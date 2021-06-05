想念日本．踏上時光之旅／東京古民宅咖啡：lucite gallery

編按：受到全球疫情影響，你有多久沒去日本了呢？透過川口葉子優美的散步遊記，回憶東京美好的各個角落與街道風情。（本文為精選遊記，營業情況以當地店家為準）

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隅田川畔散發高雅花街風情的咖啡館

假如在柳橋的小稻荷神社前，看到有人頻頻望著刻在玉垣（神社圍牆）上的料亭店名，那應該是尋訪花街遺跡的散步者。這條街結合了隅田川的遊船，江戶時代至昭和中期曾是繁榮的高雅花街。

午前陽光照向隱身大樓之中的瓦片屋頂，儘管高牆遮蔽視線，內部卻是饒富風趣，由一九四○年代的邸宅整修而成的藝廊與咖啡館。穿過木門親身感受美好的世界。

在玄關脫下鞋子沿著長廊走，盡頭便是藝廊。除了展示的作品，日本風混合西洋風的日西合璧建築十分有趣，內心感到興奮不已。前方是榻榻米房，內部是西式房間，日式紙拉門與西式門扉和諧並存。

河風舒爽吹拂的二樓露天座位區。米山小姐說「偶爾會聞到海的氣息」。圖／健行文化 提供

多數的骨董家具是米山小姐的收藏。圖／健行文化 提供 拾階而上，二樓被改裝成咖啡館，可以眺望心曠神怡的優美河景。相較於一樓的昏暗，二樓是明亮開闊的空間。過去的主人市丸姐女士應該也很喜愛這樣的對比。

市丸女士是昭和初期至中期風靡一時的歌手。她原是擅長小調與長歌的淺草人氣藝伎，成為日本勝利唱片的招牌歌手後，退出藝伎圈。在柳橋蓋了這間房子，九十歲過世前都住在這裡。

後來，米山明子小姐將這棟空屋翻新為藝廊。她的祖父母經營柳橋知名料亭「稻垣」，市丸女士生前和他們頗有交情。

米山小姐被寄予厚望成為料亭的繼承人，但一九九九年，柳橋最後一間料亭「稻垣」創業兩百年的歷史畫下句點。柳橋藝伎組織也隨之解散，花街化作昔日幻夢。

從咖啡館的露天座位區能夠欣賞耀眼的秋空與東京晴空塔。邊享用咖啡邊和米山小姐對談。

「其實隔壁就是我老家，小時候我常爬到市丸女士家的屋頂上玩，被她家的女傭狠狠罵過（笑）。整修時最費神的部分是看不到的地基。因為大谷石很脆弱，泥牆也剝落了，一半都得重新粉刷。」

不少來過藝廊的客人說「好想在這屋子裡享受悠閒的午茶時光」，為了回應那樣的期望，將二樓改裝為咖啡館。圖／健行文化 提供

接下這棟熟悉的老屋開設藝廊是出於怎樣的心情呢？

「有人提議過把這裡改造成柳橋資料館，沒人來的資料館只是長灰塵罷了，多無趣對吧？」那就變成死氣沉沉的地方了。

「對啊，家裡就是要充滿笑聲。藉由有趣的事、能夠引起興趣的事吸引人們上門，就會變成笑聲不斷的地方。市丸女士是藝術工作者，假如在這兒舉辦小型的舞台劇或朗讀會，我想她也會很開心。」

蓋在隅田川畔的老屋，2001年翻新為骨董店。圖／健行文化 提供

劇團MARUOHANA 的山崎FURA 小姐從這棟房子獲得靈感創作劇本，後來在二樓演出獲得好評，還舉行了加演。

「隅田川的上游連接三途川（東亞民間傳說的冥河），雖然是冥界與人世的故事，因為客人坐著就能看到隅田川，所以被劇情深深吸引。」

過去柳橋花街和隅田川是生命共同體，其象徵就是夏季的煙火。被民眾暱稱「兩國川開」的煙火大會，一直到一九六一年都是由料亭和經營遊船的船宿協辦。

在一九七八年改名為隅田川煙火大會。

「以前江戶的飢荒和傳染病很嚴重，為了向水神祈求河川安全與消災除厄，開始舉行兩國川開，第一天會施放煙火。」

因第二次世界大戰中止的兩國川開，戰後擔任柳橋料亭公會會長的稻垣平十郎，也就是米山小姐的祖父努力奔走，促成復辦。

採訪當天適逢藝廊開幕後每年都會舉辦的MOHAN先生古董地毯收藏展。圖／健行文化 提供

樓梯旁的小巧思。圖／健行文化 提供

「如今大家都忘了煙火大會的初衷，變成了煙火大賽，但我家每年仍會仿照祖父母的料亭舉辦拜水神的川開。雖然只是把露台當作川床（又稱納涼床，餐廳或茶屋在河川上方設置座位，讓客人在河上用餐），聚在一起吃吃喝喝。」

能夠輕鬆參與那樣風雅的聚會是咖啡館的優點。據說每年公布舉辦通知馬上就會預約額滿。迎著舒服的河風，人們的歡笑聲為經過歲月洗禮的老屋注入活力。

西式房間的門有活動百葉的通風設計。圖／健行文化 提供

● 作者介紹：川口葉子，文字工作者、咖啡廳攝影師。採訪過日本全國1500家以上的咖啡廳和咖啡館，活用豐富的經驗為各種媒體撰文。在生活資訊網站「All Abourt」負責「咖啡廳」的主題專欄。著有《咖啡廳的名字》（KINOBOOKS出版）、《東京獨立咖啡館散步手帖》（日出出版）、《東京好咖啡：品嚐職人的究極精神》（流行風）等多本書籍。

書名／《東京古民宅咖啡：踏上時光之旅的40家咖啡館》、作者／川口葉子、譯者／連雪雅、圖／健行文化出版社提供

【以上摘文選自《東京古民宅咖啡：踏上時光之旅的40家咖啡館》、作者：川口葉子、譯者：連雪雅、圖文提供：健行文化出版社提供】