情。而繡球花因為生得不高，所以特別方便近距離觀察，由於花朵的顏色會因為土地的酸鹼性不同，而呈現出不一樣的色澤，因而每到不同的繡球花景點，會有不一樣的花色，比如明月院就有所謂的「明月藍」。

日本的繡球花，主要有分為三大類的樣子，一種是本土生的「本繡球花（ホンアジサイ）」，也就是我們一般常見到的藍色和紫色的球型繡球花，第二大種是看起來有點像還沒看花完全的「額繡球花（ガクアジサイ）」，第三大類則是經過西洋品種改良過後，再輸入日本的「西洋繡球花（也稱ハイドランジア）」。當然原生種類，還有山繡球花、柏葉繡球花等。

在白山神社鳥居旁發現的這叢繡球花的顏色，讓我特別中意。淡淡的紫紅和紫藍色，卻帶點黃綠色的漸層，有種說不上來的復古感，所以在旁邊轉來轉去拍了好久。後來一查才發現，它其實是已經是有些過了花期的狀態，但在盆栽市場上為它取了個美麗的名字，叫「秋色繡球花」，因為的確就是有人和露編一樣，喜歡它如此復古的顏色。

不僅過了花期的秋色繡球花很迷人，其實帶有些乾枯花瓣的繡球花，也別有一番姿色——或許正是因爲繡球花花瓣的顏色並不是全然飽和，而總有些漸層感，因而即便乾枯了，花瓣的顏色也能自原有的花色過度到枯黃色，呈現出不一樣的美感。

有趣的是，在日本生活後才發現，繡球花其實是不落花的，即便過了花期枯萎後，依然會以乾枯的姿態呈現。這也是為什麼，在秋冬春季等，非繡球花開的季節時，有時還能見到乾枯的繡球花。不過就以培育來說，為了來年初夏能開出更美麗的花朵，通常還是會需要剪掉枯花比較好。

雖然的確乾枯的繡球花也很美，不過對於繡球花本人來說，她們還是喜歡「多喝水」的吧，不然又怎麼會選擇在梅雨季節時盛開呢？（笑）所以，想要捕捉初夏感十足的畫面的話，梅雨中的繡球花真的是必須收集的畫面，而白山神社就是東京都內非常方便也能慢慢欣賞的名所。

白山神社

地址：東京都文京区白山5-31-26

交通：

都營三田線「白山站」 步行2分鐘

東京Metro 南北線「本駒込站」 步行7分鐘

官方網站

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