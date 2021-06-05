想念日本．散步時光之旅／東京古民宅咖啡：上野櫻木一帶

【上野櫻木あたり】

上野櫻木一帶 昭和初期的三棟民宅相依而成的複合設施

繁櫻似雲展，何處鐘聲聞入耳，上野或淺草？─—這是俳聖松尾芭蕉的名句。 「上野」指的是寬永寺。盛開的櫻花彷彿天上浮雲，鐘聲迴盪在春天的空氣之中。

二號棟。前方的「鹽橄欖」有來自世界各國的橄欖油和鹽，後方是烘焙坊「VANER」。圖／健行文化 提供

從寬永寺悠閒漫步約五分鐘便可抵達三棟翻新老屋組成的「上野櫻木一帶」。

一九三八年的兩層樓木造住宅，綠意盎然的中庭穿過三棟並排的老屋，倘若只有一棟並無法實現這般美好的昭和巷弄風景。

到了冬天，擺在巷內的火盆會倒灰生火。可以用火盆炙烤一號棟的精釀啤酒店「谷中啤酒館」的下酒菜。有些上了年紀的客人會笑說真令人懷念啊。

經營谷中啤酒館的吉田瞳小姐說「這附近有很多老屋，因為管理維護不易，第三代接手後多半拆掉變成停車場」。

擁有這三棟老屋的塚越商事也曾考慮改建停車場，獲得NPO法人台東歷史都市研究會與東京藝術大學的學生、地方人士的協助後，在二○一五年翻新成為民眾能夠輕鬆造訪的場所。

「VANER」的作業區是透明玻璃空間，直接在客人面前製作麵包。圖／健行文化 提供

在中庭享用「鹽橄欖」的橄欖拿鐵和「VNAER」的可頌麵包。圖／健行文化 提供

建築物傾斜的部分用千斤頂支撐，耗時一年半的時間進行整修。以巷子和庭院連接的二號棟有專門販售世界各國的鹽和橄欖油的「鹽橄欖」，以及赴北歐烘焙坊學習手藝的店主用挪威產麵粉製作麵包的「VANER」。過去是房東的住所，設有茶室的三號棟為共用空間，用來舉辦活動或交流會、茶會。

「這棟最後幾年變成合租屋，包含外國人在內住了不少人。曾經有位從紐約來的女性說『我以前住過這裡』喔。據說她是被日本文化吸引而來。」

谷中啤酒館店內。圖／健行文化 提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

進行改裝時在榻榻米下找到昭和三○年代的報紙，貼在谷中啤酒館的牆上做裝飾。圖／健行文化 提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

「谷中啤酒」搭配從豐洲市場或築地場外市場採購食材的下酒菜組合。除了午餐供應的「谷中拿坡里義大利麵」，烏龍麵或咖哩等也很受歡迎。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

爬上留有建築物往昔風貌的樓梯，從二樓的窗戶俯視中庭，吉田小姐說她很喜歡這麼做。放眼望去每個角落盡是充滿昭和味的懷舊風景。透過精釀啤酒升起的泡沫，試著想像初春櫻花綻放時，響徹微陰天空的寬永寺鐘聲。

一號棟到三號棟都很有親切感，男女老幼皆愛造訪。圖／健行文化 提供

一號棟二樓的和室。圖／健行文化 提供

●作者介紹：川口葉子，文字工作者、咖啡廳攝影師。採訪過日本全國1500家以上的咖啡廳和咖啡館，活用豐富的經驗為各種媒體撰文。在生活資訊網站「All Abourt」負責「咖啡廳」的主題專欄。著有《咖啡廳的名字》（KINOBOOKS出版）、《東京獨立咖啡館散步手帖》（日出出版）、《東京好咖啡：品嚐職人的究極精神》（流行風）等多本書籍。

書名／《東京古民宅咖啡：踏上時光之旅的40家咖啡館》、作者／川口葉子、譯者／連雪雅、圖／健行文化出版社提供

【以上摘文選自《東京古民宅咖啡：踏上時光之旅的40家咖啡館》、作者：川口葉子、譯者：連雪雅、圖文提供：健行文化出版社提供】

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康