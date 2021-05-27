《鬼滅之刃》粉絲會愛！東京「紫藤花景點」5選，夢幻紫色花海都內就有

【撰文:Shinon/ 窩日本】

日本的春天總是多彩多姿，除了粉嫩的櫻花，每年的四月下旬到五月上旬，正是美麗紫藤花的花季！紫藤花不只因為迷人的紫色及香氣而受歡迎，在人氣動漫《鬼滅之刃》中還是重要的場境之一，使得很多動漫迷都去賞花朝聖。而說到紫藤花景點，大家可能會先想到栃木縣的足利花卉公園，但其實不用去這麼遠，在東京就可以欣賞到漂亮的紫藤花，以下就推薦你5個必去的東京紫藤花人氣景點。

1. 龜戶天神社

來源自photo-ac

位於龜戶的龜戶天神社是東京最有名的紫藤花景點，這裡種了約50株紫藤花，一串串花沿著架子垂下來隨風搖曳，實在太好看！難怪自江戶時代已經是賞花勝地，連幕府將軍都來賞花。

龜戶天神社內有兩大重點，首先是鮮艷奪目的紅橋，從紫藤花之間看到古典的拱橋，兩種顏色的對比讓照片構圖更加精彩。

來源自photo-ac

另一看點就是東京地標晴空塔的身影。從龜戶天神社剛好可以看到高聳入雲的晴空塔，紫藤花與晴空塔的合影實在太豪華了，為了這一張照片就值得到訪。龜戶天神社每年還會舉辦紫藤花祭，境內有屋台提供小吃，還會有傳統藝能表演等，場面好不熱鬧，而且到了晚上還有點燈，一整天都可以享受紫藤花的美。

地址：東京都江東区亀戸3-6-1

前往方法：從JR總武線「龜戶駅」北口徒歩15分

2. 日枝神社

來源自日枝神社Twitter

日枝神社位於時尚又高貴的赤坂內，作為東京十社之一，也是有名的能量景點，特別保佑姻緣、安產等等。隱藏於高樓大廈間的日枝神社，境內有著寧靜的氛圍，在本殿右側設置了藤花架，滿開時形成一道小小的紫色走廊。雖然紫藤花數量不算特別多，但能在東京都市中心賞花也是很難得，所以有不少夫婦都會來拍和風的結婚照。

地址：東京都千代田区永田町2-10-3

前往方法：東京metro南北線・銀座線「溜池山王駅」6號出口連接

3. 小石川後樂園

來源自小石川後樂園Twitter

小石川後樂園位在東京巨蛋附近，雖然在旅客間不是很人氣的景點，但佔地為東京巨蛋1.5倍左右，廣闊的庭園內種滿3000多株植物，庭園設計也融入了中國儒家思想的元素，更是國家指定特別史跡、特別名勝，值得到訪參觀。

小石川後樂園內設有5個藤花架，種了10株日本三大名藤之一的「野田藤」，在綠意盎然的環境下一片紫藤花隨風飄逸，簡直美如仙境。藤花架旁還種了燕子花，在5月上旬到訪又幸運的話或許可以同時看到兩種花盛放喔！

地址：東京都文京区後楽1-6-6

前往方法：都營大江戶線「飯田橋駅」C3出口徒歩3分

4. 神代植物公園

來源自神代植物公園Twitter

神代植物公園位於調布市深大寺附近，顧名思義園內種了約10萬株約4,800種類的植物，就像走進大自然的百寶箱一樣，可以飽覽不同花卉及植物。

神代植物公園中有水生植物園、植物多樣性中心，在本園則有玫瑰花園、梅園等等。而藤園中竟種了高達13種的藤花！從深紫、淺紫到白色都有，長短不一、顏色交錯的藤花構成前所未有的美景，想要一口氣欣賞多個品種就要選這裡！

地址：調布市深大寺元町二・五丁目

前往方法：從調布駅在12號巴士站乘搭小田急巴士在「神代植物公園前」下車

5. 拝島公園

位於昭島市的拝島公園雖然距離東京中心比較遠，但如果你想找人比較少的紫藤花景點就推薦你前往！拝島公園中的「千年之藤」被認定為東京都的天然記念物，樹齢可是已經達800年！而且藤花架面積約310平方米，漫步在紫藤隧道下，被芳香包圍讓你能忘卻日常煩惱。

地址：昭島市拝島町1-10

前往方法：JR青梅線「昭島駅」徒歩20分

沒想到東京有這麼多紫藤花景點吧？隱藏在這個繁華都會的美麗紫藤花，每個地方都值得你前往，趕快來列入你的春季旅遊清單吧！

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